המיליארדר ביל אקמן לא מתבלבל. מי שידוע בתור פילנתרופ ותומך ישראל, מקפיד מאז מתקפת הפתע של חמאס לכתוב ולשתף בחשבון הטוויטר שלו מסרים נוקבים בעד ישראל. לאחרונה, הוא אף הפעיל לחץ על אוניברסיטת הרווארד לפרסם את שמות הסטודנטים שחתמו בשבוע שעבר על הצהרה הרואה בישראל "אחראית מלאה" למעשי חמאס.

לדברי אקמן, הוא ומנכ"לים בעלי פרופיל גבוה אחרים (כמו קן גריפין וג'ונתן נמן, מנכ"ל Sweetgreen), רוצים לקבל את שמות הסטודנטים כך ש"אף אחד מאיתנו לא ישכור בשוגג אף אחד מהם".

I have been asked by a number of CEOs if @harvard would release a list of the members of each of the Harvard organizations that have issued the letter assigning sole responsibility for Hamas’ heinous acts to Israel, so as to insure that none of us inadvertently hire any of their… https://t.co/7kzGOAGwp9