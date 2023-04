"חשיבות הרגולטור בפתיחת סקטור הבנקאות היא מכרעת, אך היא חייבת להיות מתמשכת כדי שתגיע לתוצאות אמיתיות" - כך אמר יו"ר בנק ONE ZERO, שוקי אורן, בכנס של גלובס ובנק ONE ZERO, שאירח את הרמטכ"ל היוצא אביב כוכבי לאירוע ראשון לצד בכירי המשק.

אורן שוחח עם עו"ד מיכל הלפרין, עמיתת מחקר בכירה ב־School Kennedy Harvard ולשעבר הממונה על התחרות. נושא השיחה היה "האם הישראלים מאמינים לבנק שלהם", והיא עסקה בחשיבות האמון של הלקוחות בבנקים והיכולת של הרגולטור לתמוך במערכת מבחוץ מבלי להתערב בה יותר מדי.

● אלונה בר און: "הבעיה הכי חריפה בתקשורת, זו שבאמת מאיימת על המשך קיומה, היא היעדר האמון"

● עו"ד טולצ'ינסקי: "הוועדה לבחירת שופטים צריכה להמשיך לכלול את לשכת עורכי הדין"

"רווחיות הבנקים מרגיזה"

את השיחה פתחה הלפרין בהצגת מצב המערכת הבנקאות בישראל: "משהו טוב קרה באחרונה. אחרי עשרות שנים בהן מספר הבנקים רק מתכווץ, סוף סוף יש בנק חדש עם רישיון.

"במקביל, בדוחות של הבנקים ל־2022 אנו רואים שהם הצליחו לשבור שיאים וצברו רווחים מדהימים של יותר מ־24 מיליארד שקל. ואני שואלת, כאלה רווחים מראים שכנראה אין יותר מדי מתח תחרותי, ואתם לא באמת מאתגרים את הבנקים המסורתיים והגדולים. אז איך 55 אלף הלקוחות שלך מייצרים תחרות בשוק הזה?"

אורן השיב: "אני באמת חושב שרווחיות הבנקים בשנה הזו קצת מרגיזה. אנחנו מדברים על אמון, ורווחיות כה גבוהה קוראת בגלל אחד משלושה דברים: עשית עסקים ממש טובים; מקרים שהם אקסוגונים לשוק ומשפיעים על הרווחיות כמו בחברות הביטוח שנוטות עם כיוון השוק; ומקרים כמו פה, שאנו רואים שהבנקים הוסיפו הכנסות מהריבית שעלתה, והכניסו קרוב ל־13 מיליארד שקל".

אורן המשיך להסביר את המאפיין של רווחיות הבנקים הגדולים ברבעון האחרון. "הפיקדונות של הלקוחות, בשונה מההלוואות שנלקחו, לא צמודים לשום דבר, והבנקים החליטו שהם לא עושים עם זה שום דבר. לא חלה העלאת ריבית עבור הפיקדונות. כך קרה מצב שבו אדם שיש לו גם פיקדונות וגם הלוואות רק מפסיד לבנק כסף. זה מצב קשה". לדעתו, מדובר בפגיעה באמון. הוא הסביר כי הבנקים לא רואים את הלקוחות כאנשים שהם צריכים להיות נאמנים אליהם. אורן ציין כי בנק ONE ZERO היה "בין הראשונים שהעלו את הריביות על הפיקדונות".

"ברוב המקרים הבנקים הוכיחו שאין מספיק תחרות בבנקאות, ומשהו במודל מקולקל", המשיך אורן. "משהו ב־DNA פגום, ויש מסך עשן כדי שהלקוחות לא יידעו מה קורה בחשבונות שלהם. עדיף שהכסף יישאר וישב בעו"ש, והבנק יוכל לעשות עם זה כרצונו. זו הסיבה שבבנק שלנו עושים מאמץ גדול שהלקוחות יידעו שאנו פועלים לטובתם, גם אם אני גובה על כך עמלות".

מאחורי מודל העמלות

הלפרין שאלה את יו"ר ONE ZERO על המודל העסקי שלהם, ששונה מהאחרים. "אתם גובים עמלות קבועות, והן בסוף מצטברות. אז איך אתם יכולים לחולל תחרות?"

"נכון, אנחנו גובים עמלות קבועות", השיב אורן. "גם הבנקים האחרים גובים. אני אסביר: אחרי שהפכתי להיות לקוח של הבנק שלנו, הוצאנו כרטיס ללא עמלה, אז הלכתי לבדוק אם בבנק האחר שלי אני משלם עמלה, וגיליתי שכן. הלכתי לשאול, ואמרו לי שהחל ממחזור הכנסות מסוים ניתן לבטל. ומה אם מה שהיה? מה עם כל הכסף שגבו ממני? את זה לא מחזירים".

הלפרין שאלה את הקהל כמה ממנו נהנה מפטור מעמלות בחשבון הבנק שלו, ומעטים הרימו את היד שלהם. אורן הסביר כי הוא לא התפלא שהרבה מבכירי המשק שישבו בקהל חשפו שהם אכן משלמים עמלות עו"ש לבנק שלהם. לפי אורן, אנשים לא יודעים כמה הם משלמים לבנק בכלל. "עמלת כרטיס אשראי לא מופיעה בבנק. עמלות מט"ח זה הולך ישר לבנק, ואם תראו בדוחות הבנקים, 30% מהעמלות לא נגבו ישירות אלא בדרך עקיפה". אורן טען כי "קיים כאן עולם שהוא לא שקוף לאזרח, והוא משלם על כך".

