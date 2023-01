סוף ינואר הוא זמן של אופטימיות ושל גאווה בהודו. החורף הקצר והלא תמיד נעים מגיע אל קיצו, העצים מתכסים בפריחה צבעונית, חגי אביב נערכים על פני כל תת היבשת, והודו שואפת אויר לפני שמתחילה העונה החמה, הארוכה והאיומה.

בסוף ינואר, הודו גם מציינת את 'יום הרפובליקה'. במרכז דלהי נערך מצעד צבאי ואזרחי מרשים, המפגין את שריריה של הודו ואת רב־גוניותה. רוב כלי הנשק במצעד שיקפו הצלחות טכנולוגיות מקומיות. מסוקי התקפה פרא'צאנד ריחפו, טנקי Arjun עברו לצד טילי נ"ט מונחים מדגם NAG, טילי קרקע־אויר Akash, וכמובן טילים היפר־סוניים Brahmos.

מודעות גדולות בעיתונים אישרו את חגיגיותו של יום הרפובליקה. אפילו משטרת דלהי פירסמה אחת כדי להתפאר בהצלחותיה בביעור הטירור. הצי ההודי קנה עמוד, חיל האויר קנה, הממשלה המרכזית קנתה, המשטרה הפדרלית קנתה, ממשלות של מדינות הודו קנו. נראה בעליל שהכול עושים מאמץ מבורך לסבסד את העיתונות.

גם המגזר הפרטי קנה, ובין הקניינים היה תאגיד־הענק של משפחת אדאני, שבעליו הוא "האיש העשיר ביותר באסיה" (על פי פורבס). קבוצת אדאני היתה זקוקה בשבוע שעבר לעמוד אחד או שניים כדי להודיע על הנפקת־ענקים, שני מיליארד דולר, השנייה בגודלה בתולדות הודו. עיתוני ישראל מורעבי המודעות ירשמו לפניהם את הרגלי הפרסום של אדאני במידה של עניין, מפני שהחל מלפני שבועיים היא הבעלים המשותפים של נמל חיפה.

צירוף הזמנים של יום הרפובליקה ויום ההנפקה עמד להניב מזל לאדאני. בפועל, קרה אחרת. ערב יום הרפובליקה, חברת מחקר פיננסית אמריקאית, הנקראת הינדנבורג ועוסקת בשורט־ליסטינג, פירסמה דוח חמור על אדאני. היא פתחה אותו בהודעה כי היא מגישה ממצאי חקירה בת שנתיים (32,000 מלה, 106 עמוד) שמהם עולה כי קבוצת אדאני, אשר שווי השוק שלה באמצע השבוע שעבר עמד על 218 מיליארד דולר, "עוסקת זה עשרות שנים במניפולציה בוטה של מניות ובזיוף פנקסים".

על הבוס של הקבוצה, גאוטם אדאני, הינדנבורג כותבת כי צבר מאה מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות בלבד מכוח עלייה ב־819% בשערי מניותיהן של שבע חברות ציבוריות שבשליטתו. אף אם נתעלם מן החקירות המתנהלות נגד הקבוצה, שבע החברות הנ"ל נסחרות ב־85% מעל ערכן, לפי הינדנבורג. את מלוא הדוח אפשר לקרוא כאן.

הפגיעה היתה מהירה וקטלנית והברק היכה את הבורסה של מומבאיי. ביום יומיים נמחקו מערך השוק של אדאני 20 טריליון רופי, או 52 מיליארד דולר. גם חברות הודיות גדולות אחרות, בייחוד בנקים, רשמו ירידות ניכרות.

העורכים בעיתוני הודו התקשו לעמוד בפיתוי שזימנו להם משחקי המלים: "ההינדנבורגר נתקע בגרונה של אדאני", הכריז עיתון בעיר קולקאטה. "ההינדנבורג עולה בלהבות", הכריז אחר בעיר מומבאי, וראה את עצמו נאלץ לפרסם מאמר שלם כדי להסביר לקורא ההודי מה קרה לספינת האויר הינדנבורג ב־1937 (היא התפוצצה), ואפילו מה קרה לנשיא גרמניה הינדנבורג ב־1933 (הוא העביר את גרמניה לידי היטלר).

הפוטנציאל של כל זה הוא בלתי חזוי מעיקרו. חוץ מנמל חיפה, קבוצת אדאני היא הבעלים של 13 נמלי־ים ושמונה נמלי־אויר בהודו, יש לה את חברת הפחם הפרטית הגדולה ביותר בהודו, ויש לה עסקי פחם מסיביים מעבר לים, בייחוד באוסטרליה. היא מבטיחה להשקיע 70 מיליארד דולר באנרגיה ירוקה בהודו עד סוף העשור.

אדאני גילה לעיתון 'פיינשל טיימס' לפני שנה כי הוא מתכוון להשקיע בתחנות־כוח מופעלות בגז בישראל. הוא גם מתכוון להקים אימפריית תקשורת בין לאומית שתעניק להודו את משקלם של מותגי התקשורת הבין לאומיים הידועים ביותר. הוא מקציב ארבעה מיליארד דולר לפיתוח תשלובת פטרוכימית בחוף גוג'אראט, במערב הודו.

גוג'אראט היא מן המפתחות להבנת נסיקתו של אדאני ולהערכת התוצאות של הפגיעה במניותיו. לא רק הוא נולד בה אלא גם ראש הממשלה עתיר הכוח נרנדרה מודי. הקשר בין עליית מודי לשלטון בהודו לנסיקת אדאני אינו מקרי בהחלט. מודי נכנס לכהונת ראש הממשלה בדלהי ב־2014, המניות של אדאני עלו מאז ב־3,000% ויותר. אפשר להגיד עליו, ברוח המימרה האמריקאית, שהוא "כתב את הספר" על הון־שלטון; או אולי לא הספר, אלא את האנציקלופדיה.

בקיץ שעבר, אדאני השתלט על רשת הטלויזיה העצמאית הנועזת ביותר בהודו, NDTV, מבקרת רבת שנים של מודי עוד מימי גוג'אראט. עדיין איננו יודעים את התוצאות ארוכות הטווח של ההשתלטות, אבל יהיה מעניין לראות איזה תפקיד תמלא הרשת הדו־לשונית (אנגלית והינדית) בבחירות הבאות בהודו.

תגובת אדאני על דוח הינדנבורג הייתה בוטה: שקרים ועלילות, היא אמרה. הקבוצה אומרת שהיא תתבע את הינדנבורג לדין. הינדנבורג מיהרה להשיב שהיא דווקא תשמח. היא מציעה לאדאני להגיש את התביעה במקום מושבה, זאת אומרת בארה"ב. או־אז היא תוכל לחייב את אדאני לחשוף מסמכים פנימיים.

