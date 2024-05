המניה שזינקה, והאכזבה המקומית: מה עשו השווקים במאי?

יום המסחר האחרון לחודש מאי בבורסה של תל אביב מציב באור חיוור את ביצועי מדדי המניות המובילים ברחוב אחוזת בית. החודש התאפיין בחששות מחודשים מהתעוררות האינפלציה, הותרת הריבית השקלית ידי בנק ישראל על כנה, ושחיקה מדאיגה בכוחן של אגרות החוב של ממשלת ישראל. על רקע כל אלה מדד המניות המוביל של הבורסה, ת"א 35, נסחר בירידה של כ-1% לאחר פתיחת המסחר ביום חמישי. ירידה זו מוחקת את מרבית העלייה שהצליח המדד לגרד במאי, אך המדד עדיין בטריטוריה חיובית גם מתחילת השנה.

נראה כי מאורעות המלחמה בעזה, לצד החששות מהתרחבות הזירה הצפונית, וגם צורכי הגיוס הגוברים של הממשלה, מצטברים בקרב חששות המשקיעים הישראליים. בעולם שוב מוטרדים המשקיעים מהתעוררות אפשרית של האינפלציה, מה שמרחיק את הצפי להפחתות ריבית בארה"ב, וכתוצאה מכך מקרין גם על בנקים מרכזיים אחרים בעולם. חלק ניכר מהחשש (בהמשך) התבטא בשוק הסולידי בתל אביב שסבל מחולשה מוגברת.

וול סטריט מסכמת חודש מאי חזק, הבורסה בת"א מקרטעת

בסקירה שפרסמה הבורסה היא צוין כי המסחר בתל אביב התנהל במאי גם על רקע עונת פרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון. נכון למועד זה פרסמו כ-370 חברות מתוך 656 חברות הנסחרות בתל-אביב, את דוחותיהן. גל ההתייקרויות במשק נמשך, ושיעור האינפלציה במשק ב-12 החודשים האחרונים עלה מעט והגיע לכ-2.8% באפריל, לעומת כ-2.7% על פי נתון קודם ולעומת יעד של 3% (רף עליון). לפיכך, הותיר בנק ישראל את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.5% במועד העדכון שחל ב-27 במאי.

מנגד שני מדדי המניות המובילים של וול סטריט, S&P 500 ומדד הנאסד"ק, שנותרו להם שני ימי מסחר לחודש מאי, מסכמים עד כה עוד חודש חזק. מתחילת השנה הם מציגים תשואה בשיעור דו-ספרתי. מניות הטכנולוגיה ממשיכות לתפקד בתור הקטר עם הכח שלא נגמר בניו יורק. כאשר מניית יצרנית שבבי ה- AI הלוהטת אנבידיה ממשיכה לשבור שיאים מדי יום. שווי השוק של החברה כבר עומד על 2.8 טריליון דולר, מה שמגלם תשואה של כמעט 3,300% למחיר המניה שלה בשלוש השנים האחרונות.

בחודש מאי טיפס מדד ת"א 35, שכולל את 35 המניות הגדולות בבורסה התל אביבית, בכ-2% עד חמישי ב-10:30), כשמדובר גם בעליה של 6.6% מתחילת השנה. מי שנשאר בבורסה ב-12 החודשים האחרונים מאז סוף מאי אשתקד הצליח לרשום תשואה חיובית של כ-12%. לא רע במונחי תשואה בהתחשב במלחמה ובמאורעות הקשים שעברנו בישראל בשנה הזאת.

החשיפה למניות המקומיות גדלה בקרב הציבור הישראלי

בסיכום חודש מאי שפרסמה הבורסה בת"א עולה כי מחזור המניות היומי הממוצע הסתכם ב-2.2 מיליארד שקל החודש, גבוה ב-6% מהחודשים ינואר-אפריל. כאשר הציבור הישראלי, הוסיפו שם, הגביר את החשיפה שלו למניות בת"א וביצע רכישות נטו במאי. משקיעי חוץ המשיכו לצמצם את אחזקותיהם במניות בת"א, ואילו המשקיעים המוסדיים לטווח הארוך לא ביצעו החודש פעילות מהותית, נטו, זאת לאחר שהגדילו את אחזקותיהם במניות בת"א בשליש הראשון של השנה.

