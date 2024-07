חבריי האמריקאים,

במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות, התקדמנו מאוד כאומה.

כיום, יש לאמריקה את הכלכלה החזקה בעולם. עשינו השקעות היסטוריות בבנייה מחדש של האומה שלנו, בהורדת עלויות תרופות מרשם לקשישים, ובהרחבת שירותי הבריאות במחירים סבירים למספר שיא של אמריקאים. הענקנו טיפול חיוני למיליון חיילים משוחררים שנחשפו לחומרים רעילים. העברנו את חוק בטיחות הנשק הראשון מזה 30 שנה. מיניתי את האישה האפרו-אמריקאית הראשונה לבית המשפט העליון. והעברנו את חקיקת האקלים המשמעותית ביותר בהיסטוריה של העולם. אמריקה מעולם לא הייתה במצב טוב יותר להוביל מאשר אנחנו נמצאים כיום.

אני יודע שכל זה לא היה יכול להיעשות בלעדיכם, העם האמריקאי. יחד, התגברנו על מגיפה של פעם במאה ועל המשבר הכלכלי החמור ביותר מאז השפל הגדול. הגנו על הדמוקרטיה שלנו ושמרנו עליה. והחיינו וחיזקנו את הבריתות שלנו ברחבי העולם.

זה היה הכבוד הגדול בחיי לשמש כנשיא שלכם. ולמרות שהתכוונתי להיבחר מחדש, אני מאמין שזהו האינטרס הטוב של מפלגתי ושל המדינה שאפרוש מהתמודדות ואתמקד אך ורק במילוי חובותיי כנשיא למשך שארית כהונתי.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV