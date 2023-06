רשת המסעדות הים תיכונית שהטריפה את וול סטריט

רשת המסעדות הים תיכונית Cava Group (קאווה), ששברה שיא החודש בהנפקה בעלת הביצועים הטובים ביותר השנה עבור חברות בשווי מעל 500 מיליון דולר, היא התגשמות החלום האמריקאי-יווני.

הרשת נוסדה לפני 17 שנים על-ידי שלושה חברי ילדות יוונים-אמריקאים, שחלמו להביא את המטבח היווני למיינסטרים האמריקאי.

ב-2006, טד קסנוריסטוס, דימיטרי מושוביטיס ואייק גריגורופולוס השיקו את קאווה כמסעדה יחידה ברוקוויל, מרילנד, כשהם רואים ברוחם הזדמנות להביא את המטבח שעליו גדלו, ולהשיק קו של מטבלים וממרחים ייחודיים. החודש, הרשת שמוכרת מנות של מאכלים ים-תיכוניים בקערות ובפיתות, התכוונה בהנפקתה בבורסת ניו יורק למכור מניות ב-17 עד 19 דולר לפני שהעלתה את הטווח בהנפקה, והונפקה ב-22 דולר ב-15 ביוני. המניה אמנם ירדה מעט מאז ההנפקה, אך עדיין מציגה תשואה של כ-83% ונסחרת בכ-40 דולר.

הרבה מההצלחה של החברה חבים למנכ"ל, ברט שולמן, שעזר להכניס את העיבודים למתכונים יווניים מסורתיים לחנויות נוספות. שולמן, אז COO של מותג החטיפים Snikiddy Snack, הצטרף לקאווה בשנת 2010 במשרה חלקית. בהמשך אותה השנה, שולמן עבר למשרה מלאה כמנכ"ל ומאז הצמיח את קאווה ממסעדה אחת לחברה של 350 סניפים בשווי של כ-578 מיליון דולר, לפי Pitchbook, שהרוויחה 450 מיליון דולר בהכנסות בשנת 2018. מאז, הרשת בנתה בסיס לקוחות חובבי חריסה וטחינה והתמקמה כאופציה בריאה ונוחה בשוק. היא מוכרת גם את המטבלים, הממרחים והרטבים לסלטים שלה בחנויות מכולת.

ההכנסות מטפסות

בשנים האחרונות, קאווה נמצאת על גל של צמצום הפסדים משנה לשנה והכנסות בטיפוס. לתקופה של 16 שבועות שהסתיימה ב-16 באפריל, היה לה הפסד נקי של 2.1 מיליון דולר מהכנסות של 203 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 20 מיליון דולר מהכנסות של 159 מיליון דולר בתקופה זו אשתקד, על-פי ההגשות שלה ל- US Securities ונציבות הבורסה (לפי בלומברג).

המשקיע הראשי ויו"ר בחברה, רון שייך, משקיע בה זה כבר כמה שנים. שייך סיפר לאתר Axios שהמשיכה הראשונית שלו הייתה מוקד האוכל של החברה, בהתחשב בעובדה ש"התזונה הים תיכונית נחשבת לתזונה הפופולרית והמומלצת ביותר על-ידי תזונאים במדינה".

באוגוסט 2019, פתחה קאווה את המטבח החדשני (Innovation Kitchen) הראשון שלה במגרש הביתי בוושינגטון הבירה. שם החלה החברה לבדוק מרכיבים חדשים, פריטי תפריט וטכנולוגיה כדי לשפר את חווית הלקוח, אמר המנכ"ל, שולמן, לפורבס. "אנחנו כל הזמן עובדים כדי להבין מחדש את חווית הלקוח", אמר. "אנחנו מסתמכים מאוד על משוב ונתונים של לקוחות, ועכשיו נוכל ליישם זאת בקנה מידה גדול".

כיום, קאווה מדווחת שבאמתחתה 263 מסעדות. לפי בלומברג, החברה מתכננת להשתמש בהכנסות מההנפקה לפתיחת מסעדות נוספות ורואה פוטנציאל להתרחב ליותר מ-1,000 בעשור הקרוב.

