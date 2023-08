הנאום השנתי שכל וול סטריט חיכתה לו הגיע סוף סוף ביום שישי האחרון. במשך 12 דקות עמד יו"ר הפידרל ריזרב, ג'רום פאוול, והבהיר בנאום ניצי כי המשימה העיקרית שלו טרם הושלמה: "אנחנו מחויבים להחזרת האינפלציה לקצב של 2%". המסר היה חד וברור - אל תצפו שהריבית תרד בקרוב. אולי היא אפילו תעלה עוד יותר מהרמה הנוכחית שעומדת על 5.5% בקצה העליון.

בבורסה האמריקאית התקשו להחליט אם מדובר בבשורה חיובית או שלילית והגיבו בתנודתיות, אך בסופו של דבר המסחר ביום שישי נסגר במסכים ירוקים. מי ששידר קצת פחות אופטימיות הוא פרופ' לארי סאמרס, שר האוצר האמריקאי לשעבר.

סאמרס כתב בטוויטר ("X") על הסיכון בהורדת הריבית, והשווה את המצב היום לשנות ה-70, אז נראה היה שהאינפלציה מתמתנת, הפד הוריד את הריבית, ואז היא חזרה לטפס בגדול ואיתה הריבית שהגיעה ל־20%. לפי סאמרס, מהלך מוקדם מדי כעת עלול להביא לתוצאה זהה לזו שנרשמה בשנות ה־70, כשהאינפלציה הרימה את ראשה בשנית בשנות ה־80 לאחר שהתחילה לרדת.

It is sobering to recall that the shape of the past decade’s inflation curve almost perfectly shadows its path from 1966 to 1976 before it accelerated in the late 1970s. https://t.co/UpEk7x6FQt pic.twitter.com/q9PwBRKzxN