הכירו את מלכת הקריפטו החדשה, בת זוגו של מייסד בורסת בייננס

זמנו של צ'אנגפנג ז'או בהובלת בייננס (Binance) נגדע באיבו לאחר שהודה באשמה בהפרת חוקים נגד הלבנת הון. התביעה של ממשלת ארה"ב הראתה שבורסת הקריפטו הגדולה ביותר בעולם הייתה מאורה של העברות כסף בין־לאומיות לטרוריסטים, סוחרי סמים ומפרי סנקציות.

מי שלא נפגעה מהסערה הייתה יי הי (Yi He), מייסדת שותפה של בייננס יחד עם ז'או וסגניתו העיקרית בניהול הבורסה. היא גם שותפתו הרומנטית של ז'או ואם שלושת ילדיהם.

מאז שהתפטר ז'או בחודש שעבר, יי הי, בת 37, לקחה ממנו את התפקיד כמגינה הראשית של בייננס, והיא מכנה את המבקרים "בינוניים וחסרי תקווה" ב־X, הרשת החברתית שהייתה מוכרת בעבר כטוויטר. במפגן המעיד על המעמד שלה, לאחרונה אירחה שיחה ציבורית עם דוברי סינית בפלטפורמה יחד עם המנכ"ל החדש בחברה, ריצ'רד טנג, שעבד כרגולטור בעברו.

עבור כמה מנהלים לשעבר בבייננס, היא מייצגת אסטרטגיה של חשש מרגולציה שהביאה להודאה באשמה מצד החברה ול־4.3 מיליארד דולר בקנסות, הסכום הגדול ביותר ששילמה אי־פעם בקנסות חברת קריפטו. בייננס נאבקת בתביעה נפרדת שהגישה נגדה הרשות לניירות ערך (SEC).

בהיעדרו של ז'או, יי הי היא בעלת המניות הגדולה ביותר שעדיין נמצאת בתוך החברה, ויש לה שליטה גדולה במחלקות השיווק וההשקעות. היא וז'או גרים באבו דאבי, אם כי הוא נמצא בסיאטל בעת ההמתנה לגזר דינו.

למרות שהתביעה של משרד המשפטים האמריקאי העבירה את בייננס מסכת ייסורים, היא נותרה הפלטפורמה החזקה ביותר בקריפטו, ומעבדת מסחר בנפח מיליארדי דולרים רבים כל יום. יי הי הפעילה את השפעתה על בחירת האנשים בדירקטוריון החדש, שרובו מורכב מדירקטורים עצמאיים כפי שמחייבות הרשויות האמריקאיות, כך אמרו אנשים המכירים את תהליך גיוס הדירקטורים בחברה.

בין מי שמנהלי בייננס לאחרונה פנו אליהם בהצעה למושב בדירקטוריון היא אלה ז'אנג, חברה קרובה של יי הי, שבעבר הובילה את זרוע ההון סיכון בבייננס. ז'אנג לא הגיבה לבקשות תגובה.

כמו ז'או, יי הי התעלמה מהחשיבות של ציות לכללים שקבעו רגולטורים למאבק בפשע פיננסי, כך אמרו כמה מהמנהלים לשעבר. היא מוזכרת בהסכם עסקת הטיעון של בייננס, אם כי לא בשמה, כמי שעזרה למצוא דרכי מעקף כך שמשתמשים אמריקאים יוכלו לסחור בפלטפורמה בניגוד לחוק.

בדיונים מוקדמים יותר לגבי הסדר הטיעון, רצה משרד המשפטים שגם יי הי תפרוש, כך אמרו אנשים המכירים את השיחות. לא ניתן היה להבין למה זה לא קרה. דובר של משרד המשפטים סירב להגיב.

