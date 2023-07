בין פגישות על הצעות חוק או רפורמות, לחבר הפרלמנט הקנדי מאט ג'נרו היה דבר נוסף דחוף על סדר היום: הגשת "תלונה רשמית" לבית הנבחרים הקוראת לטיילור סוויפט להביא את סיבוב ההופעות שלה, The Eras Tour, לקנדה.

"הגיע לידיעתי שלמרות הציפייה הרבה, סיבוב ההופעות של טיילור סוויפט לא כולל תאריכים או מקומות קנדיים כלשהם. זה לא רק גוזל מהמעריצים הקנדיים את ההזדמנות להנות מההופעה, אלא גם גוזל מקנדה את ההזדמנויות הכלכליות שההופעה מייצרת", כתב חבר הפרלמנט השמרני ליו"ר בית הנבחרים אנתוני רוטה, בחודש שעבר.

גם ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, הצטרף למאמצים, ופנה ישירות לזמרת בבקשה שתגיע לארצו. בתשובה לציוץ של סוויפט על תאריכי סיבוב הופעות חדשים באירופה, טרודו השיב תוך שימוש ברפרנסים לאלבומה החדש: "זה אני, היי. אני יודע שמקומות בקנדה ישמחו לקבל אותך. אז אל תהפכי את זה לעוד קיץ אכזר. אנו מקווים לראותך בקרוב."

והקנדים לא לבד. מאז שכוכבת הפופ הכריזה על סיבוב חוצה היבשות ועטור השבחים שלה, שורה של מנהיגים לאומיים, המשתרעים על פני ארבע יבשות לפחות, הפצירו בה להוסיף עצירה במדינה או בעיר שלהם.

נראה שיותר מהשירים הפופולריים, הפוליטיקאים צמאים לטעימה מההשפעה הכלכלית של סיבוב ההופעות, ויש להם סיבה טובה. הסבב הגלובלי שהחל בחודש מרץ האחרון ומתוכנן להימשך עד אפריל הבא, צפוי להיות הרווחי בהיסטוריה עם הכנסות שמוערכות במיליארד דולר.

מאז יצאה לדרך, כל תחנה בדרכה של סוויפט נהנתה מסחרור בצריכה המקומית - טלטלה כלכלית כל כך חריגה עד שהיא זכתה לכינוי "עליית TSwift" על ידי חברת המחקר CreditSights.

"אני מבקש ממך, מתחנן בפנייך, אני ארד על ברכיי אם אצטרך, בבקשה בואי לקווינסלנד", הפציר בזמרת הפופולרית חבר הפרלמנט האוסטרלי ויו"ר בית הנבחרים לשעבר אנדרו וואלאס. לסוויפט מתוכננות כבר שלוש הופעות בסידני ושתיים במלבורן, אבל כשהכלכלנים חוזים מיתון שמתקרב בצעדי ענק לאוסטרליה, נראה שזה לא מספיק.

"אם טיילור סוויפט יכולה למנוע מיתון אוסטרלי - היא מלכה עוד יותר גדולה משחשבתי", הצהירה דיאנה מוסינה, סגנית הכלכלנית בחברת הנדל"ן AMP בראיון למגזין פורטון. היא אמנם צופה כי עד שסוויפט תנחת באוסטרליה, בפברואר 2024, המיתון כבר יגיע, אך עדיין תולה תקוות בגלגל ההצלה הלא שגרתי.