בשוק המניות יש סימנים ראשונים מעודדים. בוצעו גיוסי מניות בסך של 480 מיליון שקל במאי, כאשר חברת הבנייה למגורים עמרם אברהם השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור וגייסה 313 מיליון שקל לפי שווי של 1.56 מיליארד שקל (אחרי הכסף). ארבה רובוטיקס שנסחרת בנאסד"ק ביצעה רישום כפול והתחילה להיסחר לקראת סוף מאי בת"א.

גיא אליכיס-לב מפעילים התייחס לביצועי הבורסה המקומית וציין כי "בישראל ניכרות השפעות המלחמה על דו"חות החברות ובחודש מאי נרשמה מגמה מעורבת במדדי המניות - לחיוב בלטו במאי מדד ת"א 35, מדד הבנקים ומדד ת"א גלובל בלוטק עם עליות של כ-2% כל אחד". לדבריו, בין המניות הבולטות מתחילת השנה במדד ת"א 35 נמצאות מניות חברות מתחום תעשיית השבבים - קמטק ונובה אשר רשמו עליות של כ-60% מתחילת השנה. חברה נוספת מסקטור השבבים אשר בלטה לחיוב היא טאואר , עם עלייה של כ- 26% מתחילת השנה. כאשר גם מניית חברת התרופות טבע בולטת מתחילת השנה עם עליה של 60%".

למרות ההתעוררות המסוימת בפעילות הבורסה, והתוצאה החיובית של מדד הדגל שלה במאי, מי שהחליט להצמיד את כספו למדדי וול סטריט ראה תשואה מרשימה הרבה יותר. מדד S&P 500 עלה ב-4.6% בחודש מאי (נכון לנעילת מסחר ברביעי), יותר מכפליים מדד ת"א 35. מתחילת השנה רשם המדד תשואה של 10.4%, וב-12 חודשים הוא עלה ב-25%. הקטר שגורר את המדד הן מניות הטכנולוגיות, מי שמכונות שבע המופלאות (אפל , אנבידיה , מיקרוסופט , גוגל , אמזון , פייסבוק (מטא) וטסלה ). הן מהוות כ-31% מאותו מדד, והיות והוא כולל את 500 החברות האמריקניות הגדולות ביותר, זו השפעה משמעותית לסקטור הטכנולוגיה עליו.

מדד הנאסד"ק, שכולו מוטה טכנולוגיה וששבע המופלאות מהוות כמחצית ממשקלו, עלה עוד יותר. הוא זינק ב-8% במאי, השלים עליה של 12.7% מתחילת השנה ועליה של כ-30% ב-12 החודשים האחרונים.

בוול סטריט קיים פתגם בקרב המשקיעים שאומר בתרגום חופשי "תמכור במאי, ותגיד ביי ביי" (Sell in May and go away ). ובמילים אחרות, מומלץ להסתפק בתשואה שהושגה עד לאותו חודש בשנה, ולחזור ולשקול להשקיע בחודשי החורף בציפייה לראלי סנטה-קלאוס, שמגיע לעיתים בחודשים נובמבר-דצמבר. בשנת 2024 נראה בהחלט שמדדי וול סטריט סיפקו את "ליטרת הבשר" עד כה, כשהבורסה התל אביבית פחות. מנגד זה המקום להזכיר שיש שסבורים שיישום השקעות ברוח הפתגם הזה הוא מסוכן, שכן קשה מאוד ואולי בעצם בלתי אפשרי לתזמן את השווקים.

מדדי האג"ח הממשלתיות בבורסה המקומית נפלו בחודש מאי

בחזרה אל שוק ההון המקומי. בעוד ששוק המניות התל אביבי מצליח לשמור על גחלת חיובית במאי, נרשמים אותות מדאיגים מהשוק הסולידי. מדד תל גוב-שקלי 10+, שכולל את אגרות החוב של ממשלת ישראל שמועד פרעונן הוא הרחוק ביותר ולכן הוא המדד המסוכן ביותר בין מדדי האג"ח הממשלתיות, נפל ב-3.4% במאי.

הירידה של תל גוב-שקלי 10+ היא חדה באופן יחסי גם למדד שמרכיב אגרות חוב מסוכנות. התשואה לפדיון הגלומה באותו מדד כבר עומדת על רמה גבוהה ומדאיגה של 5.35%. זו רמת שיא של מעל לעשור, שעקפה את "פסגת הפחד" האחרונה בסוף חודש אוקטובר שבו פרצה המלחמה (5.25%). היא מלמדת על הסיכון הגובר בעיני המשקיעים בנוגע לחוב של ממשלת ישראל. מי שהשקיע באותו מדד לפני שנה רשם ירידה של 9.8% בערך של השקעתו.

בגזרת השקל-דולר שערו של המטבע האמריקני נסחר סביב 3.71 שקלים הבוקר, שעדיין מלמד על ירידה למול השקל של 0.7% מתחילת מאי. בחמשת חודשי 2024 הדולר התחזק ב-2.5% מול השקל, אך ב-12 החודשים האחרונים נותר שערו מאוזן.

"מי שלא בחר באנבידיה במשקל יתר, לא היה יכול להכות את השוק"

איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן אומר לגלובס בהקשר של השוק הסולידי כי במהלך חודש מאי "איגרות החוב של מדינת ישראל לעשר שנים חצו רף תשואה לפדיון של 5%. התופעה הזאת נובעת מהגירעון הגדל בישראל ובעולם רואים ירידה במחירי איגרות החוב, גם במשך החיים הממוצע (מח"מ) הארוך, לאור העובדה שהציפיות להורדת הריבית הולכות ומתרחקות. אם בתחילת השנה הצפי היה ל-3-4 הורדות ריבית, עכשיו הצפי היום הוא נמוך יותר, מקווים להורדת ריבית אחת. הורדות הריבית נדחות ל-2025 והעולם ימשיך לעקוב אחר נתוני האינפלציה במיוחד במדדי הליבה. האינפלציה עדיין לא מתכנסת ליעדים שהפדרל ריזרב היה מצפה. לכן ראינו את מחירי האג"ח במח"מים הארוכים יורדים בארה"ב".

"כל עוד לא נראה את האינפלציה מתכנסת לטווח היעד של הפדרל ריזרב, המשקיעים לא צריכים להתפתות ולהעביר כספים למח"מים ארוכים, מאחר ואנו עלולים לראות אינפלציה גבוהה גם בהמשך. ב-5 החודשים הראשונים של השנה, מי שהשקיעו במח"מ הקצר הרוויח, ומי שהשקיעו במח"מ הארוך הפסיד לא מעט, במיוחד בישראל", מוסיף מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן.

באשר לוול סטריט מציינים בהורייזן כי שם מסכמים המדדים המובילים חודש חיובי. אבל מוסיפים כי נרשמה שונות גבוהה בין מדד S&P 500, למול אותו מדד כשמניותיו מחולקות במשקל שווה (S&P 500 Equal Weisht). "ההבדלים ביניהם נובעים ממניית אנבידיה שעלתה ב-132% במאי. מניה זו מהווה כ-6.3% במדד S&P 500 אבל נמצאת במשקל שווה כמו שאר המניות במדד S&P Equal Weight . כלומר, מי שלא בחר באנבידיה, מניה בודדת, במשקל יתר בתיקים, לא היה יכול להכות את השוק ועשה תשואת חסר משמעותית מאוד. זה היה המצב גם בשנת 2023", מוסיף ליפקוביץ'.

לדבריו, "אנבידיה הובילה את סקטור השבבים בוול סטריט לעלייה של 24%. הסקטורים המאכזבים מתחילת השנה היו הנדל"ן שירד כ-8% והבנקים האזוריים ששנה שעברה עוד סבלו ממונטום שלילי, ירדו השנה ב-9.7%. הסיבה שהבנקים יורדים נעוצה בקשר הישיר שלהם בעולמות הנדל"ן ובשוק המשרדים. סקטור המשרדים בארה"ב סובל בתפוסות נמוכות בעקבות המעבר לעבודה מהבית שהתחיל עוד בקורונה והולך ומתעצם. לכן הבנקים האזוריים יורדים בגלל החשש מההלוואות המשמעותיות לסקטור המשרדים.