החברה עדיין לא מרוויחה, אך ההפסד שלה הצטמצם משמעותית מ-20 מיליון דולר בשנה הקודמת ל-2.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת הכספים הנוכחית שלה. לפי אנליסטים של וול סטריט, משקיעים המתמקדים במותגי צריכה מחפשים חברות שיכולות לספק עליות חזקות במיקומים, במכירות וברווחים ביחידות שלהם, וקאווה עומדת לעקוף מסעדות רבות אחרות במדדים אלה (כך לפי הוול סטריט ג'ורנל).

אחת מנקודות האור הבודדות בשנה עגומה

את המסחר שלה בבורסת ניו יורק ב-15 ביוני התחילה מניית קאווה במחיר של 42 דולר, כמעט כפול ממחיר ההנפקה שכאמור עמד על 22 דולר. המניה ננעלה במחיר של 43.78 דולר, עלייה של 99% ביום אחד. בנוסף לגיוס של 318 מיליון דולר, קאווה מכרה בהנפקה כ-14.4 מיליון מניות, וכך הגיעה לשווי שוק של כמעט 4.9 מיליארד דולר, מה שהפך אותה להנפקה בעלת הביצועים הטובים ביותר השנה עבור חברות בשווי מעל 500 מיליון דולר.

ההנפקה של המזללה הים-תיכונית מהווה את אחת מנקודות האור הבודדות בשנה עגומה עבור הנפקות בבורסות בארה"ב, לאחר שתנודתיות 2022 ריסנה את התיאבון להנפקות חדשות. היא אף עשויה להצביע על נכונות מחודשת בקרב המשקיעים בחברות שצומחות במהירות אך עדיין לא מרוויחות, אמרו משקיעים ובנקאים ויועצים בהנפקות לוול סטריט ג'ורנל. אלה בשורות טובות, שכן חברות כאלה מהוות באופן מסורתי פלח מכריע בשוק ההנפקות. עבור חברות הון פרטיות שלא ששות לצאת מהשקעותיהן לשוק מאתגר, ההנפקה מסמנת הזדמנות לצאת לציבור עם רשתות מזון.

"העובדה שקאווה אינה רווחית ומייצרת את רמת העניין הזו היא בהחלט התפתחות חשובה", אמר לרויטרס מתיו קנדי, אסטרטג שוק ההנפקות הבכיר ברנסנס קפיטל, והוסיף כי פעילות ההנפקה תתנרמל בהדרגה במחצית השנייה של השנה. המנכ"ל שולמן אמר כי "השוק תמיד מסביר פנים ומוכן לסיפורי צמיחה בת קיימא לטווח ארוך", בראיון לבלומברג. "זה מה שאנחנו מנסים לעשות בקטגוריית המטבח התרבותי הים תיכוני שקבענו בה עמדת מנהיגות דומיננטית ברורה". עוד הוסיף שולמן: "אנחנו מנסים להציג תוכנית אמינה שאנחנו חושבים שנוכל לעמוד בה ולהתמקד בבניית המותג במשך 10 השנים הבאות".

כעת, השאלה העומדת ברקע ההייפ - לפחות עבור אנשי מקצוע בשוק הפרטי - היא האם ההנפקה של קאווה היא אכן אינדיקטור לסוף הבצורת בשוק ההנפקות, ולימים בהירים יותר שלפנינו? "הכללות על השוק לא מתקיימות בדרך כלל", אמר רון שייך לאתר פיצ'בוק על התחייה הפוטנציאלית של ההנפקות. "השאלה היא, מה השוק מוכן לשלם על זה?". ככלל, לפי וול סטריט ג'ורנל, המסעדות נמצאות בעמדות טובות יותר מתעשיות אחרות, לפי בנקאים, אנליסטים ומשקיעים, וזאת למרות עליית מחירי התפריט.

מנגד, ספקנים כמו האנליסטים מייקל האלן מחברת המחקר של בלומברג ומנכ"ל New Constructs דייוויד טריינר ואחרים השוו את קאווה לחברות אחרות בשוק המסעדנות כמו Portillo's Inc ו-Sweetgreen Inc, שראו גם הן זינוקים ראשוניים בהופעת הבכורה שלהן במסחר, לפני שצנחו עם הזמן.