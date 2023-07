מעריצי סולן להקת "קווין" חיכו כ-30 שנה למכירת עזבונו. אילו פריטים נדירים מסתתרים בו?

אודות המדור מדור "מכירות פומביות" מנתח רכישות ומכירות של מוזיאונים, ירידי אמנות, בתי מכירות פומביות ואספנים

פרדי מרקיורי, סולן להקת "קווין", היה גם אספן אמנות לא קטן. הוא צבר אוצר אקלקטי של שעוני פברז'ה, ציורים ויקטוריאניים והדפסי עץ יפניים המיועדים להימכר במכירה פומבית.

לאחר מותו ב־1991, ארוסתו לשעבר וחברתו הקרובה מרי אוסטין, שמרה על כל מה שהיה בבעלותו בביתו בלונדון. באפריל הודיעה אוסטין שהיא מוכנה סוף כל סוף למכור את חפציו במכירה פומבית שתתקיים בסתיו הקרוב ב"סותבי'ס".

בית המכירה הלונדוני הודיעו שהם ימכרו את עזבונו בסדרת מכירות שתימשך על פני שבוע ותתחיל ב־6 בספטמבר.

"היה לי חשוב לעשות זאת בדרך בה הרגשתי שפרדי היה אוהב", אמרה אוסטין בהודעה, "ולא היה שום דבר שהוא אהב יותר ממכירה פומבית".

מרקיורי פקד את סותבי'ס החל משנות ה־70

הזמר החל לקחת חלק במכירות פומביות בתחילת שנות ה־70, זמן קצר לאחר שקווין זכתה לתהילה כלהקת רוק. בסותבי'ס מספרים שהמומחים שלהם לעתים קרובות נשארו במשרדים עד השעות המאוחרות כדי שמרקיורי יוכל להגיע ולהסתכל על הפריטים המוצעים למכירה. לעתים הוא שלח את אוסטין לסותבי'ס כדי להציע הצעות בשמו.

אוליבר ברקר, יושב ראש סותבי'ס באירופה אומר שמרקיורי היה "מעולה בשופינג. הוא הלך לחנויות תכשיטים וזכוכית בכל מקום בו טייל".

העזבון, בן 1,500 פרטים, לוכד את הטעם של מרקיורי. הוא כולל רישומי נייר וחפצי אספנות, אבל אין בו ציורים ענקיים שתופסים קיר שלם וחביבים על המיליארדרים כיום, אומר ברקר.

מחירי הפריטים של פרדי מרקיורי

העזבונות של דייוויד בואי ואלטון ג'ון

העזבון של מרקיורי צפוי להימכר ב־7.4 מיליון דולר. טווח המחירים רחב: מ־500 דולר עבור מסרק שפם קטנטן מ"טיפאני" ועד 500 אלף דולר עבור ציור של האמן הצרפתי ג'יימס טיסו, דיוקן הפילגש שלו בשם "סוג של יופי". זוהי גם יצירת האמנות האחרונה שרכש הזמר, מוסרים מסותבי'ס.

ההערכות האלה מחווירות בהשוואה למכירות האוספים של מוזיקאים אייקונים אחרים, החל ממכירת העזבון של דייוויד בואי ב־41.1 מיליון דולר ב־2016 ועד מכירת התחפושות והמזכרות של אלטון ג'ון ב־8.2 מיליון דולר ב־1988.

נותר רק לראות אם אספני מזכרות ישתגעו מהאוסף של מרקיורי, הכולל גם גיטרות נדירות, תלבושות וערימות של עמודים עם מילות שירים בכתב ידו. בין הפריטים המוצעים ישנם עמודים עם המילים המקוריות ללהיטים "Killer Queen" ו"We Are the Champions".

בסותבי'ס מצפים למכור גם את הטיוטה למילות השיר "Killer Queen", הכתובה על ניירות של חברת התקליטים "אלקטרה", ב־62 אלף דולר.

בבית המכירות אומרים שהם יבקשו כ־250 אלף דולר עבור העמוד המקורי עם מילות השיר "We Are the Champions", שיצא בסוף 1977 והפך להמנון אצטדיונים.

נכון להיום, בשיא מכירות של טיוטת יצירה מוזיקלית מחזיק בוב דילן: העמוד המקורי של מילות השיר "Like a Rolling Stone" מ־1965 נמכר ב־2 מיליון דולר.

הכתר והגלימה מסיבוב ההופעות האחרון

האטרקטיביות של מרקיורי במכירות פומביות טרם נבחנה, אבל האספנים כבר קיבלו מושג בסתיו שעבר כשסותבי'ס בלונדון מכרו את רולס רויס מדגם "סילבר‏־שאדו" של הזמר בכ־355 אלף דולר, פי 10 מההערכה הגבוהה ביותר עבורה. את הזמר הסיעו ממקום למקום כי הוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה.

ברקר אומר שבית המכירות מתכוון להפוך את כל הבניין שלו בלונדון לתערוכה על הקריירה והאספנות של הזמר. התערוכה תשחזר כמה חדרים מביתו של מרקיורי במערב לונדון, המוכר בשם "גרדן לודג'". היא תיפתח ב־4 באוגוסט במשרדי סותבי'ס בלונדון ותימשך עד 5 בספטמבר, יום הולדתו ה־77 של מרקיורי. תערוכות נודדות קטנות יותר יישלחו לניו יורק, לוס אנג'לס והונג קונג.

תחום האופנה ישחק תפקיד משמעותי בתערוכה ובמכירה שאחריה, כולל הכתר והגלימה מקטיפה אדומה שלבש הזמר בפעם האחרונה ששר את "God Save the Queen", בסיבוב ההופעות האחרון של הלהקה ב־1986. סט הפריטים צפוי להימכר בכ־74 אלף דולר.

המכירה תכלול גם מעיל משי שחור בסגנון צבאי שלבש מרקיורי ביום הולדתו ה־39 שלו ב־1985; בסותבי'ס מעריכים את המעיל בכ־12,400 דולר לפחות. עוד פריט שכדאי לשים לב אליו, הוא המעיל עם קישוטי החתולים שלבש בקליפ האחרון של הלהקה ב־1991, "These Are the Days of Our Lives" שמחירו מוערך בכ־6,200 דולר.

אוספי הקימונו וההדפסים היפניים

מרקיורי העריץ במיוחד את התרבות היפנית. במכירת העזבון יכללו אוסף חלוקי הקימונו שלו וכן הדפסי עץ ישנים כמו "גשם פתאומי על גשר שין־אוהשי ועל אטקי" של הצייר היפני אוּטָגָאוָה הִירוֹשִיגֶה מ־1857.

לאחר שאוסטין ניסתה לרכוש העתק של ההדפס בסותבי'ס ולא הצליחה, בזמן נסיעה ליפן הזמר איתר אחד שכזה ורכש אותו. ההעתק שלו מוערך בכ־37 אלף דולר.

הפזמונאי הבריטי טים רייס, מחבר השירים של סרט האנימציה "אלדין" מבית וולט דיסני, שכתב שני שירים לאלבום "ברצלונה" של מרקיורי מ־1988, ביקר את כוכב הרוק בגרדן לודג' כמה פעמים במהלך השנים. למרות שהבית נמצא ברחוב סואן, רייס אומר שהוא היה מוגן על ידי חומת לבנים וגינה. "מרגע שנכנסתם, הרגשתם שאתם נכנסים לבית בכפר", מסביר רייס. מבחינתו, הניגוד הזה נוכח גם באוסף עצמו: "פרדי היה בחור ידידותי ואוהב אדם, אבל הוא גם היה חייב להתרחק לפעמים מהכול".