אורן הסביר כי בנק ONE ZERO ומקימו אמנון שעשוע מציגים חזון ברור ומודל שיביא רווחיות. לדבריו, המהות של שעשוע היא לשנות סדרי עולם וגם לשקף ללקוחות את התהליכים שמתרחשים בחשבון שלהם תוך כדי תנועה. "כבר היום", אורן הסביר לקהל, "אנחנו עושים תחזיות של הוצאות ומראים ללקוחות שהם עלולים להיכנס למינוס לפני שזה קורה, כדי שלא יגיעו לאוברדראפט".

"לא מכירים את העמלות"

מיכל הלפרין דיברה בין היתר על הפערים בחינוך הפיננסי של הציבור. "משהו שהטריד אותי בהיותי הממונה על התחרות היה יוקר המחיה. אנשים מודעים לעגלת הסופר ולמוצרים שהם רוכשים ביום-יום, והם והמדיה עושים השוואות בין סופרים ובין מוצרים, ויש שיח ער סביב זה. אך בין השירותים הבנקאיים שלנו זה לא קיים, ואין שיח ער, ואין עגלת סופר פיננסית. כשהיינו עושים את זה עם בנק ישראל, הם תמיד אמרו שכל מה שצריך זה חינוך פיננסי, ותמיד חשבתי שזו אמירה של הציבור מטומטם, וזה מרגיש לי קצת חסר. מה לדעתך יגרום לצרכן להתייחס לדברים האלה כמו לעגלה בסופר?"

אורן השיב כי "אני מתחבר למה שאת אומרת על חינוך פיננסי, כי זה משהו שאכן צריך ללמד את הציבור לעשות. אבל עדיין לרוב האנשים לא בא להתעסק אם זה, זה שונה מעגלת הסופר. יכול להיות מאוד קשה להוציא מהחינוך הפיננסי פרי במצב כזה. לכן גם התפיסה שלנו היא שאנחנו רוצים לעשות את הדברים האלה עבור הלקוחות. מבחינתנו זה לא אישיו, כי ברגע שיש טכנולוגיה, זה נעשה עבור כולם".

בהקשר זה, הדגיש אורן כי הרגולציה עשתה פלאים עבור בנק ONE ZERO. "הרגולציה השתפרה במערכת הבנקאית, ואם לא הייתה ועדת שטרום, הנושא של המידע המתקדם לא היה מגיע, ולא הייתה לנו גישה למידע. אנחנו בנק שמבוסס על מידע, ולכן זן חובה מבחינתנו", הסביר. "העובדה היא שבישראל מערכת הבנקאות היא מאוד צרה וחסרת תחרות. צריך עוד מעורבות של הרגולטור. אני כמובן לא קורא פה למעורבות דרקונית, אלא לדחוף שחקים חדשים להיכנס ולמכור פיתוחים".

אורן הסביר כי בעולם נותנים לשחקנים קטנים להוציא ולמכור ביטוחים. לעומת זאת, בארץ המצב תמיד איפשר לבנקים להשתלט על הכול. הוא הוסיף כי הוא מקווה שהמדינה תאפשר בעתיד לשחקנים קטנים למכור ביטוחים ובכך להגדיל את התחרות.

"שחקנים צריכים תמיכה של הרגולטור, ואני חייב להודות שהם עזרו לנו עם הגישה למידע ותמכו בתחרותיות בשוק הבנקאות. אבל התמיכה הזו חייבת להימשך. רשות התחרות צריכה לתפוס מקום משמעותי, כי המערכת הבנקאית מצידה תעשה הכול כדי שלא תהיה תחרות", אמר.

כדוגמה למצב שבו הבנקים נלחמים בתחרות, אורן נתן את אפליקציית התשלומים ביט ששייכת לבנק הפועלים. "הבנק נאלץ למכור את ישראכרט בגלל דרישות הרגולטור, אז הוא הקים את ביט כאפליקציית העברות, ועכשיו היא שולטת ביותר מ־90% מהשוק הזה, והפעילות הזו פוגעת בחברות כרטיסי האשראי ובתחרות. הוא יצר מנגנון עוקף, שולט בכל המידע ושולט בשוק. הבנק כל פעם בודק את הרגולטור, מתי הוא מתיר לו לפעול בעוד אפיק".

הלפרין השיבה מצדה, "רציתי להגיד שאני משתתפת בתסכול שלך בעניין הצורך הרגולטורי. אני אשתף שבהיותי הממונה על התחרות, רצינו לדחוף את הרפורמה התחרותית בבנקאות, ולמשל בנקאות פתוחה היה עניין מאוד גדול שלא הצלחנו לסיים. הרפורמה לא הסתיימה עד היום, ועדיין מחכים לשלב האחרון שעתיד להתרחש בחוק ההסדרים הקרוב. אנו איבדנו המון זמן בגלל הרגולטור, כיוון שלצד התמיכה בבנקים מצד אחד, קיים מחדל בתמיכה בדברים אחרים.

"בראייה לאחור על ההשפעות של ועדת שטרום שעשתה הרבה במערכת הבנקאית, מה דעתך על ההפרדה של חברות כרטיסי האשראי מהבנקים?"

אורן ענה כי "ועדת שטרום הייתה מבורכת ואפקטיבית וקיבלה ביטוי בחקיקה. אנחנו כשחקן חדש היינו חייבים את הבנקאות הפתוחה, וזה משהו שבנק ישראל עשה עוד לפני החקיקה. אך כפי שאמרתי קודם, דרושה המשכיות, ולצערי היא לא תמיד מתרחשת. כדי לייצר תחרות צריכים אנשים שיעבדו על זה כל הזמן, כל יום. דברים משתנים תדיר במערכת הבנקאית בישראל, וצריך עין מתמדת על התהליך, ולכן כדי להמשיך לדחוף את העניין חייבים מישהו שישים לב לכך כל הזמן".