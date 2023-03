ביום חמישי הקרוב (9.3) צפוי להתקיים יום מחאה נוסף שיכלול צעדות, הפגנות וחסימות כבישים. מובילי המחאה הודיעו על "יום התנגדות" למהפכה המשפטית שמקדמת הממשלה, והבהירו כי יהיו חסימות נוספות על אלו שפורסמו. באותו היום צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו להמריא לאיטליה, וחלק מפעולות המחאה יכללו ניסיון להקשות עליו להגיע לנתב"ג.

לפי הודעת מובילי המחאה, יום ההתנגדות יפתח בצעדות מחאה של הורים וילדים ברחבי הארץ, ובצעדות בתל אביב של עובדות סוציאליות, מפגיני דרום תל אביב וסטודנטים. בשעה 11:00 תצא צעדת מחאה מכיכר הבימה בתל אביב של החזית הוורודה וארגוני להט"ב שיבושים צפויים גם בלימודים במוסדות הלימוד האקדמאיים.

במהלך היום עשרות שיירות רכבים ושיירות של כלים חקלאיים ישבשו את התנועה בכבישים כולל בסביבת נתב"ג. שיירות יצאו מיסוד המעלה, להבות חביבה, מושב בן שמן, שימשית, רמת ישי, יקנעם, טבעון ועמק יזרעאל. קהילת ההייטק תפגין ב-15 מוקדים, ובבאר שבע תתקיים הפגנה בשעות הצהריים של ארגוני הבריאות והאקדמיה. לקראת הערב תחל הפגנה מול ביתו של שר המשפטים יריב לוין, מוביל הרפורמה צפויה הפגנה בשעה 18:00. במהלך היום צפויות הפגנות ליד בתי שרים וחברי כנסת מהליכוד.

ההפגנות נמשכות, גם היום

על רקע הפרסומים על מתווה הנשיא, שהוכחשו על ידי בית הנשיא ועל ידי יריב לוין ושמחה רוטמן, מובילי המחאה הודיעו היום כי ימשיכו במאבק.

הבוקר מתקיימת הפגנה של אזרחי ארה"ב מול השגרירות האמריקאית בתל אביב. המפגינים דורשים מהממשל האמריקאי לנקוט עמדה ברורה נגד הרפורמה ולתמוך באזרחי ישראל. המפגינים הציבו שלטים "!Democracy in our heart", "America help ו-"Democracy now". קרן מור ממארגני ההפגנה מסרה: "עמידה כנגד מדיניות ממשלה זו היא לא עמידה נגד ישראל אלא עמידה עם ישראל. כבר ברור שאם ההפיכה תעבור הידידות בין המדינות תפגע. אסור לתת לזה לקרות".