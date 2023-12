07:25 - אוסטרליה: לא נשלח ספינת מלחמה למבצע נגד החות'ים בים סוף

שר ההגנה של אוסטרליה ריצ'רד מרלס הודיע שהם לא ישלחו ספינת מלחמה למבצע "שומר השגשוג" נגד החות'ים בים סוף, ויסתפקו בהצבת שישה אנשי צבא באזור. לדבריו, על אוסטרליה להתמקד בבעיות שבאזורה "המיידי".

06:36 - אזעקות במשגב עם שבאצבע הגליל. צה"ל עדכן כי מדובר באזעקת שווא.

05:56 - צה"ל התיר לפרסום את שמם של שלושה לוחמים שנפלו בקרבות בעזה, שמונה נפצעו באורח קשה

סמל לביא גיהסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931 בחטיבת הנח"ל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

סגן יעקב אליאן, בן 20 מרמת גן, צוער בגדוד 'גפן' בבית הספר לקצינים, שירת כמפקד כיתה בבא"ח גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

סגן עומרי שורץ, בן 21 משדמות דבורה, צוער בגדוד 'גפן' בבית הספר לקצינים, שירת כלוחם בסיירת צנחנים, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

בקרב בו נפלו סגן עומרי שורץ וסגן איליאן יעקב נפצעו באורח קשה קצין ושני צוערים מגדוד גפן, בית הספר לקצינים. כמו כן, שני לוחמים בגדוד 50, חטיבת הנח"ל, נפצעו באורח קשה בקרב ברצועת עזה.

לוחם (במיל') ביחידת עוקץ, חטיבת המרום, נפצע באורח קשה בקרב ברצועת עזה. קצין שיריון בגדוד 532, חטיבה 460 נפצע באורח קשה בקרב בצפון רצועת עזה. בנוסף, לוחם שיריון (במיל') בגדוד 9218, חטיבת קרייתי (4), נפצע באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

04:12 - ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם על הצעת ההחלטה שקוראת להגביר את הסיוע ההומניטרי לעזה, תיערך היום

דיווח ברשת CNN: ההצבעה על הצעת ההחלטה, שנוסחה על ידי איחוד האמירויות, כבר נדחתה מספר פעמים על רקע חוסר הסכמה באשר לנוסח שלה. מקור דיפלומטי אמריקני אמר ל-CNN שבעיות מרכזיות בטיוטה שנותרו במשא ומתן הן המונח "הפסקת הלחימה" והקריאה לאו"ם "להקים מנגנון ניטור ברצועת עזה עם כוח האדם והציוד הדרושים, בסמכותו של מזכ"ל האו"ם". הסכמה על נוסח הצעת ההחלטה עשויה לזכות אותה בתמיכת ארה"ב או בהימנעותה, מה שיאפשר לה לעבור.

03:06 - נשיא צרפת עמנואל מקרון: "לחימה בטרור אין פירושה לשטח את עזה"

לדברי מקרון, מאבק בטרור אינו אומר "לשטח את עזה או לתקוף אוכלוסיות אזרחיות ללא הבחנה". הוא אמר, "אסור לנו לתת לרעיון להשתרש שמאבק יעיל בטרור מרמז לשטח את עזה או לתקוף אוכלוסיות אזרחיות ללא הבחנה". הוא הפציר בישראל "להפסיק את התגובה הזו כי היא לא מתאימה - כל החיים שווים אותו דבר ואנחנו מגנים עליהם". בעוד שהנשיא הכיר ב"זכותה של ישראל להגן על עצמה ולהילחם בטרור", קרא המנהיג הצרפתי להגנה על אזרחים ול"הפסקת אש שתוביל להפסקת אש הומניטרית".

02:10 - ראש ארגון הבריאות העולמי (WHO) אמר כי הוא "מודאג מאוד" מ"התערובת הרעילה של מחלות, רעב וחוסר היגיינה ותברואה" עמה מתמודדים תושבי עזה

בפוסט במדיה החברתית הזהיר טדרוס אדהנום ג'ברייסוס כי עזה "כבר חווה שיעורי התפרצות של מחלות זיהומיות גדלות". מחלות בקרב ילדים מתחת לגיל חמש הם "פי 25 ממה שהיו לפני הסכסוך", אמר, והוסיף: "מחלות כאלה עלולות להיות קטלניות לילדים הסובלים מתת תזונה, יותר מכך בהעדר שירותי בריאות מתפקדים".

I am deeply concerned about the toxic mix of disease, hunger and lack of hygiene and sanitation that people in #Gaza are facing right now.

Hunger weakens the body’s defenses and opens the door to disease.

Gaza is already experiencing soaring rates of infectious disease… pic.twitter.com/NVJdAt9KvZ