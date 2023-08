100 מועמדים לאותה משרה? כך תתמודדו עם אימת התחרות

אודות מגזין הניהול של הרווארד (HBR) מגזין הניהול של אוניברסיטת הרווארד יוצא לאור מזה מאה שנה ומאגד מאמרים מבוססי מחקר ונתונים. עם כותביו נמנים מיטב המומחים הבינלאומיים לניהול ולעסקים במגוון תחומים, ובהם מנהיגות, משא ומתן, אסטרטגיה, שיווק, כספים ותפעול. מאמרי Harvard Business Review מתורגמים ומתפרסמים בגלובס שלוש פעמים בשבוע: בימים שני, רביעי וחמישי (מגזין G).

האם הייתם מעדיפים להגיש מועמדות למשרה שניגשו אליה עשרה אנשים או למשרה שניגשו אליה 100 מועמדים? אם ניחשנו נכון, ודאי עניתם "האפשרות הראשונה".

מחקרים מצאו שלעתים קרובות המוטיבציה של אנשים נפגעת כשהם ניצבים מול מספר גדול של מתחרים, אך תחרותיים באופן אכזרי כשמדובר במתמודדים ספורים. מחקר שנעשה על שעשועון הטלוויזיה "החוליה החלשה" מדגים זאת היטב. בשעשועון הזה, שחקנים התבקשו להצביע על שחקנים אחרים כ"חוליה החלשה" וכך "לחסל" אותם ולהגדיל את סיכוייהם שלהם לזכות בפרס הגדול. ככל שמספר המשתתפים במשחק ירד, השחקנים נעשו תחרותיים יותר, וגדלו הסיכויים שהם יצביעו על השחקנים עם הביצועים הטובים ביותר כחוליה החלשה.

לעומת זאת, מול מספר גדול של מתחרים, אנשים מרגישים אימה. לדוגמה, מחקר חשוב בתחום הפסיכולוגיה של תחרותיות גילה שכאשר תלמידים עשו מבחני פסיכומטרי באולמות עם נבחנים רבים, הם קיבלו ציונים נמוכים יותר מאשר מי שנבחנו באולמות עם מעט נבחנים.

באקדמיה, בחיים המקצועיים ובכל תחומי החיים, אנחנו לעתים קרובות ניצבים במצבי תחרות מול מספר רב של אנשים. איך מתגברים על האימה ומחזקים את המוטיבציה להצלחה?

1 להבין את הפסיכולוגיה של התחרות

המוטיבציה הירודה בתחרות עם קבוצות גדולות של אנשים נובעת מגורמים פסיכולוגיים רבים. לדוגמה, המחקר מראה שכשמספר המתחרים גדל, נהיה יותר ויותר קשה להשוות את ההתקדמות שלנו להתקדמות של אחרים, דבר שיכול לתסכל ולפגוע במוטיבציה.

המחקר שלנו הראה גם שתחרויות רבות משתתפים משנות את תפיסת המתמודדים לגבי הסיכוי לנצח וכן את תפיסתם לגבי גודל הפרס. לדוגמה, באחד המחקרים שביצענו, המשתתפים בתחרות התבקשו להיות פעילים פיזית במשך ארבעה שבועות, ו־10% מהם שיפגינו את הביצועים הטובים ביותר יקבלו 75 דולר במזומן. למשתתפים הייתה הרבה פחות מוטיבציה להתחרות כשהיו 5,000 מתחרים לעומת 50 מתחרים. התפיסות הסובייקטיביות שלהם השפיעו באופן שלילי על היצר התחרותי שלהם.

2 לרתום את כוחה של ההשוואה

דרך אחת להתגבר על המחסומים הפסיכולוגיים שציינו היא להשוות את עצמכם באופן פרואקטיבי למתחרים. אם תעשו זאת בחוכמה ותוך חתירה לשיפור עצמי, זה יכול לעזור לכם להצטיין. כאשר אתם חושבים על הביצועים של מישהו אחר, גובר הרצון להפגין ביצועים ברמה שלהם לפחות ולא להיראות רע לידם.

דמיינו שהרגע הצטרפתם לחברה גדולה, והעובדים הטובים ביותר בין החדשים השנה יקבלו המלצה לקידום. אתם יכולים להפעיל את כוח ההשוואה החברתית על ידי הקדשת תשומת לב לביצועי הקולגות הכי מוצלחים. המפתח הוא להשתמש בהשוואות כדי להתקדם במקום פשוט לקנא. עליכם לשים לב באופן מודע לאופן שבו הם עושים דברים אחרת מכם ולחשוב איך תוכלו להשתפר. תנו להשוואות המכוונות האלה להניע אתכם לביצועים טובים יותר.

3 למסגר מחדש את סיכויי הניצחון

דרך אחרת לתת לעצמכם מוטיבציה היא מסגור מחדש של המחשבות. הדרך שבה אתם חושבים על תחרות יכולה להשפיע מאוד על הפעולות שתעשו כשתשתתפו בה. לדוגמה, רמת המוטיבציה שלכם תלויה בשאלה עד כמה אתם מאמינים שיש לכם סיכוי לנצח. נניח שאתם מתמודדים בבחינה ברמה לאומית, ומתוך 200 אלף נבחנים רק 10% יקבלו את הציון A. המידע הזה ייטה להיות פחות מפחיד אם תמסגרו אותו מחדש כך: "בממוצע, 1 מכל 10 אנשים הניגשים לבחינה יקבל את הציון A".

הנה דוגמה נוספת. דמיינו שאתם מגישים מועמדות לתפקיד בחברה גלובלית מובילה ביריד תעסוקתי. הנציג שלה אומר, "מתוך 800 מועמדים, רק 20% יקבלו הצעה לריאיון אישי". במקום לתת למספרים להפחיד אתכם, מסגרו מחדש את סיכויי ההצלחה: "בממוצע, 1 מתוך 5 מועמדים יזומנו לריאיון אישי". זה נותן יותר מוטיבציה, נכון?

4 למסגר מחדש את גודל הפרס

התפיסה שלכם את פרס הניצחון יכולה לעורר יצר תחרותי חזק יותר. נניח שיש תחרות עם 10,000 משתתפים וסיכוי של 10% לזכות בפרס של 100 דולר. במקום לחשוב על "פרס של 1,000 דולר", מסגרו מחדש את הפרס כ"זכייה בנתח מפרס של 100 אלף דולר". אם תעשו כך, הפרס יכול להיתפס כיותר משמעותי ולכן להגביר את המוטיבציה.

הגישות האלה יכולות לעזור לכם גם לתת מוטיבציה לאחרים להתחרות.

נניח שאתם עובדים עבור מותג שוקולד גדול ועליכם לארגן תחרות סרטונים ויראליים כדי לקדם אותו ברשתות החברתיות. מתוך 50 אלף סרטונים שמעלים צרכנים, 30% המובילים (לפי מספר הצפיות) יקבלו טבלת שוקולד.

כדי לגרום למשתתפים לתפוס את הפרס כגדול יותר, תוכלו למסגר אותו כך: "מגישים מובילים יקבלו כל אחד חלק מ־7.5 טונות של שוקולד".

מינוף כוחות פסיכולוגיים כמו השוואה חברתית ומסגור מחדש של סיכויי הניצחון והפרס יכולים לעזור לכם להגביר את היחצר שלכם לזנק למרוץ ולהתחיל לנצח.