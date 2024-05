התפתחות מדאיגה במזרח: הבוקר (ה') פתח צבא סין בתרגיל "חרבות משולבות", כשהוא מתפרס מסביב לאי הטייוואני מכל צדדיו ומתרגל באמצעות כוחות ים ואוויר תמרונים משותפים.

הדבר קורה לאחר רצף של הפרות מצד מטוסים סיניים של המרחב האווירי הטייוואני בחודש מאי, הנחשב לגדול ביותר שנרשם עד כה.

● המומחה שבטוח: זה הרגע שבו סין תפלוש לטייוואן

● הבחירות בטייוואן הכניסו את ענקית השבבים בעולם ללב ויכוח פוליטי

לפי ערוצי התקשורת הסיניים, הדבר נעשה כ"פעולת הענשה" של השלטונות הסיניים לדבריו של נשיא טייוואן הנכנס, לאי צ'ינג-טה, שקרא בנאום ההשבעה שלו לסין "להפסיק עם שיטות ההפחדה".

צ'ינג-טה, הנשיא הנבחר החדש של טייוואן, נחשב ללעומתי כלפי סין, ובחירתו עוררה את חמתה של האימפריה ממערב.

במסגרת התרגיל נרשמו גיחות מצד עשרות מטוסים לעבר מטרות-דמה, לצד משט של עשרות ספינות קרב ומשחתות. במקביל, נערך תמרון של משמר החופים הסיני בשרשרת האיים בדרום-מזרח סין, בהם האי קינמן, בצידו השני של המיצר הטייוואני.

📺 Let the games begin - China launches exercise Joint Sword 2024A, surrounding Taiwan from all directions

Thread with everything you need to know + tracking live updates: pic.twitter.com/ko2OShhIYI