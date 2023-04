קאנדייס טיילור The Wall Street Journal |

טיילור סוויפט התחילה את דרכה בתעשיית המוזיקה בגיל 16, עם יציאת אלבום הקאנטרי שלה ב-2006. בשנים שחלפו מאז, זוכת 12 פרסי גראמי הפכה את עצמה לכוכבת פופ והפכה את המותג שלה למעצמה עולמית שמכרה יותר משני מיליון כרטיסים ל-"Eras Tour" הנוכחי שלה ביום אחד, והכריזה על תכניות לביים סרט עלילתי בקרוב.

על הדרך, היא הפכה לאשת עסקים ממולחת שהשתמשה לא פעם בכוח ההשפעה שלה כדי לזעזע את תעשיית המוזיקה. לאחרונה, ההחלטה שלה להקליט מחדש אלבומים קודמים, כשהיא מבטיחה שההכנסות העתידיות יעברו בלעדית לכיסה, גרמה לשטף של נהלים חדשים שהמציא הלייבל שלה, יוניברסל מיוזיק, כדי לוודא שאמנים אחרים לא ילכו בעקבותיה.

טיילור סוויפט בהופעת הבכורה של טור ה-Eras. כוכבת בינלאומית ואימפריית נדל''ן / צילום: Associated Press, Ashley Landis

בתים מנאשוויל עד בוורלי הילס

אז זה אולי לא מפתיע שבתהליך הפיכתה לכוח לא מבוטל בתעשיית המוזיקה, סוויפט בנתה אימפריה גם בעולם הנדל"ן. על אף גילה הצעיר יחסית, בת ה-33 מחזיקה בבתים ששווים הכולל עומד על לפחות 150 מיליון דולר. עם מה שנראה כחיבה לבתים היסטוריים, סוויפט - תוך שימוש במגוון נאמנויות וחברות בע"מ - רכשה נכסים משמעותיים מנאשוויל, טנסי, ועד בוורלי הילס ורוד איילנד.

מאחר שרוב הנכסים הללו נרכשו שנים לפני טירוף הנדל"ן שנגרם כתוצאה ממגפת הקורונה, ערכם עלה באופן דרמטי בתקופה בה היו בבעלותה של זמרת הקאנטרי שהפכה לכוכבת פופ. בעוד שסוויפט נוטה להחזיק בנכסים שלה לטווח ארוך, היא גם מכרה כמה בתים בדרך, לעתים קרובות ברווח משמעותי.

זה כבר כמה שנים שסוויפט יוצאת עם השחקן האנגלי ג'ו אלווין, שגדל בצפון לונדון, והזוג נצפה באזור. בשיר שלה "London Boy", היא מזכירה ביקור באזורים בלונדון כמו קמדן מרקט והייגייט.

סוויפט שכרה נכסים בצפון לונדון, שבשלב מסוים כללו בית בהייגייט, לפי סוכן הנדל"ן הלונדוני טרבור אברהמסון מ-Glentree International. היא גם חיפשה לאחרונה לרכוש בית באזור המפסטד בלונדון, לדברי אדם המכיר את פעילותה, אך לא ידוע אם עשתה כן.

זרים רבים מעדיפים לשכור במקום לקנות באנגליה, אמר אברהמסון, בגלל מסי בולים, או מיסי עסקה, שיכולים להגיע ל-17% עבור קונים בינלאומיים.

פנטהאוז שכיכב בסרט התיעודי "מיס אמריקנה"

כנערה, עברה סוויפט עם משפחתה מפנסילבניה לאזור נאשוויל כדי להמשיך בקריירה במוזיקת ​​קאנטרי. בשנת 2009, לאחר הצלחת אלבומה "Fearless", בת ה-19 ביצעה את רכישת הנדל"ן המשמעותית הראשונה שלה, ושילמה 1.99 מיליון דולר באמצעות נאמנות עבור פנטהאוז בגודל של כ-4,000 מ"ר עם שלושה חדרי שינה ב-Adelicia, בניין שניצב ליד שכונת מיוזיק רו הידועה, כך עולה מרישומי הנכס. מאוחר יותר באותה שנה, היא קנתה יחידה בת חדר שינה אחד בשטח של כ-1,000 רגל מרובע בקומה שמתחת תמורת 387,000 דולר באמצעות נאמנות, לפי רישומי הנכס.

