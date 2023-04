בשעות האחרונות לפני סדר פסח, חבר הכנסת שמחה רוטמן ראה צורך לצייץ את דעתו על הפוליטיקה של מדינת וויסקונסין. חבר הכנסת רוטמן הוא דעתן ידוע, ולפיכך אין להתפלא שיש לו דעות על וויסקונסין. השאלה אם יש לו גם ידיעות על וויסקונסין.

זו המדינה מהוללת־הגבינות במעלה המערב התיכון של ארה"ב. בליל התקדש החג, וויסקונסין הצביעה בבחירות מיוחדות במינן: לכהונת שופט בבית המשפט העליון. יש שבעה מושבים בעליון של וויסקונסין, ותוצאות ההצבעה עמדו להכריע אם בבית המשפט יהיה רוב שמאלי או ימני. ב־15 השנה הקודמות שלטו בו הימנים.

יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט נטף סרקזם. הוא כתב: "פסח כשר ושמח, גם לחסרי הדמוקרטיה בוויסקונסין, שבוחרים היום כמו ברברים של ממש את השופטים לבית המשפט העליון שלהם...". מר רוטמן כמובן לא היה חופשי לעקוב אחרי התוצאות כי הן הגיעו במהלך החג. מי שעקבו גילו בשעה מוקדמת למדי שיד השמאלנים הייתה על העליונה. המועמדת שלהם ניצחה בהפרש מכריע של 11%.

אמריקה כולה עקבה בעניין, וחרדה ממלאת מאז את המפלגה הרפובליקאית. ההתמודדות הזו חרגה הרבה מעבר לוויסקונסין. היא הצביעה על נקודת תורפה באסטרטגיה הפוליטית של הימין האמריקאי, שעניינה הוא הפלות מלאכותיות. מועמדי הימין חוזרים ומפסידים במערכות בחירות בחודשים האחרונים, והם עלולים להוסיף ולהפסיד, בואכה נובמבר 2024, זמן הבחירות הבאות. גם אם אין קושי להניח שלא לתוצאות האלה פילל חבר הכנסת רוטמן, הוא עדיין יכול לטעון שוויסקונסין הפגינה דמוקרטיה בעליל; ואדרבא, השמאל עטור הניצחון הוא זה שצריך לקפוץ על עגלתו, ולהודות ביתרונות הבחירה הפוליטית של שופטים. אבל הדרמה האלקטורלית בוויסקונסין בשבוע שעבר המחישה את ההיפך, זאת אומרת את הנזק הכבד שהפוליטיזציה של מערכת המשפט האמריקאית מסיבה בכל הדרגים.

BREAKING: Janet Protasiewicz wins Wisconsin Supreme Court election, NBC News projects, giving liberals control of the high court for the first time in 15 years.

ארה"ב היא ארץ בוחרת. היא בוחרת נושאי כהונות שבארצות אחרות היו נחשבים לעובדי מדינה, כמו תובעים כלליים ומחוזיים, מבקרי מדינה, מפקחי משטרה, ראשי מחלקות חינוך, ממונים על מים ועל חקלאות וכן הלאה. פעם נהגו להגיד שבאמריקה בוחרים אפילו את תפסני הכלבים.

אמריקה בוחרת גם את שופטיה. בעצם לא כל אמריקה, אבל חלקים ניכרים שלה. חצי המדינות בארה"ב בוחרות את שופטי בית המשפט העליון שלהן. בתי המשפט האלה מוסמכים לפרש את חוקת המדינה, כל זמן שאין היא מתנגשת עם החוקה הפדרלית או עם חוקים שאימץ הקונגרס. בעניינים הפדרליים, הכול סרים למרותו של בית המשפט העליון בוושינגטון.

BREAKING: Liberal judge Janet Protasiewicz just defeated Dan Kelly to take a Wisconsin Supreme Court seat away from Conservatives. With 97% of the vote in, she has an astounding 11 point lead over the conservative. The race has been called.

The Wisconsin Supreme Court had a 4-3…

The Wisconsin Supreme Court had a 4-3… pic.twitter.com/krks6twk1M