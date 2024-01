הלקחים שלמדתי בהפסקה שנטלתי משוק המניות, וכדאי גם לכם לאמץ

אודות המשקיע האינטליגנט הטור של 'המשקיע האינטליגנט' מאת ג'ייסון צוויג, מתפרסם ב־Wall Street Journal מזה כעשור ומתפרסם בגלובס באופן בלעדי. לדברי צוויג: "המטרה שלי היא לסייע לכם להבחין בין העצה הטובה לבין זו שרק נשמעת טוב". הטור יצא להפסקה של מספר חודשים לצורך כתיבת ספר, וכעת הוא חוזר במתכונת שבועית

זה עתה חזרתי למשרתי בוול סטריט ג'ורנל, לאחר חופשה ממושכת לצורך כתיבת ספר. ההפסקה הארוכה ניתקה אותי מההתעסקות היומיומית בשווקים, וכעת חזרתי לעולם שמצד אחד השתנה ומצד שני הוא מוכר בעליל. מה שהכי בולט בשיבה שלי לעיסוק בשוק הוא ההבחנה כמה טיפשיות נראות רבות מהתחזיות - כולל שלי. אך אני מחמיא לעצמי על כך שמעולם לא היה לי פיתוי, אפילו קטן, לפעול על בסיס התחזיות האלה.

כשהטור האחרון שלי פורסם בסוף מאי אשתקד, מדד S&P 500 כבר היה בעלייה של 10.3% מתחילת 2023 - בדיוק תואם לתשואה השנתית הממוצעת ממניות אמריקאיות. "בואו פשוט נסכם את השנה כאן", אני זוכר שמלמלתי לעצמי.

מאותו יום, עד השבוע, התנתקתי מההמולה היומיומית של השינויים במניות, אג"ח, סחורות ואינדיקטורים כלכליים. 'מה אתם אומרים, ה⁻S&P צנח ביותר מ⁻10%, ומדד נאסד"ק איבד יותר מ⁻12% בין יולי לאוקטובר? ואז, תוך שלושה שבועות פרועים המדדים טיפסו חזרה ומחקו את כל הירידות?'. בחיי שלא שמתי לב.

אתם אומרים שהתשואה על איגרת חוב של ממשלת ארה"ב ל־10 שנים, שהייתה 3.8% כשיצאתי לחופשה, זינקה ל⁻4.99% באוקטובר, ואז שינתה כיוון במהירות וירדה כמעט את כל מה שעלתה ל⁻3.9% עד סוף השנה? המהלך הזה שנראה על פני הגרף כמו חיתוך של הר געש - אני לא ידעתי עליו.

כשיצאתי לחופשה, משקיעים ואנליסטים היו באובססיה לנחש מתי וכמה פעמים יוריד הפדרל ריזרב את הריבית. הם עדיין באובססיה הזו, ורובים גם טועים בהימורים שלהם.

מזל גם שאלוהי השוק לא הקשיבו לי; הנה, אני חשבתי שתשואה של 10.3% בחמישה חודשים זה מספיק לשנה שלמה, אך בסוף ה־S&P 500 סיים את 2023 בעלייה של יותר מ⁻26%, כולל דיבידנדים.

מסע מנטלי בזמן כדי "לחמוק מרודנות ההווה"

כשלא מתבוננים בשוק כל יום, אפשר סוף סוף לראות בבהירות גמורה שמה שצפיתם שיקרה - לא קרה. מה שקרה היה הבלתי צפוי.

לו הייתם אומרים לי שתפרוץ במזרח התיכון מלחמה באוקטובר שתימשך חודשים, הייתי אומר שאני עצוב אבל לא מופתע. אילו הוספתם שמחירי הנפט בסופו של דבר - לאחר עלייה חולפת - יסיימו את 2023 ברמה נמוכה יותר מהיום שבו יצאתי לחופשה, הייתי נדהם מכך.

כבר במאי תהיתי אם אנבידיה - שעלתה ב⁻167% בסיכום 2023 - עלתה חזק מדי ומהר מדי. והנה, ענקית השבבים רק הוסיפה מאז עוד 58% לערכה.

אז אל תפסיקו חלילה לקרוא את הג'ורנל. אבל תביאו בחשבון שלהגיב לחדשות - יכול להרעיל את תיק ההשקעות ולבאס את החיים.

אם אתם מתפתים לעשות שינויים דרסטיים בתיק שלכם בתגובה לכותרות העיתונים או האתרים, אולי תשקלו "שבתון" מהשווקים.

כנראה לא תצליחו להיעלם לשבעה חודשים, אבל תוכלו להעמיד פנים שעשיתם זאת. האל הרשפילד, פסיכולוג מאוניברסיטת קליפורניה ומחבר הספר "Your Future Self: How to Make Tomorrow Better Today", דוחק במשקיעים "להשתמש בכלים של 'מסע בזמן' מבחינה מנטלית כדי לחמוק מרודנות ההווה".

רוצה לומר: לדמיין איך תרגיש לגבי פעולותיך מחר, יכול לעזור לך היום להימנע מלפעול באופן מוגזם.

כשמניה הופכת את האושר שלכם לבן־ערובה

כלי אחד כזה של מסע מנטלי בזמן הוא לכתוב לעצמכם מכתב, לאני העתידי שלכם.

נניח שאתם לא מצליחים להפסיק לקרוא על אינטליגנציה מלאכותית, מאמינים שיש לה פוטנציאל אפילו יותר ממה שחושבים רוב המשקיעים, ורוצים להתקדם מהחזקת 5% מהכסף שלכם במניות אנבידיה ל⁻25%. ומנגד, נאמר שהכותרות כל כך מדאיגות אתכם לגבי הפסד אפשרי של המועמד המועדף עליכם בבחירות לנשיאות, שהחלטתם להעביר את כל כספכם למזומן.

במכתב לאני העתידי שלכם, פרטו מה אתם מתכננים לעשות, למה אתם חושבים שזה רעיון טוב ואילו תוצאות אתם צופים.

דמיינו שחלפה שנה מהיום ואתם חיים עם ההשלכות של ההחלטה שלכם; האם מחיר המניה של אנבידיה הפך את האושר שלכם לבן ערובה? האם אתם ניצבים מול חשבון מס עצום בגלל העברת תיק ההשקעות שלכם לנכסים מזומנים? האם אתם חוששים שייגמר לכם הכסף לשנות הפנסיה? איך היו נראים חייכם אילו לא הגבתם באותה עת - אולי אף באופן מוגזם - לחדשות?

עבור טיוטות כלליות למכתבים כאלה, חפשו את Future Self Tool באתר consumerfinance.gov.

המחקר מרמז על כך שטכניקה כזו יכולה לעזור לכם להימנע מלקבל החלטות שאולי תתחרטו עליהם אחר כך - ועשויה אף לצמצם את החרדה שנגרמת בשל חדשות שליליות. אני מאמין שכדאי לנסות גישה כזו על עצמנו, במטרה לקבל החלטות מושכלות ובנות קיימא.