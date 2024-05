רפאל חשפה מיירט חדש שמתבסס על מערכת כיפת ברזל

רפאל חשפה בתערוכה הביטחונית BDSA 2024 (Black Sea Defense & Aerospace 2024 ) שמתקיימת בבירת רומניה, בוקרשט, מיירט חדש שמתבסס על כיפת ברזל ושמו "Iron Lance". אין פרטים רבים על אודות המיירט החדש, שלגביו מידע נוסף צפוי להתפרסם בקרוב.

● הסחף נגד ישראל באירופה מתגבר, ואפילו בגרמניה קוראים לעצור המלחמה

מערכות ההגנה האווירית של רפאל מהוות חלק משמעותי ממערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל. בזמן שחץ 3 וחץ 2 מתוצרת התעשייה האווירית מגנות בשכבות הגבוהות, קלע דוד וכיפת ברזל מגנות בשכבות הנמוכות יותר. ללא כיפת ברזל, תוצאות מתקפת ה-7 באוקטובר שכללו ביצוע שיגורים של כ-3,000 רקטות ומרגמות לישראל הייתה חמורה בהרבה.

בארה"ב מבינים היטב את חשיבות כיפת ברזל להגנת מדינת ישראל, ולכן בחבילת הסיוע בסך 95 מיליארד דולר שאישרו לאחרונה בוושינגטון עוגנו 4 מיליארד דולר עבור מילוי מלאי טילי טמי"ר של כיפת ברזל. לפי הערכות, יירוט כיפת ברזל עומד על כ-30 אלף דולר, בזמן שיירוט קלע דוד מוערך בכ-700 אלף דולר. הצלחת קלע דוד ביירוט חלק מהאיומים ששיגרה איראן במתקפת 14 באפריל בוודאי עודדה את המהלך הישראלי של פרידה סופית ממערכת הפטריוט.

לקלע דוד יש כמה יתרונות על מערכת הפטריוט, כולל בגרסאות המתקדמות שלה. התוצאה הסופית שלה היא מוצר ישראלי קרוב מאוד לרמת PAC3, המיירט המתקדם ביותר מסדרת פטריוט. אולם, בעולם של כלכלת חימושים, הוא זול משמעותית: בעת שכל מיירט של PAC3 מוערך בכ-6 מיליון דולר, יירוט של קלע דוד עולה למדינת ישראל, כאמור, כ-700 אלף דולר בלבד. לכך, יש להוסיף את התועלת הכלכלית מהידע שנצבר בתוך המדינה, ובמיוחד במצב שבו קלע דוד היא מערכת ארצית - בניגוד לפטריוט, שמתבסס על סוללות שמכסות אזור מסוים כמו, למשל, כיפת ברזל.

לקראת עסקאות נוספות באפריקה?

בה בעת, רפאל היא גם המפתחת של מערכת ספיידר, שלאחרונה פורסם על התעניינות לגביה מצד יוון וקניה. לפי הדיווח באתר "בולגריאן מיליטארי", קניה שמזהה צורך עולה וגובר, בדומה לשכנותיה, למערכות הגנה אווירית - פנתה לישראל שידועה בעולם בתור המדינה בעלת מערך ההגנה האווירית הטוב מכל. עתה, בכירי ניירובי מתמקדים בספיידר, מערכת שלפי פרסומים זרים גם מדינה אפריקאית אחרת, מרוקו, רכשה.

עסקה למכירת ספיידר לקניה תהווה שינוי מגמה מעניין מבחינת רפאל, שהרי פילוח המכירות שלה לשנת 2023 מצביע כי יבשת אפריקה היוותה 1% בלבד. את השנה שעברה סיימה רפאל עם שיא בהיקף המכירות - כ-14.04 מיליארד שקל - עלייה של כ-21% מ-2022. יעדי המכירות המרכזיים שלה היו ישראל (54%), אירופה (19%), ואסיה (19%), כאשר גם אמריקה לא היוותה יעד משמעותי במיוחד (7%).

ספיידר היא מערכת הגנה אווירית מתקדמת, שנמצאת בשימוש מבצעי בכמה צבאות, בהם צ'כיה, ומספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים. המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פייתון (PYTHON) ודרבי (Derby).

בחודשים האחרונים הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר - תצורת ה- All in One - המציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו-אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד. בינואר האחרון השלימה רפאל, בשיתוף מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, ניסוי מוצלח במערכת ספיידר בתצורת ה- All in One.

מערכת ההגנה האווירית SPYDER בתצורת All in One / צילום: רפאל



תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על-ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בינואר בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר, בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.