מאלטון ג'ון ועד ביונסה: הזמרים שטלטלו כלכלות סוויפט היא לא הזמרת הראשונה שמצליחה לטלטל כלכלות שלמות בערבים בודדים. סיבוב המיליארד שלה צפוי לקטוף את כתר "סבב ההופעות העולמי המרוויח ביותר" מאלטון ג'ון, שערך מ־2018 ועד השנה את "Farewell Yellow Brick Road Tour" וגרף למעלה מ־887 מיליון דולר (לפי הוול סטריט ג'ורנל) ב־320 ההופעות. סר ג'ון החליף את מקומו של אד שירן, שהכניס 776 מיליון דולר בסיבוב ההופעות בשנים 2017־2019. לפי מועצת העיר האנגלית העתיקה איפסוויץ' למשל, ההופעות של שירן הזרימו 9 מיליון ליש"ט (11.6 מיליון דולר) - וזו לא הפעם הראשונה שכלכלת הממלכה המאוחדת נהנית מאמנים פופולרים. בשנת 1964, הביטלס הצילו את המשק הבריטי משנים של מאזן שלילי בין ייצוא לייבוא. למעשה, גם היום הביטלמאניה מכניסה כ־82 מיליון ליש"ט (כ־106 מיליון דולר), לכלכלת ליברפול, ולפי הגארדיאן תומכת ביותר מ־2,000 משרות. אלטון ג'ון / צילום: Associated Press, Rob Grabowski אבל הממלכה המאוחדת וארה"ב הן לא היחידות שהצמיחו תופעות מוזיקליות יוצאות דופן. בערך בזמן שאד שירן קפץ בין במות, עלתה להקת הבנים הקוראנית הגדולה בעולם, ה־BTS, עם מופע Speak Yourself . המופע היה חלק מקמפיין נגד אלימות שהביא אותם עד במות האו"ם כשגרירים העולמיים של קרן יוניסף, והכנסותיו הוערכו ב־862 מיליון דולר. בזכות הכוח הכלכלי האדיר שלה בדרום קוריאה, הלהקה זכתה לכינוי "כלכלת בנגטאן". והם כמובן סוחפים קהל רחב בהרבה מהקהל המקומי. היגה, שגרה בהונולולו, הוציאה כמה אלפי דולרים כדי לראות את BTS כולל כרטיס ללאס־וגאס ועוד אחד ללוס אנג'לס. "יש שיגידו שזה משנה את החיים", כך סיפרה על החוויה לבלומברג. על פי תוצאות הניתוח של מידע כרטיסי KT ו־BC, נמצא כי במשך בערך 10 ימים סביב המופע, כ־500 אלף תיירים ביקרו בעיר הנמל הגדולה בדרום קוריאה, בוסאן, שאירחה את הלהקה. לפי אתר הלהקה ממשלת בוסאן מתכננת לעשות מחקר שינתח את דפוסי הצריכה של מעריצים שמגיעים מעבר לים, ואת ההשפעה הכלכלית של קונצרט BTS. הסחרור לא תמיד מסתיים באקורד חיובי ראשי מדינות וערים יודעים שמוזיקה מסובבת את העולם. לפי הגארדיאן, במרץ שנה שעברה הודתה שוודיה ללהקת "אבבא" על המוזיקה, והעניקה לקבוצה פרס על תרומתה למוזיקה וכן לייצוא של המדינה. והאגדה מספרת ש־U2 היו אחד משלושת תזרימי היצוא המובילים של אירלנד בשנות התשעים, לפני הפריחה הכלכלית. אבל הסחרור הזה לא תמיד מסתיים באקורד חיובי. כשסיבוב ה"רנסנס" של ביונסה הגיע השנה לשטוקלהום והביא איתו המוני תיירים, האשימו את "Queen-B" בזינוק חד באינפלציה, בעקבות ההתייקרות המהירה של המלונות והמזון בצל המופע. לפי הערכות הבנק הסקנדינבי, ביונסה הייתה אחראית לעלייה של 0.2% במדד המחירים לצרכן. ביונסה / צילום: Associated Press, Andrew Harnik בתגובה לטענות השבדיות, פיליפ שו, כלכלן ראשי בחברת Investec, אמר ל־CNBC Make It: "אהיה קצת מופתע אם הייתה השפעה נראית לעין מקונצרט מסוים על מדד האינפלציה, אבל זה לא בלתי אפשרי." והוסיף, "אני חושד שיש השפעה על האינפלציה הכוללת ממחירי הקונצרטים שהולכים ומתייקרים, אבל זה לא בהכרח יקרה בגלל אמן אחד מסוים". לעומת זאת, פיליפ אנדרסון מדנסקה בנק השבדי הסביר ל־CNBC כי מכיוון שכמעט שליש מחדרי המלון בשוודיה נמצאים באזור שטוקהולם, "לעלייה במחירי המלונות בעיר הייתה השפעה לאומית למרות היותה קשורה לאירוע מקומי". לדבריו, זה מצביע על כך שמעבר לעובדה שעלויות ההשתתפות בקונצרטים גבוהות יותר בגלל האינפלציה - הן עשויות גם לעודד אותה. ואכן, לפי בלומברג, מעריצים מוציאים היום יותר כסף כדי לראות הופעות מאי פעם. מחיר הכרטיס הממוצע בארה"ב זינק ב־2022 ב־10% משנת 2019, לפי Pollstar, כשאנשים משלמים כמעט 80 דולר להופעה. לצורך השוואה, ב־1995 כרטיס היה מגיע לסביבות ​​26 דולר לאחת מההופעות המובילות. ונראה שההמתנה הממושכת שכפתה תקופת המגפה גם היא עשתה את שלה, והקהל מסתער על הזדמנויות להוציא כספים על ריגושים שקודם נמנעו ממנו. לפי רויטר, מחירי הבילוי והתרבות בבריטניה עלו ב־6.8% בשנה עד מאי 2023, במה שהייתה העלייה המהירה ביותר זה 30 שנה, כשההשפעה הגדולה ביותר הגיעה משירותי תרבות, "ובמיוחד דמי כניסה לאירועי מוזיקה חיה". עדי טננבאום סוויפט היא לא הזמרת הראשונה שמצליחה לטלטל כלכלות שלמות בערבים בודדים. סיבוב המיליארד שלה צפוי לקטוף את כתר "סבב ההופעות העולמי המרוויח ביותר" מאלטון ג'ון, שערך מ־2018 ועד השנה את "Farewell Yellow Brick Road Tour" וגרף למעלה מ־887 מיליון דולר (לפי הוול סטריט ג'ורנל) ב־320 ההופעות. קראו עוד

טירוף הצריכה סביב ההופעות של סוויפט לא מסתכם בכרטיסים או במזון ומשקאות במתחם, אלא כולל שורה ארוכה של רכישות נגזרות של תיירות ענפה בעיר המארחת: מכרטיסי טיסה, דרך מקומות לינה ועד קניות בחנויות המקומיות.

