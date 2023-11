לשכת רה"מ: התקבלה רשימת החטופים שעתידים להשתחרר היום

05:15 - דיווחים פלסטיניים על כמה עצורים בפעילות צה"ל באזור ג'נין.

03:02 - לשכת ראש הממשלה: "התקבלה רשימת החטופים העתידים להשתחרר היום (רביעי) הודעות נמסרו למשפחות.

02:36 - שר החוץ של תאילנד בירך את החטופים אזרחי מדינתו ששוחרו משבי חמאס

שר החוץ של תאילנד פרנפרי בהידה-נוקרה בירך את שני החטופים אזרחי מדינתו ששוחררו אמש משבי חמאס והועברו לטיפול בבי"ח בישראל. "זו הרגשה חמה לראות את החטופים ששבו בעבר עומדים בתור כדי לקבל בברכה ולהביע תמיכה בשני השבים החדשים".

02:00 - שרת החוץ של גרמניה: "כל שחרור חטוף - תזכורת לכך שהסיוט הגרוע ביותר נמשך עבור אנשים נוספים"

שרת החוץ של גרמניה אנאלנה בארבוק: "שבועות איומים הגיעו סוף-סוף לסיומם עבור משפחות נוספות. 12 בני ערובה שוחררו היום, ובהם אזרחית גרמניה אחת. אני מרגישה הקלה עבורם אך יחד עם זאת, כל שחרור הוא תזכורת לכך שהסיוט הגרוע ביותר נמשך עבור אנשים נוספים".

00:51 - שרי ה-G7: "תומכים בהארכה נוספת של ההפוגה בעזה"

שרי החוץ של 7 מדינות ארגון המדינות המתועשות, הביעו בהצהרה משותפת תמיכה בהארכה נוספת של ההפוגה וההפסקות העתידיות בלחימה בעזה, במטרה להגדיל את הסיוע ההומניטרי ולהקל על שחרור כל בני הערובה.

"יש לעשות כל מאמץ כדי להבטיח תמיכה הומניטרית לאזרחים, לרבות מזון, מים, דלק ואספקה ​​רפואית", ציינו בהצהרה המשותפת. "אנחנו תומכים בהארכה נוספת של הפסקה זו ובהפסקות עתידיות לפי הצורך, כדי לאפשר להגדיל את הסיוע, ולהקל על השחרור של כל בני הערובה".

00:22 - דיווח בארה"ב: מל"ט איראני טס סמוך לנושאת המטוסים האמריקנית אייזנהאוור

דיווח בפוקס ניוז: מל"ט איראני טס היום סמוך לנושאת המטוסים האמריקנית דווייט אייזנהאוור בזמן שהייתה במים בין-לאומיים, ולא נענה לאזהרות רבות שנשלחו ממנה. בפנטגון אומרים כי רואים את התקרית הזו בחומרה ומכנים אותה "לא בטוחה ולא מקצועית".

00:20 - 12 החטופים ששבו ארצה הגיעו לבתי החולים, שם יפגשו את בני משפחותיהם

12 החטופים ששבו ארצה (10 חטופות ישראליות ו-2 חטופים בעלי אזרחות זרה), פונו לבתי החולים שיבא, איכילוב ואסף הרופא. לפי הודעת משרד הבריאות, בני משפחותיהן ממתינים בבתי החולים לקראת מפגש עימם לאחר 53 ימים בשבי.

00:00 - ביידן: "החמאס מפחד שישראלים ופלסטינים יחיו זה לצד זה"

נשיא ארה"ב ביידן: "החמאס ביצע מתקפת טרור כי הוא מפחד שישראלים ופלסטינים יחיו זה לצד זה בשלום. החמאס מבקש להמשיך בדרך של טרור, אלימות, הרג ומלחמה - לא ניתן להם את מה שהם מבקשים".

Hamas unleashed a terrorist attack because they fear nothing more than Israelis and Palestinians living side by side in peace.

To continue down the path of terror, violence, killing, and war is to give Hamas what they seek.

We can’t do that.