מניית נטפליקס צנחה מיד עם פרסום הדוחות, ואז הגיעה שיחת המשקיעים

התחרות בשוק הסטרימינג מתגברת, כשהשחקניות השונות מנסות לספק תוכן איכותי ולמשוך כמה שיותר צופים. כעת מפרסמת השחקנית המובילה בתעשייה, נטפליקס, את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2023: ההכנסות צמחו ל־8.16 מיליארד דולר, לעומת 7.86 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד; והרווח למניה עומד על 2.88 דולר למניה. מספר המשתמשים החדשים שהצטרפו לשירות (נטו, בניכוי הנטישה) עמד על 1.75 מיליון, כחצי מיליון פחות מהתחזיות.

● ענקית המשחקים EA סוגרת את מרכז הפיתוח בישראל, עשרות עובדים יפוטרו

● לקראת דוחות חברות הטכנולוגיה בוול סטריט: "אנו מגיעים עם ציפיות נמוכות" | ניתוח

מיד לאחר פרסום הדוחות, מניית נטפליקס צנחה ב־10% בחדות, ולדברי מומחים, הסיבה לכך היא התחזית המאכזבת שהחברה פרסמה: היא מצפה להכנסות של 8.24 מיליארד דולר ברבעון הבא, מול צפי של 8.47 מיליארד דולר; לרווח למניה של 2.84 דולר למניה, מול צפי של 3.08 דולר למניה; ואף לירידה בשיעור הרווח התפעולי.

ואולם זמן קצר לאחר מכן ערכה נטפליקס שיחת משקיעים, שבה ביקשה מהם להפסיק להתבסס על תוספות המנויים, ובמקום זאת להסתכל על מדדים פיננסיים מסורתיים כמו רווח ומכירות. בין היתר היא הפנתה את תשומת־הלב לתזרים החופשי שעמד על סכום הנחשב גבוה, 2.1 מיליארד דולר. לצד זאת, החברה שדרגה את תחזית התזרים החופשי שלה מ־3 מיליארד דולר ל־3.5 מיליארד דולר.

במילים אחרות, נטפליקס הגיעה מוכנה לשיחת המשקיעים שלה, ונראה כי הדברים שנאמרו שם הרגיעו את השוק וסייעו לירידת המניה במסחר המאוחר להתמתן. בשעה זו המניה מאבדת כ-4% בוול סטריט.

שחר כהן, שותף מייסד של קרן ההשקעות לוסיד קפיטל, מסביר כי "אומנם החברה פספסה במנויים, אבל התזרים היה מאוד חזק. במהלך שיחת המשקיעים ציינו כי ההכנסות הממוצעות למנוי עם פרסומות עוברות את ההכנסות ממנוי ללא פרסומות. השוק מאוד אהב את זה, כי זה אומר שאפשר לעשות מוניטיזציה טובה יותר על המשתמשים האלה".

משתפים פחות

נטפליקס הרגיעה את השוק גם בכל הנוגע לבעיה הגדולה ביותר שלה: שיתוף הסיסמאות. בפברואר האחרון פורסם כי 100 מיליון משקי בית חלקו חשבונות של החברה במקום לשלם על מנוי משל עצמם, כ־43% מבסיס המשתמשים הגלובלי שלה.

משמעות הדבר היא שחברים ואנשים מחוץ לתא הביתי משתפים ביניהם את הסיסמה לחשבון הנטפליקס שלהם, וכך היא מאבדת משתמשים חדשים ואת הכסף שהיו יכולים להכניס לקופתה. הפתרון לכך עדיין לא שוחרר לכלל העולם, ולכן המשקיעים הרימו גבה. לדברי נטפליקס, זה השפיע על כמות הכסף שהיא יכולה להשקיע בתוכן חדש.

לפי כהן, זו הסיבה שבחרה החליטו לשתף לגבי הפיילוט שעשו בקנדה. "הם אומרים שבהתחלה זיהו שם נטישה של משתמשים ברגע שמחייבים אותם לשלם, וכביכול האנשים ששיתפו כאילו נעלמים. אבל אחרי חודש הם חוזרים ומשלמים למנוי, בדרך־כלל למנוי עם פרסומות". במילים אחרות, הפגיעה היא רק לטווח הקצר. ההנחה היא שבארה"ב תירשם התנהגות דומה, מה שמרגיע את המשקיעים.

