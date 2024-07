המיליארדר היהודי-אמריקאי הכריז על תמיכה מוצהרת בטראמפ

המיליארדר היהודי-אמריקאי ביל אקמן, הודיע הלילה (ש'), לאחר ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, כי יתמוך בו כמועמד לנשיאות ארה"ב. בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו נימק אקמן את החלטתו. וכתב: ״בימים אלו, כאשר מישהו מצהיר על כוונתו לתמוך בטראמפ, תומכי ביידן, אלו שמכירים אותי, נוטים לחשוב שהשתגעתי. אני מתחייב על כך שקיבלתי החלטה זו במחשבה רבה, ברציונליות ובהתבסס על כמה שיותר נתונים אמפיריים. אני מאמין שהתוצאות של הבחירות הקרובות יהיו בין המשפיעות ביותר מבין שלל מערכות הבחירות בהן חזיתי במהלך ימי חיי, ובשל כך נתתי לעצמי כמות מספקת של זמן ומקום להביע באופן נרחב את המחשבות שלי ואת נקודת המבט שלי על הנושא״.

אקמן הוסיף בציוץ כי ״לאחרונה ניתנה לי ההזדמנות להעביר בחברתו של הנשיא טראמפ מספר שעות, וכעת יש ביכולתי לחלוק את התרשמותי ממקור ראשון״.

I am going to formally endorse @realDonaldTrump. I came to this decision some time ago as many @X followers have already understood from my supportive posts of Trump and my criticisms of @POTUS Biden.

The reason why I have not yet formally done so is that I want to explain my…