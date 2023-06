דונלד טראמפ: לבית הלבן - או לבית הסוהר

בפעם הראשונה בתולדות ארה"ב, נשיא לשעבר יעמוד למשפט פלילי.

דונלד טראמפ, העומד עכשיו בעיצומו של ניסיון לחזור אל הבית הלבן בבחירות של השנה הבאה, יופיע ביום ג' הבא בבית משפט במיאמי, כדי לשמוע את פרטי האישום. "מודה, או לא מודה", ישאל אותו השופט. האיש שהיה לפנים אוכף החוק מס' 1 באמריקה ישיב כאחד האדם, ויישלח הביתה עד מועד משפטו.

אפשר שיעברו חודשים רבים לפני שייפתח המשפט, והוא עשוי להתארך הרבה מעבר לבחירות לנשיאות. מה יקרה אם טראמפ ייבחר לפני שייחרץ גזר הדין, או אפילו אחריו? או אז ברור למדי מה הוא יעשה בהזדמנות הראשונה: הוא יחון את עצמו.

אין כל מניעה לעצם התמודדותו בבחירות, בין אם זה במקדימות של מפלגתו, ובין אם זה בבחירות הכלליות. כל הסקרים חוזים לו ניצחון קל במקדימות, גם אם יועמד לדין. למען האמת הוא כבר עומד לדין, במשפט אזרחי במדינת ניו יורק, על זיוף פנקסים ועל העלמת מס. הוא גם הפסיד באחרונה במשפט דיבה שהגישה נגדו אשה, המאשימה כי הוא ניסה פעם לאנוס אותה. תומכיו בתוך המפלגה אינם מתרשמים. אם בכלל, נראה שהם מתחזקים בדעתם, כי הנשיא לשעבר הוא, כדבריו, "קורבן של ציד מכשפות".

לא כן פני הדברים בבחירות הכלליות. שם יש סימנים שמצביעים עצמאים עשויים לפנות נגדו, אם ידבק בו חשד פלילי.

זה השיא הדרמטי של פרשה, שהתחילה להיחשף כמעט לפני שנה, כאשר סוכנים של הבולשת הפדרלית פשטו על מעונו של טראמפ במועדון הגולף שלו בדרום פלורידה, והפקיעו עשרות ארגזים של מסמכים החשודים בסיווג בטחוני רגיש או רגיש מאוד. טראמפ הוציא אותם מן הבית הלבן כאשר נשיאותו באה אל סיומה, בינואר 2021.

החוק הפדרלי אוסר על נשיא להוציא מסמכים כלשהם. הם חייבים להיות מתויקים בארכיון הלאומי בוושינגטון. זה נוגע לכל מסמך, קל וחומר למסמך בעל תוכן מסווג.

כתב האישום נגד טראמפ כולל שמירה שלא כדין של סודות מדינה, ניסיון לשבש הליכי חוק, הצהרות כוזבות לשלטונות החוק וקנוניה להפרת החוק. אם יימצא חייב, צפוי לו עונש מאסר ממושך. ממילא ברור איזו חשיבות יוצאת מגדר הרגיל יש להתפתחות הזו, עם פוטנציאל לשנות את מהלך ההיסטוריה הפוליטית של ארה"ב.

האקט של הגשת כתב האישום נקרא בארה"ב indictment, הנהגית 'אינדאייטמנט'. מוסמך להחליט עליו חבר מושבעים גדול (23 חברים, כפליים מן המספר של חבר מושבעים רגיל). המושבעים מכונסים לפעמים במשך חודשים כדי להאזין לממצאי התביעה, לפני שהם מחליטים על הגשתו של כתב אישום. רק בימים האחרונים ניתנו סימנים שחבר המושבעים הגדול במיאמי מתקרב להחלטה.

בהעמדת טראמפ לדין על טיפול לא חוקי במסמכים סודיים יש לא מעט אירוניה. לפני שבע שנים הוא העמיד במרכז מסע הבחירות הראשון שלו לנשיאות את ההאשמה שיריבתו העיקרית, הילרי קלינטון, הוציאה עשרות אלפי מסמכים מסווגים מרשות הממשלה. פרשת 'שרת-המחשב הנעלם' של קלינטון שימשה את טראמפ היטב, ואולי גם הכריעה לבסוף את הכף לטובתו בהצבעה צמודה מאוד.

קלות הדעת שהביאה את טראמפ לסלק מסמכים מן הלשכה הסגלגלה בבית הלבן היא אפוא בלתי מובנת. אין מנוס מלייחס אותה לזלזול הרגיל של טראמפ בסדרי ממשל תקינים. הוא הקל ראש בעצות משפטיות, וחזר וניסה לרתום את משרד המשפטים לצרכיו הפוליטיים.

הנחו אותו הרגלי העבודה שפיתח במרוצת 50 שנה של קריירה בעולם הנדל"ן. הקיפו אותו אז יועצים משפטיים, שעזרו לו תדירות לעקוף את החוק. מטרותיו היו תמיד להשתמט מאחריות כספית לכשלונות באמצעות פשיטות רגל, ולהשתמט מתשלום מסים. עורכי הדין שלו הגנו עליו בהצלחה מפני ידו הארוכה של החוק, אבל לא הצליחו להרביץ בו את עצם התורה של כיבוד החוק.

טראמפ הספיק בשלוש השנים האחרונות לעמוד פעמיים למשפט הסנאט. רק שני נשיאים עמדו למשפט כזה ב-230 השנה שקדמו לו. מאז, טראמפ עמד למשפט במדינת ניו יורק, והוא עדיין נחקר על חשדות פליליים במדינת ג'ורג'יה, בקשר עם האפשרות שניסה לזייף את תוצאות הבחירות לנשיאות ב-2020. האפשרות של כתב אישום בג'ורג'יה תלויה ועומדת.

אין כל סיכוי שמשפטו של טראמפ יתנהל על מי מנוחות. ממש כמו בישראל, מפלגתו כבר הקדימה לזכות אותו מאשמה. היושב ראש הרפובליקאי של בית הנבחרים, קווין מקארתי, צייץ לפנות בוקר (שעון ישראל) כי "זה יום שחור לאמריקה".

הוא האשים, כי הנשיא ביידן הוא זה המעמיד את טראמפ למשפט, והכריז, "אני, וכל אמריקאי המאמין בשלטון החוק, מתייצבים לצד הנשיא טראמפ נגד עיוות הצדק החמור הזה". הוא גם איים לגבות מחיר מלא מן "השימוש הבוטה בכוח השלטון".