איך זה עובד? בינתיים נטפליקס הניעה את המהלך בארבע מדינות - ניו זילנד, פורטוגל, ספרד וכאמור קנדה. המשתמשים התבקשו להגדיר "מיקום ראשי" לחשבונות שלהם, וקיבלו אפשרות לפתוח עד שני "חשבונות משנה" עבור אלה שאינם גרים בבית באופן קבוע, תמורת עמלה נוספת.

נטפליקס מתכננת לעשות מהלך דומה בארה"ב בחודשיים הקרובים, וכך לזרז את הצמיחה שכה חסרה לה. נזכיר כי במקור תוכנן המהלך שם לשלושת החודשים הראשונים של 2023, כך שמדובר בדחייה קטנה. אם נטפליקס תעמוד ביעד החדש, היא תוכל להתחיל לתקן את שנת 2022, שהייתה מאוד קשה עבורה.

משקיעים באסיה

הטלטלות בנטפליקס השפיעו גם על מחיר המניה בשנתיים האחרונות. בשיא שלה, באוקטובר 2021, שווי השוק של נטפליקס עמד על 305.7 מיליארד דולר. במהלך 2022 המניה נקלעה לסערה, והשווי צנח עד לכ־77 מיליארד דולר. בחודשים האחרונים היא מתאוששת, ומתחילת השנה המניה עלתה בכ־15% לשווי שוק של 150 מיליארד דולר - לפני פרסום הדוחות.

בצוות המחקר של בית ההשקעות אופנהיימר אומרים כי "נטפליקס מרוצה מהפידבק ומההתקדמות שהיא רואה מהמנוי משולב פרסומות. הם ציינו בדוח כי רוב המנויים לשירות עם פרסומות הם לקוחות חדשים, ושהייתה תחלופה נמוכה בין המסלולים הקיימים למסלול משולב הפרסומות".

במילים אחרות, לא הייתה קניבליזציה כדי לשלם פחות, מה שאומר שבנטפליקס שומרים על המחירים הגבוהים. לצד זאת, החברה מאמינה שלמרות התחרות העזה בסטרימינג, היא הגיעה לאיזון מבחינת ההוצאות על תוכן. הצפי הוא שהוצאות אלה יעמדו על כ־17 מיליארד דולר לשנה.

לצד כל זאת, נטפליקס משקיעה בחדירה לשווקים החלשים יותר מבחינתה, כמו מערב אירופה ואסיה. כך, ברבעון האחרון היא הוסיפה לעצמה 1.46 מיליון לקוחות באסיה, בזכות הורדת המחירים בהודו ובמדינות עניות אחרות. למעשה, החברה מודה שהיא מבינה שענייני התמחור קריטיים לאטרקטיביות שלה.

עניין חשוב נוסף הוא שהתכנים הופכים לגלובליים יותר, וכוללים שפות אחרות ותרבויות אחרות, על־מנת להפוך אותם ל"סיפור" תקשורתי. התוכניות המדוברות ביותר ברבעון האחרון היו הקומדיה הרומנטית "Your Place Or Mine", הדרמה "The Night Agent" וסדרת הטלוויזיה הדרום־קוריאנית "The Glory", לצד עונות חדשות לסדרות מוכרות כמו "ג'יני וג'ורג'יה".

נטפליקס גם צועדת קדימה,ומודיעה על סופו של עידן: החברה תסגור סופית את שירות משלוחי ה־DVD שלה בספטמבר, 25 שנה לאחר שעשתה מהפכה בשוק. בפוסט פרידה בבלוג של חברת הסטרימינג נכתב כמה משלוחי ה־DVD שלה שינו את הצורה שבה אנשים צופים בתוכן בבית, מאחר שזה איפשר להם לשלוט בצפייה. "משלוחי ה־DVD סללו את הדרך למעבר לסטרימינג", סיכם המנכ"ל השותף טד סראנדוס, בפוסט שפרסם.