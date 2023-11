חברת חללי העבודה WeWork, הגישה בליל יום שני בקשה לבית המשפט בניו ג'רזי להגנה מפני נושים (צ'פטר 11) - כלומר פשיטת רגל. עד לפני כמה שנים היא נחשבה לאחד הסטארט־אפים המלהיבים בארה"ב, והוערכה לפי שווי אסטרונומי של כ־47 מיליארד דולר. אבל בשנים האחרונות היא נכנס למסלול הידרדרות, ולפני הבקשה נסחרה לפי שווי של 44 מיליון דולר בלבד. מה עומד מאחורי הקריסה של החברה, מה היקף החובות שלה, ומה האפשרויות שעומדות בפניה כרגע? גלובס עושה סדר.

מה הוביל לקריסה?

כבר באוגוסט האחרון צורפה לדוחות WeWork הערת עסק חי, שציינה כי יכולת החברה להמשיך ולהתקיים תלויה ביישום מוצלח של תוכנית ההנהלה בשנה הקרובה. התוכנית כללה קיצוץ עלויות, פתיחה של חוזים קיימים מול לקוחות וכן גיוס הון או חוב חדש. ההנהלה אמרה אז שהיא פועלת בסביבה תפעולית קשה, עם היצע עודף של נדל"ן מסחרי, תחרות גוברת ותנודתיות בזירה המאקרו־כלכלית, שהביאו לביקוש נמוך עוד יותר מהצפוי ושיעור נטישה גבוה של המשרדים.

החששות ממיתון בארה"ב, בשילוב קיצוצי משרות בענף ההייטק - החלק הארי של לקוחות החברה - והמעבר הגדול של עובדים לעבודה מהבית בזמן הקורונה, הקטינו במשך שנים את הביקוש לחללי עבודה משותפים.

בחודש ספטמבר, הודיעה החברה כי תנהל משא ומתן עם בעלי הנכסים שהיא משכירה על חוזי החכירה שלה. המנכ"ל דיוויד טולי, הסביר, כי חובות לחכירת המבנים שלה אחראים על יותר משני שלישים מכלל ההוצאות התפעוליות שלה לרבעון השני של השנה - וגם ברבעון השלישי נותרו גבוהים ביחס לתנאי השוק באותו הזמן. בחודש שעבר, ביקשה WeWork לדחות שוב תשלומי ריבית, כשהיא מבקשת ארכה נוספת של 30 יום.

מה החל את הידרדרות החברה?

מסלול ההידרדרות של WeWork החל למעשה ב־2019 - אז ניסתה החברה לצאת להנפקה ונחשפו החובות הגדולים שלה.

עד לפני כמה שנים, WeWork נחשבה לאחת החברות הפרטיות בעלות השווי הגבוה בעולם. היא גייסה מיליארדי דולרים מגופים בראשות סופטבנק והחליטה לצאת להנפקה ב־2019, אך הבינה שבוול סטריט היא תקבל שווי הרבה יותר חסכני מזה שקיבלה בשוק הפרטי. תחילה, דובר על 25 מיליארד דולר, כמעט חצי מהשווי לפיו הוערכה קודם, אך לבסוף נאלצה לוותר גם עליו. שורש הבעיה של החברה היה נעוץ במידה רבה בשיווק שלה. אדם נוימן, מייסד החברה שניהל אותה בשנותיה הראשונות, התעקש למתג אותה בתור חברת הייטק, במקום חברת נדל"ן והנהיג שיטת ניהול ראוותנית ויש שיאמרו גם בזבזנית שהתקשתה לעלות בקנה אחד עם מודל עסקי של חברת נדל"ן. זה הוביל לבסוף לדרישה של המשקיעים להזיז את נוימן מתפקידו.

רק ב-2021 WeWork הגיעה לשוק הציבורי, באמצעות מיזוג עם חברת SPAC, לפי שווי של מעל 9 מיליארד דולר, שהתאדה כמעט לגמרי בשנתיים שחלפו מאז. המניה איבדה כ-100% מאז ההנפקה.

מה גובה החובות ומיהם הנושים הגדולים?

בטופס הבקשה של החברה להסדר חובותיה צוין כי מספר הנושים שלה מוערך ביותר מ־100 אלף וכי החובות שלה מוערכים ב־10־50 מיליארד דולר - סכום דומה להיקף הנכסים שלה.

בין הנושים הגדולים ביותר שלה נמנים חברת ניהול הנכסים US Bank Trust Company, עם חוב של כ־171 מיליון דולר; סוכנות הנדל"ן The Alter Group עם כ־11.9 מיליון דולר; חברה המפעילה מרכז קניות בניו יורק, Westfield Fulton Center - כ-8.2 מיליון דולר; חברת נדל"ן מדטרויט, The Platform - כ־5.1 מיליון דולר ועוד חברות נדל"ן וגופים אחרים.

בדוחות הרבעון השני של השנה, רשמה WeWork הפסד של 349 מיליון דולר.

מה משמעות הבקשה ומהן האפשרויות שעומדות כעת בפני החברה?

הגשת הבקשה מאפשרת לחברה הגנה מפני נושים, ופותחת לה אפשרות להגיע להסכם עם הגורמים השונים בתיווך בית המשפט. בחברה מגדירים את המהלך כ"פעולה אסטרטגית, שנועדה לחזק משמעותית את המאזן ולייעל את טביעת הרגל הנדל"נית", ומציינים כי הם נכנסים כעת לתוכנית רה־ארגון בתמיכה של בעלי מניות גדולים, במטרה להפחית את החוב.

המהלך מייצג הודאה של SoftBank - קבוצת הטכנולוגיה היפנית שמחזיקה בכ־60% מ־WeWork והשקיעה בה מיליארדי דולרים - שהחברה לא יכולה לשרוד, אלא אם תנהל משא ומתן מחדש על חוזי השכירות היקרים שלה בחסות בית המשפט.

מה יעלה בגורל המרכזים של WeWork?

החברה הדגישה כי חללי העבודה לה נותרו פתוחים וממשיכים לפעול ברחבי העולם. למעשה, הבקשה לא צפויה להשפיע על אתרי החברה שאינם נמצאים בארה"ב, או בקנדה.

נציין כי WeWork ישראל היא חברה פרטית ישראלית בבעלות קבוצת אמפא, שאינה מושפעת משפטית או כלכלית ממצבה של החברה האמריקאית.

איך הגיב המייסד אדם ניומן?

ניומן הגיב כי, "כמייסד-שותף של WeWork, אשר הקדיש עשור מחייו לבניית החברה ביחד עם צוות מדהים, פשיטת הרגל הצפויה של החברה מאכזבת. היה קשה לי לצפות מהצד מאז 2019 כיצד WeWork מתקשה לקדם את המוצר שלה - שהפך לרלוונטי היום יותר מתמיד. יחד עם זה, עם הצוות המתאים ועם האסטרטגיה הנכונה, אני מאמין שהליך ארגון מחדש יאפשר ל-WeWork להצליח".