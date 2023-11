מסמך שחיבר אוסמה בן לאדן המתרץ את פיגוע הענק של ארגון אל קעידה במגדלי התאומים ובפנטגון בשנת 2001, הפך לתופעת הרשת החדשה בטיקטוק - בשל הרציונל שהוא מספק, כביכול, למעשי טרור נגד ישראל וארה״ב. ביממה האחרונה העלו לטיקטוק עשרות צעירים אמריקאים סרטונים שבהם הם מעידים בהתרגשות כי קראו את המסמך שחובר ב-2002, מספר חודשים לאחר מתקפת הטרור, המכונה ״המכתב לאמריקה״ וממליצים לחבריהם לעשות כמוהם. ״אני מבקשת מכולם לעצור את כל מה שהם עושים ברגע זה וללכת לקרוא את ה״מכתב לאמריקה״, אמרה המשתמשת לינט אדקינס בסרטון שהעלתה ביום שלישי לטיקטוק. ״תחזרו אחר כך ותגידו לי מה חשבתם. כי (אחרי שקראתי - א״ג) אני מרגישה שאני במשבר קיומי ועוד רבים שכמותי. אני צריכה עוד שירגישו כמוני״.

״שיקרו לנו לאורך כל חיינו״, אמרה משתמשת שהפיצה את כל המכתב כלשונו. ״אני זוכרת בילדותי שאנשים סביבי שמחו על הרג בן לאדן, והרגשתי מבולבלת. לעולם הזה מגיע משהו טוב יותר ממה שהמדינה הזו עשתה להם״. הסרטונים הפנו את הקוראים למכתב המלא של בן לאדן שהועלה לאתר החדשות הבריטי הגרדיאן לפני יותר מ-20 שנה, בצירוף ההשאטג Lettertoamerica. עד כה זכה ההאשטג ל-8.5 מיליון חשיפות בטיקטוק ובמאות סרטונים, שפרסומן הלך והתגבר לאחר החלטת הגרדיאן להסיר את המאמר.