הבית של סוויפט, המעוצב בצבעוניות, עם משטח קרמיקה במטבח בצורת לב ענק, מופיע בסרט התיעודי "מיס אמריקנה" משנת 2020.

הקוֹנדוֹמִינִיוֹן בנשוויל / צילום: apartments.com

"'האדליסיה' הייתה אחד מבנייני הדירות היוקרתיים והממש ממש נחמדים בנאשוויל", אמרה סוכנת הנדל"ן לייסי ניומן, אשר מציגה פנטהאוז נוסף בבניין תמורת 2.995 מיליון דולר. לפנטהאוזים של אדליסיה יש מוסך פרטי משלהם, היא אמרה, המאפשר לבעליהם סוג של כניסת VIP. "זה מבוקש מאוד בעיני אנשים שרוצים פרטיות ודיסקרטיות", אמרה. מאפיין נוסף של הפנטהאוזים של הבניין, לדבריה, הוא הנופים של העיר. בנוסף, לדבריה, הבניין קרוב למסעדות, ברים ולאולפני ההקלטות של העיר. "הבניין מושך מוזיקאים ואמנים בגלל קרבתו למיוזיק רו", אמרה.

ניומן אמרה שסוויפט לא פנתה אליה בנוגע לרכישה פוטנציאלית של היחידה שהיא מציגה. "הלוואי והיא תפנה!", הוסיפה. ההחזקות של סוויפט באדליסיה ככל הנראה יימכרו היום ב-4 עד 6 מיליון דולר, כך העריכו סוכני נדל"ן מקומיים.

אבל זה רק חלק מתיק הנדל"ן של סוויפט בנאשוויל. בשנת 2011, היא שילמה 2.5 מיליון דולר באמצעות נאמנות עבור בית בשטח של כ-7,700 רגל מרובע שעומד על שטח של כ-24 דונם המכונה אחוזת נורת'מברלנד, על פי רישומים ציבוריים.

המבנה בסגנון התחייה היווני שנבנה בסביבות 1934 כחלק מחוות סוסים גדולה, נמצא באזור אקסקלוסיבי הידוע בשם Forest Hills, על-פי סטיב פרידריך מ- Fridrich & Clark Realty. הנכס היה פעם בבעלותו של גילפורד דאדלי ג'וניור, שגריר ארה"ב בדנמרק לשעבר, רוכב סוסים ו"שם עתיק בנאשוויל", אמר מר פרידריך. אם הבית היה נמכר עכשיו, סביר להניח שהוא היה מגיע לאיזשהו מקום בסביבות 8 מיליון דולר, הוא העריך.

בסרטון שפורסם לערוץ היוטיוב שלה, סוויפט הצהירה על אחוזת נורת'מברלנד כביתה של אמה, אנדריאה סוויפט.

בית החוף בניו אינגלד והקשר למשפחת קנדי

בנוגע לבתי חוף, סוויפט נרתעה מנקודות חמות טיפוסיות של ידוענים כמו ההמפטונס ומאליבו, ובמקום זאת נמשכה לאזורי חוף לא שגרתיים בניו אינגלנד.

בקיץ 2012, הזמרת נכנסה לחוזה על בית משנות ה-20 בקירוב על חוף הים בכפר החוף Hyannis Port בקייפ קוד, אמר רוברט ב. קינלין מרוברט ופול Berkshire Hathaway נכסים, שהחזיק ברישום. "הבית היה מטופח ומקסים מאוד", אמר קינלין.

חוף Hyannis בקייפ קוד / צילום: Shutterstock

הבית עמד בשוק זמן מה לפני שסוויפט קנתה אותו, כשפעם אחת הגיע למחיר של 13.5 מיליון דולר, לפי זילו. באותה תקופה היא יצאה עם קונור קנדי, נכדו של רוברט פ. קנדי, שבילה את הקיץ במתחם קנדי ​​המפורסם בקרבת מקום, לפי הספר "יורשי קנדי" מאת ג'יי רנדי טרבורלי. לפי הספר, בני הזוג נפרדו בספטמבר 2012.

סוויפט, שקנתה את הבית בן שבעת חדרי השינה דרך חברת LLC תמורת 4.8 מיליון דולר, מכרה אותו כמה חודשים לאחר מכן תמורת 5.675 מיליון דולר, הרבה יותר ממה ששילמה, כך עולה מרישומי הנכס. מר קנדי ​​לא ענה לבקשות לתגובה.

"ידעתי שאתה צרות מהרגע שנכנסת. הסגת גבול אסורה"

לאחר מכן הפנתה סוויפט את תשומת לבה למיקום אחר על חוף הים: מובלעת וואטש היל העשירה אך השקטה של ​​ווסטרלי. שם, היא שילמה 17.75 מיליון דולר דרך חברת LLC עבור בית משנות ה-30 בקירוב באחת הנקודות הגבוהות בעיר, לפי ג'ים מיכאלוב מ- Seaboard Properties, סוכן נדל"ן ורישומי נכסים.

הבית של טיילור סוויפט ב - Westerly, R.I / צילום: Associated Press, Dave Collins

אחוזה בסגנון קולוניאלי ששטחה כ-11,700 רגל רבוע, הידועה בעבר כבית נופש, כוללת שבעה חדרי שינה ושמונה קמינים. היא יושבת על כ-21 דונם עם קו חוף באורך מעל 200 מטר ובריכת שחייה, לפי רישום קודם.

בשל מיקומו והגובה שלו, לבית יש נוף פנורמי של האוקיינוס ​​האטלנטי ושל מפרץ נראגנסט הקטן, אמר מיכאלוב. "יש בו את הנופים הטובים ביותר של כל מה שתזכו לקבל בעיר", אמר.

לפני הקנייה בוואטש היל, סוויפט שקלה את אחוזת קתרין הפבורן לשעבר בפנוויק על קו החוף של קונטיקט, לפי הבעלים דאז, פרנק סקיאמה. בית הנופש הידוע גם בשם High Watch, נרשם ב-2010 תמורת 24 מיליון דולר, והוא לא היה רשמית בשוק כאשר סוויפט רכשה אותו.

כדי להניא סקרנים מהמקום, סוויפט פרסמה שלט על הנכס שלה שבו נכתב - במחווה לאחד משיריה - "ידעתי שאתה צרות מהרגע שנכנסת. הסגת גבול אסורה".

הבית של השושלת האמריקאית הגדולה האחרונה

סוויפט נהייתה ידועה בהפקת מסיבות מפוארות לכבוד הרביעי ביולי בביתה בהשתתפות סלבריטאים כמו ריאן ריינולדס וג'יג'י חדיד, שלאחר מכן היא מתעדת בחשבון האינסטגרם שלה. ההיסטוריה של הבית נתנה השראה לאחד משיריה, "The Last Great American Dynasty", על הבעלים הקודמים, רבקה הרקנס.

"קיבלתי את הבית כשהייתי בשנות העשרים המוקדמות כמקום למשפחתי להתכנס ולהיות ביחד", אמרה סוויפט ל-Entertainment Weekly ב-2020, והוסיפה שהיא הוקסמה מהר מאוד מהסיפורים על גב' הרקנס וההיסטוריה של הבית. "כל מי שהיה שם בעבר יודע שאני עושה את 'הסיור', במרכאות, שם אני מלווה את כולם לאורך הבית. אני גם מספר להם אנקדוטות שונות על כל חדר, כי עשיתי עד כדי כך הרבה מחקר על הבית הזה ועל האישה הזו".

