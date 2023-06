ראש כוח וגנר, יבגני פריגוז'ין, הכריז ביממה האחרונה על התקוממות חמושה, והודיע כי הוא מכוון להשתלט על מתקני הצבא הרוסי ומשרד ההגנה כדי לעצור את שר ההגנה סרגיי שויגו ורמטכ"ל הצבא הרוסי ולרי גרסימוב. פריגוז'ין, הנחשב למקורב לפוטין עוד משנות ה-90' בסנט-פטרסבורג, הוא מי שהוביל את שילוב הקבוצה הפרה-צבאית במלחמה באוקראינה, תוך כדי גיוס אסירים בהבטחה לחנינה אם ישרדו את סבבי הלחימה. הוא מאשים את שני הבכירים הרוסים בכך שהורו להפציץ בימים אחרונים מחנה של כוח וגנר במסגרת סכסוך פנימי, וכן בכך שהם משקרים לציבור ולפוטין בנושא מספר הקורבנות הרוסים וסיכויי ההצלחה במלחמה.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, גינה בחריפות את המהלך של פריגוז'ין, הגדיר אותו כ"בגידה, ואמר כי המעורבים ייענשו. בהקלטה שפורסמה ב-10:00 בבוקר (שעון ישראל) בטלוויזיה הרוסית, אמר פוטין כי "זה ניסיון לפלג אותנו מבפנים" והגדיר את המהלך הנוכחי כ"מרד חמוש". הוא פנה ללוחמי ואגנר, ולכוחות הצבא שאולי הצטרפו אליהם בינתים ואמר "מי שהולכים במכוון בדרך הבגידה, ומכינים מרד חמוש בעוד אנחנו מתכוננים להתקפות טרור - יוענשו".

פריגוז'ין החל את המהלך, שיש הרואים בו ניסיון ההפיכה הראשון ברוסיה מזה 30 שנה, אתמול בבוקר בדברים חריפים שפירסם נגד משרד ההגנה הרוסי. הוא אמר כי המשרד והצבא הרוסי "הטעו" את נשיא המדינה ולדימיר פוטין כדי להתעשר, ותיכננו "לחלוק בשלל" אחרי כיבוש מהיר אוקראינה. הוא אמר כי לא היה צורך צבאי לתקוף, וכי הצבא הרוסי הציג מצג-שווא בפני פוטין לגבי התוכניות של אוקראינה. הוא גם האשים את הצד הרוסי, לו הוא שייך, בבזיזה כלכלית של מזרח אוקראינה שנכבשה על ידי כוחות רוסים ב-2014.

לאחר מכן פירסם פריגוז'ין וידיאו שבו הוא טוען כי כוחות רוסיים הפציצו באמצעות ארטילריה ומן האוויר מחנה של כוח וגנר, במסגרת העימות בין הצדדים שהתלקח בחודשים האחרונים. הוא אמר כי הדבר מהווה עילה למסע על מוסקבה, כדי להדיח את צמרת מערכת הביטחון הרוסית. משרד ההגנה פירסם הכחשה כי תקף מחנה של כוח וגנר.

