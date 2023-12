חרבות ברזל ובינה מלאכותית: מה חיפשנו הכי הרבה בגוגל השנה?

מלחמת "חרבות ברזל" נמצאת בראש התודעה הישראלית מאז ה-7 באוקטובר, ולמרות שפרצה זמן קצר לפני סיום השנה האזרחית, השפעותיה על הציבור עזות ורחבות-היקף, באופן שבא לידי ביטוי בהתנהגות הגולשים במנוע החיפוש הדומיננטי של גוגל.

סיכום שנת 2023 של גוגל מעלה כי החיפוש המוביל הקשור למלחמה הוא "פיקוד העורף". במקום השני נמצאת התרעת "צבע אדום", ובשלישי "קבלת רישיון נשק" - ככל הנראה בעקבות המהלך שהוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

יתר החיפושים בעשירייה הפותחת סביב המלחמה הם: חרבות ברזל, עזה, דניאל הגרי, אזעקות, מוחמד דף, חמאס ואתר מילואים. לצד התעדכנות בחדשות, נרשמו חיפושי צפייה בלייב באינטרנט ובקבוצות טלגרם בנושאי המלחמה.

מחפשים את הגרי וקושמרו

הנתונים של גוגל משקפים את הנושאים הבולטים בשנה החולפת בשורה של קטגוריות, לצד הדמויות הבולטות שעניינו את הישראלים ב-2023. מעניין לציין כי ראש הממשלה ושרי הממשלה אינם נמצאים בעשירייה הפותחת של דמויות אלה.

החמישייה הראשונה כוללת את יעל אלקנה (השחקנית שזכתה בתוכנית הריאליטי "זמר במסכה"), יאיר שרקי (כתב חדשות 12 שהשנה יצא מהארון), ברונו מארס (שהופיע בישראל ממש לפני המלחמה, והופעתו השנייה בוטלה), דניאל הגרי (דובר צה"ל, שהפך כמעט "בן-בית" אצל רבים בזכות ההופעות הקבועות על מסך הטלוויזיה) ודניאל פרץ (השוער שחתם בקבוצת הכדורגל הגרמנית באיירן מינכן).

במקום השישי נמצא דני קושמרו (מגיש חדשות 12, שמעמדו התחזק מאוד במלחמה), ואחריו עמוס לוזון (איש העסקים שסרטון שלו הופץ ברבים), אליהו יוסיאן (הפרשן שכוכבו דרך בתחילת המלחמה), יאיר גולן (האלוף במיל' שחילץ צעירים במתקפת ה-7 באוקטובר והפך לכוכב אולפנים) ושמחה רוטמן (יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, שהוביל בכנסת את הרפורמה המשפטית).

בינה מלאכותית ו"האח הגדול"

עד המלחמה, נראה היה כי אחד הנושאים שמסעירים את הישראלים הכי הרבה השנה הוא הבינה המלאכותית, וליתר דיוק היישומים שלה בחיי היומיום. וכך ב-2023 מחצית מהחיפושים הבולטים בתחום טכנולוגיה ורשתות הם מעולמות התוכן הללו: ChatGPT (במקום הראשון), bard, רובי הבוט, Character AI ו-midjourney.

שבע מתוך סדרות הטלוויזיה שעניינו הכי הרבה את הישראלים הן סדרות מקור, שהפיקו קשת 12, כאן 11, רשת 13 והוט. את החיפושים מובילה הסדרה "גוף שלישי" שעסקה בפונדקאות, ואחריה "אל ת'מאן" (הגרסה הלבנונית של "אלף לילה ולילה"), "שמיים אדומים", "השוטרים", "The Last of us", "משמר הגבול", "המתחזים", "קופה ראשית", "מלאך משחית" ו"ג'יני וג'ורג'יה".

בגזרת תוכניות הריאליטי, החיפושים הבולטים היו יכולים ללמד דבר או שניים את מנהלי התוכניות בערוצים המובילים, אך יש להניח כי השפעות המלחמה יורגשו גם כאן, ותוכניות שיעלו השנה יהיו בעלות אופי מעט שונה. את העשירייה מובילה "האח הגדול" (שבלטה מאוד בנתוני הרייטינג שלה השנה), ואחריה לפי סדר: "משחקי השף", "הזמר במסכה", "רוקדים עם כוכבים", "מבחן ההורים הגדול", "חתונה ממבט ראשון", "אהבה חדשה", "הישרדות", "גולסטאר" ו"המטבח המנצח".

סיכום השנה בחיפוש של גוגל מבוסס על אלגוריתם שמשווה את אחוז העלייה בחיפושים עבור מונח ספציפי על פני פרק זמן מוגדר. על-מנת להגביל שאילתות עם נפח חיפוש קטן מאוד, הוגדר סף מינימלי.