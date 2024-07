דרמה בארה"ב: ג'ו ביידן הודיע על פרישתו מהמרוץ לנשיאות

נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, הודיע על כוונתו לפרוש מהמרוץ לנשיאות. פרישת ביידן, שנבחר לנשיאות בנובמבר 2020, מגיעה על רקע הופעתו הקטסטרופלית בעימות האחרון מול דונלד טראמפ והלחץ שהופעל עליו מצד בכירי המפלגה הדמוקרטית, שסברו כי אינו כשיר קוגניטיבית להתמודד שוב. בנוסף, סברו בכירי המפלגה כי גם אם יתמודד, לא יוכל להביס את טראמפ, המועמד הרפובליקני בבחירות בנובמבר 2024.

● "האינטרס של המפלגה ושל המדינה": מכתב הפרישה המלא של ביידן

הנשיא בן ה-81, שהוביל את ארצות הברית בתקופה מאתגרת של מגפת הקורונה ומשבר כלכלי עולמי, נכנס לתפקידו על סמך ההבטחה 'לחזור לנורמליות'. אולם, לפי הסקרים האמריקאים, רבים מהאזרחים לא היו שבעי רצון מתפקודו. כהונתו לוותה בביקורת רבה מצד החברה האמריקאית, בעיקר בנושאי מדיניות חוץ, הגירה, כלכלה ויחסי הפנים המתוחים.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV