ענקית הקמעונאות שופרסל דיווחה הבוקר כי הכנסותיה ברבעון השני הסתכמו בכ-3.7 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. מגזר הקמעונאות (רשת הסופרמרקטים) רשם ירידה של 0.4% ברבעון זה, בעיקר עקב השפעת עונתיות ועיתוי חג הפסח ומנגד חל גידול בהכנסות כתוצאה מפעילות הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022. המכירות בחנויות זהות בקבוצה קטנו בשיעור של כ-2% ובשיעור של כ-2.2% במגזר הקמעונאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי צמח בכ-23% ברבעון והסתכם בכ-173 מיליון שקל, 4.7% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-141 מיליון שקל, כ-3.8% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה הציגה שופרסל רווח נקי של 65 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת 68 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה גדלו בכ-3.1% והסתכמו בכ-7.4 מיליארד שקל בהשוואה לכ-7.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בחנויות זהות גדלו בכ-0.8% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי צמח בכ-33% והסתכם בכ-324 מיליון שקל, 4.4% ממחזור המכירות, בהשוואה לכ-243 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 130 מיליון שקל בחצי הראשון של 2023 לעומת כ-95 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

רשת חנויות הפארם Be ממשיכה לדשדש עם מכירות שהסתכמו ברבעון השני בכ-257 מיליון שקל, גידול של 0.8% לעומת הרבעון המקביל. הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות של רשת Be הסתכם בכ-2 מיליון שקל בלבד ברבעון זה, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה הכנסות רשת Be הסתכמו בכ-507 מיליון שקל, בהשוואה לכ-524 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3.2%. בשופרסל אומרים כי הירידה נובעת בעיקר מפעילויות בתחום בדיקות הקורונה אשתקד. בנטרול השפעת מכירות מוצרי קורונה, הכנסות המגזר במחצית הראשונה השנה גדלו בכ-4.7% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. עם זאת, המכירות בחנויות זהות של Be רשמו ירידה של כ-3.1% בהשוואה לאשתקד.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות של רשת Be במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם בכ-4 מיליון שקל בלבד, לעומת כ-3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

ירידה במכירות באתר הרשת

המכירות באמצעות אתר הרשת עמדו על 17.1% מכלל המכירות ברבעון השני, לעומת 18.6% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה היוו מכירות האונליין 18.2% לעומת כ-20.2% במחצית המקבילה אשתקד. ברשת מסבירים כי הירידה נובעת, בין היתר, כתוצאה מהחלשות השפעת משבר הקורונה בעיקר ביחס לרבעון ראשון בתקופה המקבילה אשתקד וכן, מצמצום פעילות מכירות מוצרי Non-food באונליין כחלק ממיקוד ברווחיות הפעילות.

מכירות המותג הפרטי של שופרסל היו 26.6% מסך המכירות בסניפי שופרסל ברבעון השני השנה, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה עמד נתח מכירות המותג הפרטי על כ-27.5% לעומת 27.1% מסך המכירות במחצית המקבילה אשתקד.

במקביל לפרסום הדוחות עדכנה החברה כי בכוונתה לפעול להכנסת שותף לפעילות הפיננסים שלה, הכוללת את פעילות כרטיס האשראי ופעילות האשראי החוץ בנקאית, ואת המיזם הפיננסי המשותף עם בנק דיסקונט הפועל על גבי פלטפורמת פייבוקס.

איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואורי וטרמן המנכ"ל, אמרו היום כי "אנו ממשיכים במסלול ברור ועקבי של צמיחה לטווח ארוך תוך חיזוק הסחר, שיפור מבנה ההוצאות, ביסוס התשתית הטכנולוגית, קידום הסחר המקוון באמצעות שופרסל אונליין והעמקת הסינרגיה בין הפעילויות השונות של הקבוצה. הקבוצה מתמקדת בקמעונאות המזון לצד מגוון תחומי צמיחה, לרבות תחום שופרסל לעסקים, רשת Be , רשת הסטוק ופעילות הנדל"ן, שכיום הינה חברה נפרדת שפועלת לייזום והשבחת נכסיה".