"בכל סוף שבוע, העיר שבה סוויפט מבקרת מפרסמת את הנתונים לגבי התפוסה בבתי מלון ואת התוצר עבור כל כלכלה מקומית - ומדובר במיליונים", אמרה לניו יורק פוסט קלי קוקס, אנליסטית פיננסית של חברת ההשקעות eToro.

מחירי הטיסות לניו זילנד למשל הוכפלו עוד לפני שהחלה מכירת הכרטיסים למסע של סוויפט (למרות שהמעריצים האוסטרליים הזהירו את האמריקאים "להישאר בארצכם", מחשש שאלה יחטפו את כל הכרטיסים הזמינים).

בתחנות שבהן כבר עצרה סוויפט בחודשים האחרונים, המגמה הייתה ברורה. בפיטסבורג, לפי ההערכות, 24 אלף חדרי מלון הוזמנו במחירי "פרימיום" על־ידי מעריצים שעלו לרגל. בנאשוויל (העיר בה סוויפט צמחה כמוזיקאית צעירה), במהלך שלושת הלילות שבהם שהתה סוויפט בעיר, המחיר לחדר מלון הוכפל בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.

ובארבעת הימים שהעבירה כוכבת הפופ בשיקגו, הזמנת המלונות בעיר זינקה לשיא כל הזמנים כשיותר מ־44 אלף חדרי מלון הוזמנו בכל אחד משני הלילות, במחיר של כ־39 מיליון דולר סך הכל.

שני קונצרטים נוספים של סוויפט בלאס וגאס החזירו את התיירות לרמות שלפני המגיפה, וגם ערים מאטלנטה ועד בוסטון ראו עלייה בהזמנות של מלונות ומסעדות כאשר קיבלו בברכה את The Eras Tour. אז מה הפלא שערוצי החדשות המקומיים חוגגים כשמגיע "שבוע טיילור סוויפט" לעיר שלהם, פוליטיקאים משנים זמנית את שמה של העיר שלהם לכבוד המופע, ובמקרה של ניו ג'רזי, המציאו גם סנדוויץ' חדש לכבוד סוויפט.

למעשה, לפי מחקר של QuestionPro, שערכו חישוב המתבסס על הוצאה ממוצעת של כ־1,300 דולר למעריץ, The Eras Tour של סוויפט צפוי להניב כ־5 מיליארד דולר לכלכלת ארה"ב - יותר מהתמ"ג של 50 מדינות שונות בעולם. טיילור סוויפט עצמה תגרוף ככל הנראה כ־500 מיליון דולר מ־106 ההופעות שתערוך במסע שלה - כ־5 וחצי מיליון דולר ללילה אחד בלבד.

סיבוב ההופעות הנוכחי, הגדול בקריירה שלה, גורף מכירות כרטיסים ביותר מ־13 מיליון דולר ללילה, הופך את סוויפט לאמנית הרווחת ביותר בעולם, לפי בלומברג.

סוויפט מובילה גם במחירי הכרטיסים. כרטיס ממוצע להופעה שלה עולה 254 דולר, והיא נרשמת בין שבעה מתוך 25 המופעים הנמכרים ביותר של המחצית הראשונה של השנה, הגובים יותר מ־200 דולר ללילה. לשם השוואה, רק לפני חמש שנים, שני המוזיקאים היחידים שמחרו כרטיסים ב־200 דולר היו בריטני ספירס וסלין דיון. לפי בלומברג, את הפרפורמר הגדול של אותה שנה, אד שירן, ניתן היה לראות במחיר ממוצע 89 ​​דולר ללילה.

אבל מאניית מכירות הכרטיסים לסיבוב הנוכחי של סוויפט הגיעה רחוק בהרבה מהמחירים המקוריים. ברגע שמספר הכרטיסים המצומצם הראשון לבפברואר 2024 נמכר באופן רשמי, כרטיסים צצו שוב למכירה בערוצים לא רשמיים, עם מחירים מנופחים מאוד. בשל הביקוש המופרז, מעריצים הסכימו לשלם יותר מכפול מהמחיר המקורי - חבילת כרטיסי VIP בשווי 1,250 דולר נמכרה תמורת 3,114 דולר. זה אפילו גרם לממשלות ויקטוריה וניו סאות' ויילס להתערב, והן נוקטות כעת באמצעים כדי למנוע מכירה חוזרת של כרטיסים בעלויות גבוהות, בשיטת סקאלפינג (scalping).

נראה שגלי ההדף של סיבוב ההופעות של סוויפט לא מסתכמים רק בכלכלה, אלא אפילו מחלחלות לשיטות ממשל. בשנת 2014, בעקבות ההפיכה הצבאית בתאילנד, סוויפט ביטלה הופעה בבנקוק ולא הגיעה למדינה מאז.

