ברקע ביקורו בישראל של הבעלים של הרשת החברתית X (טוויטר לשעבר) וטסלה, אילון מאסק, שר התקשורת שלמה קרעי מפרסם ציוץ ברשת החברתית כי השניים הגיעו להסכמות בכל הקשור לשירות האינטרנט סטארלינק (Starlink). הוא אמר כי הם הגיעו להסכמות עקרוניות, שבליבת העניין היא שהדרך היחידה להפעיל את המסופים הוא באישורו של משרד התקשורת הישראלי בלבד, "לרבות ברצועת עזה". בציוץ אף נכתב כי הוא "מקווה כי במהלך שהותך בישראל תעמיק את היכרותך עם העם היהודי והערכים שאנו חולקים עם העולם כולו, ושהיכרות זו תלווה את פעולותיך בהמשך הדרך".

מאסק הצהיר בסוף החודש שעבר כי חברת החלל שבבעלותו SpaceX תנסה לסייע לארגוני הסיוע הבין־לאומיים בעזה להתחבר לאינטרנט, באמצעות שירות האינטרנט סטארלינק. מה שמיוחד בשירות הזה הוא שהחיבור לאינטרנט הוא דרך לוויינים בשטח ולא תשתיות קבועות באדמה, מה שהופך את זה לשירות מציל חיים באזורים מורכבים.

