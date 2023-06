ההייטקיסטים מתנתקים מישראל: מה אפשר היה לעשות אחרת?

פרופ' דן ברזניץ, לפני כשנה נתת הרצאת טד תחת הכותרת: Innovation is not invention: What Silicon Valley gets wrong. מה לא מבינים בעמק הסיליקון?

"בעמק הסיליקון; בתל אביב; בסיאול, קוריאה; בשינג'ו ובטאיפיי בטייוואן; ובשנג'ן בסין, יש תעשיית שבבים מפותחת ומצליחה. אבל האם היא זהה בכל מקום בו היא פועלת? ממש לא. בחינה של המפעלים בכל מקום תגלה התמחות אחרת: קניין רוחני, פיתוח מוליכים למחצה, ייצור מצעים ואריזות, ייצור מכונות וייצור שבבים. זו תעשייה מאוד מבוזרת עם התמחות שהיא לעיתים גיאוגרפית. לא רק שהתעשייה נראית אחרת בכל אחד מהמקומות האלה, אלא מי שנהנה מהצלחה הזאת הוא מאוד שונה. זו לא רק שכבת העלית.

"חדשנות במקומות רבים שהם לא עמק הסיליקון או תל אביב - היא מעבר להייטק. דוגמה טובה היא איטליה, וליתר דיוק אזור קטנטן מעל ונציה, ריביירה דל ברנטה, שמתמחה בעיצוב פיתוח אב טיפוס וייצור מתקדם של נעלי יוקרה לנשים. זו התמחות כל כך מיוחדת, עד כדי כך שכל נעל יוקרה של נשים ברחבי העולם, לא משנה מהו המותג, עברה דרך ברנטה בתהליך הייצור. ברנטה דומה לטיוואן בשבבי מחשב, רק בנעלי יוקרה".

