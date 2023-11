מדוע הפכו סטארבקס ומקדונלד'ס ליעד של ההפגנות הפרו־פלסטיניות?

במהלך הפגנה פרו־פלסטינית גדולה בברלין בסוף השבוע האחרון, נעצרו מאות מפגינים מול סניף של "סטארבקס", והחלו לירוק בהמוניהם על חלונות הראווה של החנות ולצעוק באלימות כלפי לקוחות שיצאו ממנה.

באותו היום בלונדון, מפגינים פרו־פלסטינים תקפו באלימות לקוחות שיצאו מתוך סניפי מקדונלד'ס. כמה ימים לפני כן שיחררו פעילים פרו־פלסטינים אפרוחים צבועים בצבע דגל פלסטין בסניף של רשת המזון המהיר האמריקאית בלונדון.

Throwing mice into a packed McDonald’s in London while shouting Free Palestine, will not- in fact- free Palestine. pic.twitter.com/eygATLRW8z

הסיבה לכך ששתי החברות הפכו ליעד של מפגינים היא האשמות שלהן במדיניות פרו־ישראלית. לגבי מקדולנדס למשל, סיפור על כך שהרשת חילקה המבורגרים בחינם לחיילים במדים הפך לקריאה להחרים את הרשת הבינלאומית בנימוק שהיא תומכת בצבא הישראלי.

"Shame On You McDonald's"

Protestors: In the middle of this geno¢ide, you decided to donate thousands of meals to feed lsraeI's Geno¢ide Army

- Every bite you eat from McD has a fIesh of a Gaza kid

- Every sip you drink from Starbucks have a drop of the bIood of a kid from Gaza pic.twitter.com/PGfyLUfEEl