לאחרונה, עם זאת, סוויפט נצפתה בפומבי בוואטש היל אך לעיתים בודדות, מה שעורר שמועות שאולי היא מוכנה למכור את הבית. מיכאלוב סיפר כי שאל על רכישת הבית בשם לקוח לפני מספר שנים ונענה בשלילה.

הבית ברוד איילנד / צילום: Sasha/CelebrityHomePhotos.com

לורי ג'ויאל, סוכנת ב-Lila Delman Compass, אמרה שאם בית הנופש יימכר כעת, סביר להניח שהוא יהיה שווה כ-30 מיליון דולר. "זה הבית הכי נחמד ב-Watch Hill," אמרה.

עד 2014, ההפיכה של סוויפט לכוכבות הפופ כבר הייתה מבוססת היטב. באותה שנה - בערך בזמן שהשיר שלה "Welcome to New York" שוחרר באלבום "1989" - היא החלה לרכוש נדל"ן במנהטן. באמצעות חברת ,LLC היא שילמה 19.95 מיליון דולר כדי לקנות שתי יחידות פנטהאוז בבניין Sugar Loaf בטרייבקה מהמנהל פיטר ג'קסון, תוך שילובן לכדי דופלקס אחד בגודל של כ-740 מטר, כך עולה מרישומי הנכס. הבניין, שנבנה כמחסן בשנות ה-80 של המאה ה-20, משך במשך השנים סלבריטאים אחרים כמו אורלנדו בלום וסטיבן סודרברג, אמרו סוכנים מקומיים.

טריבקה, ניו יורק / צילום: Shutterstock

ככל הנראה המוסך הפרטי היקר בעולם

ההצלחה של אלבומה החמישי "1989", עם להיטים כמו "Shake it Off" ו-"Blank Space", הקפיצה את סוויפט לרמה חדשה של תהילה, ובשנת 2016 היא החלה לחפש מוסך פרטי בניו יורק, לפי לסוכן הנדל"ן במנהטן אנדרו אזולאי. לאזולאי היו רישומים של שני בתים בטרייבקה עם מוסכים פרטיים באותה תקופה, לדבריו, וסוויפט שקלה לקנות אחד מהם, אך החליטה שלא, כי "היא אהבה את הדירה שלה ולא רצתה לעזוב".

לאחר מכן, אמר אזולאי, הוא הציע לה לרכוש את הבית העירוני הצמוד לבניין Sugar Loaf, ששימש בעבר כמוסך, וכן יחידה בקומה השנייה של הבית המשותף. כך היא תוכל להשתמש בבית העיר כמוסך פרטי, ואז לחבר אותו לבניין דרך הקומה השנייה. "היא רצתה להיות מסוגלת לעבור מהמוסך לדירתה מבלי לצאת מהבניין", אמר.

באמצעות חברות LLC, הזמרת שילם 18 מיליון דולר בשנת 2017 עבור טאונהאוס בן שלוש הקומות, ברוחב 27 רגל, מראים הרישומים, ו-9.75 מיליון דולר כדי לקנות את בניין Sugar Loaf בקומה שנייה בגודל של כ-330 מטר מרובע בעסקה מחוץ לשוק. אזולאי העריך כי, יחד עם עלויות השיפוץ, להוציא את התוכנית לפועל יעלה ככל הנראה יותר מ-30 מיליון דולר.

"זה כנראה המוסך היקר ביותר שיש", אמר. הוא העריך שהנכסים שלה בטרייבקה שווים כיום כ-45 מיליון דולר. "זה לא היה מהלך נדל"ני, זה היה למען בטיחות, ביטחון, ונוחות", אמר.

דריסת רגל בבוורלי הילס מ-2011 שכבר שווה 70 מיליון דולר

סוויפט ביססה דריסת רגל בבוורלי הילס בשנת 2011, כאשר שילמה 3.55 מיליון דולר דרך חברת LLC עבור בית עם ארבעה חדרי שינה בשטח של כ-1.5 דונם, כך עולה מרישומי הנכס.

