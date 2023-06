הסבר נפוץ בימין האמריקאי להליכים הפליליים נגד דונלד טראמפ הוא שממשל ביידן רוצה להסיח את דעת הבוחרים מענייני השעה, שהוא מנסה להפוך את הבחירות בשנה הבאה למשאל עם על טראמפ במקום למשאל עם על "הכלכלה הכושלת" ועל "הגבולות הפרוצים" של הנשיא ג'ו ביידן.

מה גדולה הייתה אפוא האירוניה ביום שלישי האחרון, כשההליכים נגד טראמפ הסיחו את דעת האמריקאים דווקא מן החדשות הכלכליות הטובות יחסית.

בשלישי בבוקר כאמור, שעות אחדות לפני שטביעות אצבעותיו של טראמפ עמדו להילקח בבית משפט במיאמי, לשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה בוושינגטון הודיעה, כי שיעור האינפלציה פחת זה החודש ה־11 ברציפות, והוא הנמוך ביותר זה שנתיים, לאחר שעמד בחודש שעבר על 0.1%, או 4% בשנה האחרונה.

נתונים אלה התפרסמו לא רק בסמיכות זמנים להגשת כתב האישום נגד טראמפ, אלא גם למושב השש־שבועי של הנהלת הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב.

ביום השני של פגישות כאלה, ועדת השוק הפתוח של הבנק הודיעה כי היא משאירה על כנה את שער הרבית קצרת המועד שהיא מטילה על הלוואות לבנקים מסחריים. היא חזרה והעלתה את הרבית הזו בשנתיים האחרונות. ההנחה מראש הייתה כי שבשל התמתנות האינפלציה, הפעם לא תעלה הרבית. ציפייה זו העלתה את כל מדדי הבורסה בניו יורק בתחילת השבוע.

אלה חדשות טובות בשביל הבית הלבן, מפני שנשיאים אינם נוטים לחזור ולהיבחר, כאשר חדשות כלכליות רעות מעיבות על אמריקה. הקו המקשר אינפלציה עם מיתון הוא כמובן זה העובר בלשכות הגזית של הבנק המרכזי.

הסבירות של מיתון גוברת בהתאמה להתרבותן של העלאות הרבית ולהתארכותן. הציפייה למיתון הזינה בשנה שעברה את ענף החזאות הכלכלית.

ראו זה פלא, הוא לא התממש, לפחות לפי שעה, אף כי הפדרל ריזרב העלה את הריבית קצרת המועד מ־0.25% במרץ 2022 עד 5.25% בחודש שעבר. שוק העבודה לא נפגע אף כמלא הנימה.

פירוק הסטטיסטיקה של האינפלציה לגורמיה מראה כי היא נמוכה אפילו יותר, אם אין כוללים בה את הוצאות הדיור. במקרה כזה היא יורדת ל־2.1%, סמוך מאוד לרמה שתניח את דעת הבנק המרכזי. כמובן, האינפלציה תלויה בוולדימיר פוטין ובנסיך מוחמד בן סלמן, אולי בסדר הפוך. בידיהם נמצאים מחירי הנפט, שירידתם והתייצבותם הקלו על מלאכת הורדת האינפלציה.

כמו כן, גם שאמריקה חייבת תודה מיוחדת להתרבות התרנגולות. חלק חשוב בהאמרת מחירי המזון בשנתיים האחרונות היה תוצאה של התייקרות הביצים, שמחירם עלה מפני שכל כך הרבה מטילות ניגפו בשפעת העופות. עכשיו יש באמריקה "תרנגולת לכל אמריקאי", ומחירי הביצים ירדו בשנה האחרונה בשיעור המהיר ביותר מאז 1951.

EGG DEFLATION

Since we measure US inflation in eggs nowadays, the index for eggs fell a stunning 13.8% month-on-month.

That's the biggest decrease in decades. pic.twitter.com/HIYOekPQQI