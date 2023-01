התקווה האירופית להמשך התקררות האינפלציה התגשמה בחודש החולף, כאשר מדד המחירים בגוש האירו (HICP) ירד שוב למצב חד-ספרתי, ועמד על 9.2%, לעומת 10.1% בחודש הקודם לו. מגמת הירידה החודשית באינפלציה נמשכת זה החודש השני ברציפות, אחרי יותר משנה וחצי של עליות. אחרי הנתונים המעודדים מצרפת ומגרמניה, שגם בהן האינפלציה ירדה בדצמבר, חלק מהאנליסטים מקווים כי "שיא האינפלציה" מאחורי היבשת, וכי הבנק המרכזי יוכל לצמצם את היקף ותכיפות העלאות הריבית בגוש.

אבל עיון בדינמיקה שנרשמה בחודש דצמבר מבחינת ירידת המחירים מצביע על אנומליה משמעותית: המחירים בכל הסעיפים שנבדקו - כולל מזון, כולל מגזר השירותים וכולל אינפלציית הליבה כולה - עלו לעומת החודש שקדם לו. מחיר השירותים אף זינק ב-0.7% בהשוואה חודשית, ומחירי המזון ב-0.9%. הסעיף היחיד שירד באופן דרמטי (מינוס 6.5%), ושהוריד איתו את שיעור האינפלציה כולה - הוא סעיף האנרגיה המאוד-משתנה. נראה כי האינפלציה הפכה ל"דביקה" מתמיד.

והירידות החדות במגזר האנרגיה בעצמן נבעו משני גורמים שונים - הראשון הוא ירידת מחירי הנפט הגלובליים והגז האירופי בגלל אגירה מוקדמת, והשני והמשמעותי מאוד הוא תוכניות סבסוד עצומות שממשלות אירופה השיקו בחודשים האחרונים, וש"מגלחות" באופן מלאכותי אחוזים שלמים מהאינפלציה. בגרמניה, למשל, הממשלה שילמה את כל חשבונות הגז של חודש דצמבר לכל התושבים, מהלך שעלה לה מיליארדים ושהוריד 1.2% שלמים מהאינפלציה בחודש זה. הקפאת תעריפי החשמל בצרפת סייעה לאינפלציה במדינה לרדת גם היא. מדובר בשתי הכלכלות הגדולות בגוש האירו, שיחד מהוות יותר ממחצית מהתמ"ג של הגוש, שבו 20 חברות.

זו הסיבה שהחשש משובה של האינפלציה - אם מחירי האנרגיה ההפכפכים ישנו כיוון שוב או שממשלות לא יוכלו לעמוד בהוצאות אחוזים שלמים מהתמ"ג שלהן על סבסוד - צפוי לגרום לבנק המרכזי האירופי להמשיך במדיניות העלאת הריבית שלו. אלה הן הערכות האנליסטים בשוק. "ה-ECB צפוי לדבוק ברטוריקה הניצית שלו בטווח הקצר למרות הירידות הגדולות (באינפלציה, א"א), והסיכוי לירידות חדות נוספות השנה", אמרה ל-FT אנליסטית מחברת Capital Economics.

למעשה, אינפלציית הליבה של גוש האירו רק הולכת ועולה, וטיפסה מ-4% ביולי השנה ל-5.2% בדצמבר, לפי הנתונים שפורסמו היום על ידי סוכנות הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי. זו הסיבה שנשיאת הבנק המרכזי כריסטין לגארד ושורת נגידי בנקים מרכזיים הקצינו את ההתבטאויות בחודשים האחרונים, מה שהעלה את התשואות על אג"ח אירופי ואף סייע לחזק את האירו מול הדולר בחודשיים האחרונים (עלייה של 10%). מדד אינפלציית הליבה הוא שצפוי לעמוד בבסיס החלטות ה-ECB הקרובות, לפי הערכות האנליסטים.

