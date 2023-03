כתבת השער של "האקונומיסט": "האם ביבי ישבור את ישראל?"

המגזין הכלכלי הבריטי הנחשב "האקונומיסט" מקדיש את השער השבועי שלו לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמשבר הפוליטי שנגרם בשל הרפורמה המשפטית. מעל דגל ישראל קרוע ופניו של נתניהו, שואל המגזין "האם ביבי ישבור את ישראל?".

Israel is in turmoil. A struggle over its identity has become polarised. Moderate Israelis must resist Binyamin Netanyahu’s power grab-and prevent him from breaking the country https://t.co/G3ueeFHeVF pic.twitter.com/iyrnztldim