דובר של בייננס לא הגיב לגבי תפקידה במסגרת תיק התביעה, אך אמר שהחברה הכירה בכך שעשתה טעויות בעבר ושינתה את דרכיה. יי הי תמכה בשינוי הזה, אמר הדובר. "אני לגמרי מתואמת עם הכיוון החדש של החברה ואני נלהבת להפוך דף בפרק המאתגר אבל החשוב הזה של למידה וצמיחה", כתבה יי הי בהודעה.

כששאלנו את בייננס לגבי מעורבותה של יי הי בגיוס חברי דירקטוריון חדשים, מסרה החברה שהתהליך כלל "סינון של מועמדים אפשריים על־ידי בעלי מניות רלבנטיים".

עורכי הדין של ז'או לא הגיבו לבקשות תגובה.

התיאור להלן של האופן בו עיצבה יי הי את בייננס מבוסס על ריאיונות עם עובדים כיום ובעבר, מסמכים מבית המשפט, הודעות פנימיות של בייננס והצהרות פומביות מוקדמות יותר של החברה.

הוא היה מפתח תוכנה שנולד בסין וחונך וגדל בקנדה. היא הייתה מנחה בתוכנית סינית על תיירות, שחונכה על־ידי שני הוריה, מורים עניים בכפר במחוז סצ'ואן.

הרומן שלהם פרח הודות לקריפטו.

יי הי פגשה את ז'או לראשונה בכנס קריפטו ב־2014. ז'או, שעבד אז בחברה שפיתחה ארנקים דיגיטליים, הרשים את יי הי עם מצגת על הפוטנציאל של הקריפטו, כך נזכרה אחר כך בריאיון עם עיתונאי בריטי. היא גייסה אותו להצטרף אליה כמנהל טכנולוגיה ראשי בבורסת קריפטו סינית חדשה, OKCoin, שעזרה לייסד.

השניים הפכו לזוג בעת שעבדו יחד בשנחאי. ז'או עדיין היה בקשר עם אישה אחרת עמה היו לו ילדים. בסופו של דבר נפרד ממנה.

כשז'או השיק את בייננס ב־2017, יי הי הצטרפה אליו כמייסדת שותפה ומנהלת שיווק ראשית. היא הייתה חיונית לצמיחה המוקדמת של בייננס, כי הייתה יותר מוכרת מז'או בקהילת הקריפטו הסינית. בעיתונות הסינית כינו אותה "האחות הראשונה" של עולם הקריפטו.

אם אפילו הדבר הקטן ביותר בבורסה השתבש, העובדים צריכים לעשות כל מאמץ כדי להרגיע משתמשים, כך פעם אמרה להם. היא כתבה לעובדים בהודעה להיות אובססיביים בהתנגדות לכל פרסום שלילי. "אפילו CZ (צ'אנגפנג ז'או) הסתכל עליי ואמר לי, 'אין לך תחביבים'. אמרתי 'התחביב שלי הוא לעבוד בבייננס'", אמרה לעיתון סיני. ברגעים קשים, שלחה הודעות כדי לדרבן עובדים שבעיני חלק נראו מנופחות.

"מלחמה אינה רק 'חץ החוצה את העננים ואלפי חיילים הפוגשים אלה את אלה', אלא גם הקרבות המדממים וכיבוש ערים ושטחים", כתבה בהודעה מ־2019, בה ציטטה את הסרט Kung Fu Hustle.

יי הי גייסה מתנדבים שכינתה המלאכים של בייננס כדי להפיץ את הבשורה של ז'או שקריפטו ישחרר את האנושות מהמסגרת הפיננסית המסורתית. זו הייתה הצלחה שגם הפך לנטל, מכיוון שהמלאכים ייעצו למשתמשים כיצד לעקוף מגבלות בארה"ב וסין, על־פי כמה מהמנהלים לשעבר בבייננס ותלונה של המועצה למסחר בסחורות עתידיות. הדובר של בייננס אמר שהחברה מתעקשת שמלאכים "יצייתו לחוקים הרלבנטיים".

