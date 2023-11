אחרי תקרית ציבורית שבה קראה קריאות נגד ישראל, ולאחר שהניפה שלטי סולידריות עם הפלסטינים בעזה והופיעה לצד פעילים קיצוניים - רבים מנסים להתרחק ביממה האחרונה מגרטה תונברג, הפעילה השבדית למען האקלים. תונברג התפרסמה לפני כחמש שנים, אז ישנה בשלג מחוץ לוועידת דאבוס במחאה על אי־הפעולה הגלובלית נגד שינויי האקלים, ולאחר מכן הובילה תנועה עולמית בשם "ימי שישי למען העתיד", שקראה לשביתות ולהתגייסות גלובלית לטובת הפחתת פליטת גזי חממה.

בשבועות האחרונים, הפגינה תונברג תמיכה חד־צדדית בפלסטינים. תחילה, פרסמה תמונה בה החזיקה שלט "עומדת לצד עזה", למרות מעשי הטבח של ארגון חמאס מעזה בתושבי דרום ישראל ב-7 באוקטובר. לאחר מכן, עוררה גיחוך מסוים כאשר מיהרה להבהיר כי בובת תמנון שהופיעה בתמונה "לא קשורה בשום צורה לאנטישמיות", בעקבות רמיזות לכך שהנאצים השתמשו בדימוי של תמנון יהודי השולט בעולם. לאחר מכן שבה והניפה שלטים בעד סולידריות עם הפלסטינים.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO