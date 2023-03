דמעותיה של שלגייה עדיין לא יבשו

פאט שרודר מתה החודש. השנים העוברות השכיחו את שמה באמריקה. בישראל היא ממילא לא הייתה ידועה. היא ראויה להיזכר על הרבה הישגים במרוצת קריירה פוליטית של רבע מאה. אבל באמריקה היא זכורה על עניין של מה בכך, קוריוז, משהו טריוויאלי לחלוטין. או אולי לא כל כך טריוויאלי.

ב־1987, בהיותה צירת קונגרס דמוקרטית רבת אנפין, היא שקלה להתמודד על מועמדות מפלגתה לנשיאות. האפשרות הזאת גרמה התרגשות ניכרת במפלגה, בוודאי בין נשים. עד אותו הזמן רק שתיים ניסו את כוחן, אחת דמוקרטית ואחת רפובליקאית. הן לא הרחיקו לכת.

אמנם מעטים ציפו ששרודר תזכה במועמדות, אבל היא נחשבה למתמודדת רצינית. דווח אז כי הנוכחות באסיפותיה הייתה גדולה פי שלושה או ארבעה מן הצפוי. סקרים אחדים העמידו אותה במקום השלישי בין שמונה טוענים דמוקרטיים לנשיאות. מאחר שהגברים במירוץ התחילו להיוודע בכינוי הקיבוצי "שבעת הגמדים", היא זכתה בתואר "שלגייה".

גם אם לא הייתה מנצחת ב־1988, אפשר שהישג מכובד היה מעמיד אותה בעמדת זינוק לקראת 1992, השנה שבה ביל קלינטון נבחר לנשיא, ואמריקה התוודעה אל אשתו הילרי. פאט שרודר הייתה יכולה להיות שם בזכות עצמה, ולשנות את מהלך ההיסטוריה.

בספטמבר 1987 היא הגיעה למסקנה שאין לה סיכוי. היא נכשלה בעניין החשוב ביותר בכל מסע בחירות אמריקאי: בגיוס כסף.

הפמיניסטית המפורסמת ביותר באמריקה בימים ההם, בטי פרידן, דיברה על לבה להתמודד "עם מה שיש לה". אבל פאט לא התעניינה במחווה סמלית. ב־29 בספטמבר 1987, מאות מתומכיה ומתומכותיה התכנסו להאזין להחלטתה. אנחת אכזבה בקעה מגרונותיהן. דמעות נקוו בעיניה של שרודר, זלגו על לחייה וחנקו את גרונה. ראשה צנח על כתפו של בעלה.

לא היה אינטרנט, לא הייתה מדיה חברתית, אבל הייתה טלוויזיה והיו עיתונים. דמעות השליש של הכמעט־מועמדת לנשיאות טיפסו לראש מהדורות החדשות. פמיניסטיות אחדות התלוננו שהיא הזיקה לעניינן, מפני שאישרה דימוי רכרוכי ופגיע של נשים בפוליטיקה. פמיניסטיות אחרות השיבו, שאין כל פגם בחשיפת רגשות.

זה חזר והעלה את השאלה, שנשזרה לאורך הדור הראשון והשני של הפמיניזם: האם נשים בעמדות כוח צריכות לנהוג בדיוק כמו גברים, או שעליהן לתרום תרומה ייחודית הנובעת מנשיותן. נשי הדור הראשון נטו ל"בדיוק כמו"; נשי הדור השני נטו ל"תרומה ייחודית" (אי ההסכמה נמסרת כאן בקיצור ובפישוט). נראה שהדמעות, אם גם לא בהכרח הדומעת עצמה, היו שייכות לקטגוריה השנייה.

במות שרודר, כל ההספדים שקראתי הזכירו את דמעותיה.

כשלעצמן, דמעות אינן חטא בפוליטיקה האמריקאית, כל זמן שהדומע הוא גבר. ביל קלינטון, שתואר כ"אמפתור הגדול", האיש "המאזין לכאב", היה דומע לעתים קרובות. ישראלים אולי יזכרו את דמעותיו, כאשר השמיע את המלים המפורסמות "שלום, חבר" לאחר רצח יצחק רבין.

#OTD 11/4/1995

Pres. Clinton remarks assassination of Israeli Prime Minister:

"Yitzhak Rabin was my partner & my friend. I admired him, I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say: shalom, chaver, goodbye, friend"https://t.co/gnwMKWp8hO