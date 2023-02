זה היה מעמד דרמטי בהיסטוריה של יחסי ישראל עם אפריקה. הוא התרחש באדיס אבבה, בפגישה השנתית של האיחוד האפריקאי, ארגון הגג של היבשת. על פי דרישת דרום אפריקה ואלג'יריה, נציגת ישראל, שרון ברלי, נדרשה לצאת מן האולם.

אולי לא היה רגע קודר יותר זה 50 שנה, מאז גל הניתוקים של היחסים הדיפלומטיים סביב מלחמת יום הכיפורים. לאחר 1973, רק שלוש מדינות קטנטנות באפריקה "השחורה" הוסיפו להכיר בישראל. מצידה, ישראל התנחמה בזרועותיה של דרום אפריקה "הלבנה", וכוננה איתה מערכת יחסים צבאית ובטחונית עניפה.

נראה שבשביל דרום אפריקה, שמנהיגיה מתעבים את ישראל, זה היה רגע נקמה מתוק, שאולי אף הזכיר להם את גירושו של שגריר האפרטהייד מעצרת האו"ם, ב־74', לאחר שמועצת הביטחון השעתה את ממשלת המיעוט הלבן מחברותה בארגון. אולי ממשלת הרוב השחור תנסה לעולל אותו דבר לישראל.

לממשלה בפרטוריה/צ'וואנה יש עניינים חשובים יותר מהשפלת ישראל ומגירוש נציגיה. משבר משילות חסר תקדים פוקד את דרום אפריקה. בשבוע שעבר, הנשיא סיריל ראמאפוסה נשא את נאומו השנתי על מצב האומה. העיתונות המטירה עליו קריאות לעג ושריקות בוז. עיתונים אחדים החליפו את המילים "מצב האומה" ב"מצב האסון". עיתון אחד הכריז בכותרתו הראשית "הפארסה של שלטון סיריל".

נשמעות אפילו תחזיות על כך שמפלגת השלטון, הקונגרס האפריקאי הלאומי (ANC), תפסיד בבחירות הבאות. קשה להאמין. היא שולטת ללא מצרים מאז ביטול האפרטהייד, לפני קרוב ל־30 שנה. אבל האכזבה משחיתותה ומחוסר מיומנותה עצומת ממדים.

מדיניות חוץ היא תמיד אמצעי מועיל להסיח את הדעת ממדיניות פנים כושלת. ממשלות ברחבי העולם פיתחו את הסחת הדעת הזו למדרגת אמנות פוליטית. נראה שמשהו מעין זה קורה עכשיו בדרום אפריקה, אם כי אין סימנים שהנסיונות עולים יפה. כאשר אין חשמל שעות ארוכות בכל יום ויש אינפלציה, למי אכפת מן העולם החיצון.

South Africa was due to launch a joint naval exercise with Russia and China, a move it is calling routine but which has fueled domestic criticism and fears the drills will endanger important relations with Western partners https://t.co/ssKtRf1Xfj

היוזמה לגרש את ישראל היא כאין וכאפס לעומת החלטת הממשלה להתגרות בדמוקרטיות המערביות. דרום אפריקה פתחה ביום שישי תמרון משותף עם ציי המלחמה של רוסיה ושל סין. זה קורה כאשר רוסיה מנהלת מלחמה לחיסולה של אוקראינה, וסין מתכוננת למלחמה שתשים קץ לדמוקרטיה המשגשגת של טייוואן הקטנה. מדוע ארץ כדרום אפריקה, שרוב תושביה היו קורבנות מובהקים של אי צדק, מגלה להיטות להתחבר אל משטרי דיכוי?

התשובה לשאלה הזו ניתנת לא רק בדרום אפריקה. גם בשעה שהמערב מלוכד להפליא בהתנגדותו לרוסיה, החצי הלא־מערבי של העולם נע בין אדישות מוחלטת לשמחה לאידו של המערב. ארצות שהשתחררו מעול הקולוניאליזם האירופי רק לפני 75־60 שנה (הודו, פקיסטן ורוב אפריקה), או סבלו ניצול מידי ארה"ב ב־150 השנה האחרונות (אמריקה הלטינית) אינן מרגישות צורך להתייצב להגנת הדמוקרטיה המערבית. רוסיה מזכירה להם את ברית המועצות, אשר תמכה במאבקן נגד מדכאיהן. האסוציאציה מגוחכת, מפני שרוסיה של ימינו היא ההיפך המוחלט של כל מה שברית המועצות התיימרה להיות, אבל אין טעם להתווכח איתן.

שרת החוץ של דרום אפריקה אירחה בחודש שעבר את שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, ותיארה אחר כך את שיחותיהם כ"נפלאות", למרות שדרישתה המוקדמת לנסיגת רוסיה מאוקראינה לא התקבלה. בשבוע שעבר הגיעה אל דרום אפריקה סגנית ראש ממשלת סין, כדי לכבד בנוכחותה ועידה על "יחסי שני העמים". הצוללות, המשחתות ונושאות המטוסים הצדיעו לה בכניסה לנמל קייפטאון.

במינכן, באותו הזמן עצמו, שר החוץ של סין הטיף מוסר לבאי ועידת הביטחון הבינלאומית השנתית. רוב הבאים היו מן המערב, רוסיה לא הוזמנה. לפני שנה הוועידה הפצירה ברוסיה לא לפתוח במלחמה. הוא לא שעה לה.

China’s top diplomat Wang Yi says the United States shooting down the Chinese balloon - which he repeats was a civilian airship - was "absurd and hysterical" and he asks: There are so many balloons all over the world, is the US going to shoot all of them down? #MSC2023 #Munich pic.twitter.com/FamnC49k3d