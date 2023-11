נסיבות שחרורם של ילדים ושל קשישים משבי חמאס הזכירו לפחות לחלקים של כדור הארץ מה מוטל על כפות המאזניים. על שערים ראשונים של עיתונים, במיוחד דווקא באמריקה הלטינית, נראה צילומו של ילד ישראלי מוקף באנשי חמאס רעולי־פנים; עיתון במקסיקו פרסם בראש עמודו הראשון תמונה של סבתא ישראלית מבוהלת נגררת בידי איש חמאס. אחר־כך נודע שהיא חששה כי עומדים לעשות בה לינץ', לאחר שעזתים יידו אבנים ברכב שהסיע אותה אל מעבר רפיח.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בילה את סוף השבוע של חג ההודיה באי נאנטאקט, סמוך למדינת מסצ'וסטס, בצפון מזרח ארה"ב, מקום הנופש המועדף של עשירי אמריקה. הוא התארח בטירתו של איש פיננסים מפורסם, דייוויד רובינסטין. הנשיא היה שם היה עם משפחתו המורחבת. באשר הלך, הוא נתקל במשמרות מחאה פרו־פלסטיניות, שהטיחו בו קריאות גנאי. הוא חזר ושמע את החרוז החדש של תנועת מן־הנהר־אל־הים, "אינך יכול להתחבא (hide), אתה מביא ג'נוסייד". הוא שמע גם את הקריאה "רוצח של כורסת משרד" וצפה בכרזה הדורשת "הפסקת אש 4Eva", זאת אומרת "לתמיד".

אין קושי להבחין במקורות ההשראה ההיסטוריים של המחאה הזו, סגנונה, קריאותיה ושיטות הגרילה שלה. היא אינה אלא רפליקה של התנועה נגד מלחמת וייטנאם. מוחי 1967-1968 היו קוראים את ראשי־התיבות של שם הנשיא דאז, LBJ, וחורזים, "כמה נערים הרגת היום?". כמו המוחים ההם, גם מוחי 2023־2024 אינם מבחינים שמלחמת להבאיש את ריחו של הנשיא הדמוקרטי תורמת להריסת נשיאותו ולהעלאתו של רפובליקן שמפניו הם סולדים: ריצ'רד ניקסון ב־1968, דונלד טראמפ ב־2024.

קשה לדעת איך תנועת המחאה הזו משפיעה על מצבו הנפשי של הנשיא. אנחנו יודעים שהיא השפיעה במידה בלתי רגילה על לינדון ג'ונסון לפני 55 שנה, כאשר החליט במפתיע שלא לחזור ולהתמודד על הנשיאות. ספק אם ביידן מתכנן משהו מעין זה, אבל אם הוא שוקל שלא להתמודד, התנכרותו של השמאל הרדיקלי עשויה להטות אותו.

זו תהיה תוצאה דרמטית ולא צפויה מעיקרה של 7 באוקטובר. אפשר שזו לא תהיה הזירה היחידה שבה מאורעות המזרח התיכון משפיעים על הפוליטיקה הפנימית. הגידול בכוח הימין האנטי־מוסלמי בהולנד בבחירות של השבוע שעבר היא תוצאה אפשרית נוספת; אפילו מהומות הרחוב נגד מהגרים בדבלין בירת אירלנד בסוף השבוע שעבר.

אירלנד היא אומנם זירה מעניינת. ניצולת חמאס, אמילי האנד בת התשע, מחזיקה באזרחות אירית. ראש ממשלת אירלנד, ליאו ואראדקאר, הואיל לשים לב לשחרורה. הוא צייץ את קורת־רוחו, אבל לא מְלָאוֹ לבו אפילו לרמוז על נסיבות שבייתה. "ילדה חפה מפשע, שאבדה, ועכשיו נמצאה והוחזרה, ואנחנו נושמים לרווחה. תפילותינו נענו", כתב ה"טישוֹק" (מנהיג באירית, תוארו הרשמי של ראש הממשלה).