יי הי החלה בהובלה באסטרטגיית השיווק של בורסה נפרדת בארה"ב שהושקה ב־2019, ובייננס טענה בזמנו שהיא עצמאית לגמרי. "יי קובעת את הכללים", כתב אחד העובדים לעובד אחר באותה שנה. משרד המשפטים אמר שהבורסה, Binance.US, הייתה תרגיל כדי להסיח את דעתן של הרשויות בארה"ב מהתמקדות בפלטפורמה העיקרית Binance.com.

בעוד שמאמצי השיווק שלה הביאו המוני משתמשים, יי הי בנתה לעצמה הון. היא החזיקה נתח של לפחות 10% בחברת האחזקות שהיא בעלת בייננס באיי קיימן, כך על־פי אנשים המכירים את המצב הפיננסי של הבורסה. היא אמרה לשותף עסקי של בייננס שהנתח שלה בחברה הופך אותה לאחת הנשים העשירות ביותר בעולם. סביב השיא של הקריפטו ב‏־2021, העריכו מנהלים לשעבר את הבורסה כולה ביותר מ־300 מיליארד דולר. הדובר של בייננס אמר שהחברה, כחברה פרטית, לא מפרסמת מידע כזה.

עד אז, יי הי וז'או התגוררו יחד באחוזה באי הנופש סנטוזה שבסינגפור. יי הי אירחה טקס חתונה קטן לשני עמיתים שלה שם, על סיפון היאכטה שלה ושל ז'או ששמה Da Moon ושווייה 11 מיליון דולר. "אסיאתים עשירים בטירוף התחתנו", כתב באינסטגרם עובד בבייננס שהיה בחתונה, "על יאכטה של אישה יפה מאוד".

מבחינת העובדים, יי הי הייתה האדם השני החזק ביותר בחברה, אחרי ז'או. אבל בפני העובדים, עם זאת, התייחס אליה ז'או כעובדת מן השורה, כדי להראות שהוא לא נותן לה יחס מועדף. בזמן שיחה של החברה, פעם אחת העיר לה שהיא צריכה לשפר את האנגלית שלה, כך אמר אחד המנהלים לשעבר.

ב־2021, בייננס הביאה מנהלים מחוץ לתעשיית הקריפטו כדי לשפר את השיווק ואת העמידה שלה בכללים ורגולציות. לאנשי השיווק החדשים נאמר שבייננס צריכה למצוא שיתופי פעולה עם מוסדות מכובדים, ולהוציא לפועל מבצעי פרסום מסורתיים על־מנת לבסס אמינות בקרב הציבור ובקרב הרגולטורים, כך אמרו אנשים המכירים את הקמפיינים.

יי הי רצתה שבייננס תלך בעקבות בורסות קריפטו אחרות ותלך בגדול על קידום פרסומות בזמן הסופרבול בשנה שלאחר מכן. המנהלים, עם זאת, אמרו לה שכרוך בכך סיכון, בהתחשב בכך שלעסק הגלובלי של בייננס אין רישיון בארה"ב. בסופו של דבר, החברה לא עשתה פרסומת לסופרבול.

ב־2022, בייננס החתימה את כוכב הכדורגל כריסטיאנו רונאלדו. החוזה, שהיה שווה כ־60 מיליון דולר ונפרס על־פני שלוש שנים, שילם על זמנו של הכדורגלן וכן על קידומים והופעות, כך על־פי מנהלים לשעבר שהיו מעורבים בפרויקט. הדובר של בייננס אמר שהפרטים האלה מהחוזה של רונאלדו אינם מדויקים, אך לא פירט מעבר לכך.

#Binance 🤝 @Cristiano 📺

We're kicking off an exclusive multi-year NFT partnership with football legend Cristiano Ronaldo.

This is your opportunity to own an iconic piece of sports history and join CR7's Web3 community. pic.twitter.com/3j1lKcqrbn