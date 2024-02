אלה היו רק 30 שניות, אבל כל אחת מהן הייתה חשובה: בגמר הסופרבול בין קנזס סיטי צ'יפס לבין סן פרנסיסקו 49', שהתקיים בלילה (א') בלאס וגאס, שודרה הפרסומת "שתיקה", בה מככב ד"ר קלרנס ג'ונס, העוזר של מרטין לותר קינג ג'וניור.

ג'ונס נחשב למי שסייע בניסוח הנאום "יש לי חלום" האייקוני, אותו נשא מרטין לותר קינג ג'וניור במצעד בוושינגטון ב-1963. בפרסומת הוא מספר: "לפעמים אני מדמיין מה הייתי כותב היום עבור חברי היקר מרטין. הייתי מזכיר לאנשים שכל שנאה משגשגת על דבר אחד: שתיקה. האנשים שישנו את האומה הם אלה שמדברים".

מאחורי הפרסומת, עומדת הקרן למאבק באנטישמיות, ארגון שקם לפני כחמש שנים על־ידי רוברט קראפט, מיליארדר יהודי והבעלים של קבוצת ה-NFL ניו אינגלנד פטריוטס. הבחירה בסופרבול הייתה מדויקת: מדובר בזמן שידור פופולרי במיוחד, שמרכז אליו תשומת לב עצומה, שקשה להשיג ביום רגיל עבור פרסומת נגד אנטישמיות ושנאה. לפי הדיווחים בעולם, מדובר בעלות של 7 מיליון דולר עבור 30 שניות פרסומת במהלך הגמר - זמן השידור היקר ביותר בטלוויזיה האמריקאית.

התחיל את הקריירה שלו כמוכר עיתונים

לפי רשימת פורבס, רוברט קראפט בן ה-82 נמצא במקום ה-177 ברשימת העשירים בעולם, עם שווי של 11.1 מיליארד דולר. נולד בברוקלין, מסצ'וסטס, אביו רצה שהוא יהיה רב, והוא גדל והתחנך כאורתודוקס מודרני. קראפט הוא מייסד, יו"ר ומנכ"ל קבוצת קראפט. יזם, משקיע ופילנתרופ אמריקאי־יהודי, שפורטפוליו העסקים והמותגים שלו משתרע על פני ענפים רבים, כולל נייר ואריזות, ספורט ובידור, נדל"ן והשקעות מיזמים.

קראפט רכש את קבוצת ה-NFL ניו אינגלנד פטריוטס בשנת 1994, תמורת 172 מיליון דולר. הקבוצה שווה כעת כ-6 מיליארד דולר וזכתה בשש טבעות סופרבול, כך לפי פורבס. הוא התחיל את הקריירה שלו כמוכר עיתונים מחוץ לאיצטדיון ברייבס הישן בבוסטון, ועבד בחברת נייר אריזה.

סרטון שרץ ברשתות החברתיות מראה את קראפט מודיע לג'ונס על כך שהפרסומת הזו תגיע לסופרבול, וכך ג'ונס הגיב: "אתה יודע איך לגרום לגבר בן 93 לבכות. מרטין היה אוהב אותך". בתגובה, קראפט אמר: "אני מרגיש שהרוח שלו והנשמה שלו איתנו. ומה שאנחנו נעשה ביחד אחרי המודעה הזו, זה לבנות גשרים כדי לצבור אהבה ולמגר את השנאה המתפרצת. אנחנו ניתן לאנשים מכל הסוגים, המינים והדתות פשוט לראות את הדברים היפים בחיים".

אגב, מדובר בהמשך לקמפיין נגד שנאת יהודים שהתחיל בשנת 2022, לאחר מספר תקריות מתוקשרות והערות אנטישמיות של הראפר קניה ווסט.

בראיון ל-USA Today בשבוע שעבר, קראפט הביע חשש ממצב השנאה המופנה במיוחד כלפי יהודים: "אנחנו המדינה הכי גדולה בעולם, אבל זה מתחיל להיראות לי כמו גרמניה בשנות ה-30. ואני רוצה למנוע מאיתנו להגיע לשנות ה-40". במהלך הראיון, הוא אף הסביר למה בחר לממן את הפרסומת: "רוב האנשים באמריקה, שהם אנשים טובים, אני חושב שהם מאמינים שאין דבר שהם יכולים לעשות. אבל יש. מה שאנחנו צריכים זה שאנשים לא־יהודים יעמדו מול השנאה הזו".

בשנה שעברה, הפיקו בקרן סרטון נוגע ללב של מקרים אנטישמיים שחווים אחד מתוך ארבעה יהודים בארה"ב. לפי הסופרבול, בקרן הקפיצו מחדש את הסרטון, שידרו את הפרסומת בחלק מקדים של המשחק, ואף הציגו פרסומת נוספת חדשה.

Last year, we launched this ad to show one example of how to stand up to hate - and it will air again today during the Super Bowl pregame show. Today, we will premiere a new ad in the Super Bowl in front of hundreds of millions of people. #StandUpToJewishHate and all hate. #📺 pic.twitter.com/gVSd3EynzL

- Stand Up to Jewish Hate #📺 (@StandUp2JewHate) February 11, 2024

קמפיין הסופרבול להשבת החטופים

השבוע פרסמו במטה המשפחות את Lifeshiftr.com, קמפיין שמדמה פרסומת סופרבול, וקורא לאמריקאים להאיץ בסנטורים לתמוך בהשבת החטופים הביתה. פרסומות הסופרבול מעוררות עניין רב ומתומחרות בסכומי עתק, ולפי הודעת המטה הדבר לא מאפשר לו "לפרסם את נושא החטופים ולהעלות אותו למודעות ציבורית בגמר".

במקום זאת, הוחלט על קמפיין "האקינג" לפרסומות הסופרבול, כשהקמפיין נעשה בהתנדבות על־ידי אנשי הפקה בניו יורק. הוא מתויג כפרסומת סופרבול כדי שיופיע ביותר חיפושים ברשת. בשלב הראשון, פורסמו טיזרים ברשתות החברתיות בהשתתפות מייקל רפפורט ומשפיענים נוספים, שבהם סיפרו איך האפליקציה שינתה את חייהם, וביקשו מהקהל להשאיר פרטים.

ביום שישי האחרון, הגיע השלב הבא, ונחשפה הפרסומת המלאה בכיכובו של רפפורט, ממנה עולה שמדובר באתר אינטרנט שמאפשר לאנשים לשלוח באופן אוטומטי דואר אלקטרוני לסנטורים, כשהוא קורא לשחרור החטופים.