ראש ממשלת קטאר, מוחמד בין עבדולרחמן בין ג'אסים אל ת'אני, התייצב היום (ד') מול מצלמות התקשורת כדי להתייחס למצב בעזה ולעדכן על מאמצי התיווך של קטאר. המדינה המפרצית, אחת המממנות העיקריות של חמאס, מנסה מאז תחילת הלחימה למצב את עצמה כ"מתווכת הוגנת", השמה את הנושאים ההומניטריים - שחרור כל החטופים הישראלים ומנגד העברת סיוע לעזה - במרכז פעילותה. היא עושה זאת בין היתר כדי להדוף ביקורת על המעורבות שלה במעשי הזוועה של חמאס, שעשויה להיתרגם לעונשים כלכליים, ולהמחיש שוב את חשיבותה בעולם הערבי, אחרי ניסיונות תיווך מוצלחים בעבר.

במסיבת העיתונאים עצמה, לצד שר החוץ הטורקי, ראש הממשלה הקטארי גינה בחריפות את המתקפה הישראלית על עזה, ולא את מעשי הטבח של חמאס. הוא הביע תקווה כי "בקרוב" ישוחררו החטופים הישראלים המוחזקים בעזה, אך לא סיפק פרטים נוספים על המגעים המתנהלים מאחורי הקלעים, בתיווך קטאר. "מספר הילדים שנהרגים בעזה גדול ממספר הילדים שנהרגים באוקראינה, אבל לא ראינו תגובה דומה לכך מצד העולם", התלונן. "קטאר מגנה את מדיניות העונש הקולקטיבי (נגד עזה)", הוסיף.

אבל במקביל לכך, דווקא הסימנים מהצד הישראלי היו מעודדים יותר. "אני שמח לבשר שקטאר הופכת לצד משמעותי בניסיון להגיע לפתרונות הומניטריים", כתב ראש המל"ל צחי הנגבי באנגלית ברשת החברתית X, "המאמצים הדיפלומטיים של קטאר הם מכריעים בנקודת הזמן הנוכחית", הוסיף.

