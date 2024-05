בתוך שעות: חשד ל-2 ניסיונות פיגוע ביעדים ישראליים באירופה

10:08 - דיווח בלבנון: תקיפה חריגה של צה"ל באזור צידון

בלבנון מדווחים שנשמעו פיצוצים עזים במרחב צידון, עיר לחוף הים התיכון, כ-30 ק"מ מהגבול עם ישראל. בלבנון דיווחו כי ישנם מספר נפגעים מהתקיפה וכי לא ברור מה מצבם.



09:45 - פיקוד המרכז האמריקני: החל לפעול הנמל בעזה

היום בסביבות השעה 09:00 בבוקר משאיות הנושאות סיוע הומניטרי החלו לנוע לחוף מהרציף הזמני בעזה, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. "אף חייל אמריקני לא ירד לחוף של עזה", נמסר מפיקוד המרכז. "זהו מאמץ רב לאומי מתמשך לספק סיוע נוסף לאזרחים פלסטינים בעזה דרך מסדרון ימי שכולו הומניטרי באופיו, ויכלול סחורות סיוע שתרמו מספר מדינות וארגונים הומניטריים".

09:38 - חמוש ניסה להצית בית כנסת בעיר רואן שבצרפת, כוחות ביטחון במקום נטרלו אותו. בשטוקהולם, בירת שוודיה, קולות ירי נשמעו סמוך לשגרירות ישראל

כוחות ביטחון בצרפת נטרלו הבוקר (שישי) חשוד שניסה להצית בית כנסת בעיר רואן. במהלך הלילה נעצרו ששני חשודים בעקבות שמיעת קולות ירי סמוך לשגרירות ישראל בשטוקהולם שבשוודיה. האזור נסגר לתנועה ולא דווח על נפגעים.

ממשרד החוץ נמסר כי "הנושא נמצא בחקירת הרשויות המקומיות ואין פרטים נוספים כרגע". שגריר ישראל במדינה, זיו נבו, נמצא בימים אלו בארץ לרגל ביקור של שר החוץ השוודי בישראל.

06:35 - בהמשך להתרעות בנהריה: כלי טיס נפל במרחב געתון שבגליל המערבי

● התחקיר עוד לא הושלם והמינויים במחלוקת: 8200 בצומת שישליך על ההייטק הישראלי

● "התאמנו ליותר מזה": המתקפה האיראנית מעיניים של נווט קרב

06:20 - צה"ל על האזעקות בנהריה והסביבה: זוהו מספר כלי טיס שחצו משטח לבנון לאזור - לפחות אחד מהם יורט; לא ידוע על פיצוצים במרחב

05:33 - שורת אזעקות נוספות בנהריה והסביבה - גם לירי טילים

I can't say I have ever seen something like this before: An Israeli fighter jet and what appears to be an Iron Dome Tamir missile attempt to intercept a Hezbollah drone over Nahariyya a short time ago. pic.twitter.com/H65YdRNOr1