לבית הנעול בשערים שנבנה בסביבות 1941, וגודלו כ-270 מטר לערך, יש אסתטיקה בסגנון החוף המזרחי שהיא קצת יוצאת דופן באזור, אמרו סוכנים מקומיים. הוא גם היה מאוד פרטי, עם שביל כניסה ארוך וגדר חיה שהסתירו את הבית מהרחוב. שנה לאחר מכן, סוויפט השתמשה בנאמנות כדי לקנות בית עם ארבעה חדרי שינה, Mid-Century Modern, במרחק של פחות מקילומטר משם תמורת 1.775 מיליון דולר, שהיא ייעדה לאורחים אך מעולם לא התגוררה בעצמה, לפי רישומים ואדם בעל ידע מעסקאות הנדל"ן שלה.

סוויפט הוסיפה על אחזקותיה בקליפורניה ב-2015 כששילמה 25 מיליון דולר דרך חברת LLC כדי לרכוש בית משנת 1934 בקירוב, בערך אלף מטר מרובע בשטח של כ-8000 מטר מרובע, לפי רישומים ציבוריים. האחוזה נבנתה על ידי המפיק ההוליוודי האייקוני סמואל גולדווין, שהקים חברה שלימים הפכה לחלק מאולפן הסרטים מטרו-גולדווין-מאייר, על פי דו"ח של הוועדה למורשת התרבות של העיר בוורלי הילס. סוויפט קנתה אותו ממשפחת גולדווין, כך עולה מרישומי הנכס.

הנכס של סמואל גולדווין שסוויפט לקחה ושיפצה / צילום: whcacannonball.blogspot.com

האחוזה, בסגנון התחייה הגיאורגית, עם בית הבריכה המקורי ומגרש הטניס שלה, הוערכה בשלב מסוים בשווי של-39 מיליון דולר. "היא קיבלה עסקה מצוינת", אמר סוכן הנדל"ן ג'וש פלאג, וציין כי הנכס שלה נמצא בסמוך לאחוזת וויליאם רנדולף הרסט, שנמכרה לאחרונה ב-63.1 מיליון דולר.

עם שלושה בתים בלבד ברחוב, הוא ציין, הוא מציע שפע של פרטיות.

סוויפט שחזרה את הבית, ששומר על מאפיינים מקוריים כמו חדר ההקרנה שלו, אמרה האדריכלית מוניק שנק, שעבדה על הפרויקט. "הוא היה שמור די טוב," היא אמרה. החברה שדרכה רכשה סוויפט את הנכס ביקשה להפוך את הבית לציון דרך היסטורי, והבקשה התקבלה ב-2017.

"זה היה ממש נחמד לראות משהו לא סתם נחרב", אמרה שנק. פלאג העריך שהאחוזה עשויה להיות שווה כ-70 מיליון דולר אם תימכר היום.

סוויפט עיטרה את הבית ביצירות אמנות עכשוויות וריהוט וינטג', לדברי מייקל פרנסיס טיילור, מחבר הביוגרפיה "טיילור סוויפט: הכוכב הבהיר ביותר". "טיילור היא מעריצה מושבעת של עיצוב פנים אמריקנה מסורתי", אמר. בשנת 2020, תחת מגבלות הקורונה, היא הקליטה באותו בית את האלבום זוכה הגראמי "Folklore".

בשנת 2018 מכרה סוויפט את שני הבתים האחרים שלה בבוורלי הילס, עם רווח נקי על כל אחד מהם: הנכס הגדול יותר נמכר ב-4 מיליון דולר בעסקה מחוץ לשוק לניקולה ביג'אן, בנו של המעצב המנוח ביז'ן פסקאד, כך עולה מרישומי הנכס. ואילו הקטן מכר אחד ב-2.65 מיליון דולר.