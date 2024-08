נועם שזיר, ישראלי לשעבר, עשה היסטוריה בימים האחרונים, כאשר הפך יחד עם שותפו, דניאל דה פרייטס, לאחד ממייסדי חברות הבינה המלאכותית היקרים בהיסטוריה.

לכאורה, שזיר לא מכר את החברה שהקים, קרקטר (Character.ai) לגוגל - אבל הוא גרם לענקית החיפוש לשלם 2.5 מיליארד דולר למשקיעי החברה שהקים, לעובדים וגם לכיסו שלו, על מנת "לגלח" את הנהלת החברה ולהעביר אותה כמו שהיא - כ-30 איש מתוך 170 עובדי החברה - לידיה של גוגל. קרקטר תמשיך לתפקד כחברה עצמאית ותחפש לעצמה הנהלה חדשה, בעוד ששזיר יהפוך לאחד מהמוחות הבכירים בפיתוח מוצר הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני (Gemini). לפי אתר דה-ורג', ייתכן כי החברה כלל לא תשרוד ללא המייסדים שלה, וכי היא עלולה להתפרק לאחר שהמשקיעים קיבלו את כספם. קרקטר גייסה קרוב ל-200 מיליון דולר עד היום, כאשר סיבוב הגיוס האחרון, במרץ 2023, גילם לה שווי של מיליארד דולר.

על שזיר, שבעבר עזב את גוגל בטריקת דלת ומתגורר כיום בפאלו אלטו בקליפורניה, הקלו כמה גורמים כדי לחזור: מלבד המענק השמן, הוא נוחת כעת בחטיבה המוערכת המוערכת של גוגל, "דיפ מיינד", רכישת עבר שקיבלה את האחריות על כל תחום הבינה המלאכותית בחברה, במידה רבה על חשבון הפעילות המקורית שייוחדה לתחום. שנית, הוא עושה זאת לאחר שהתבטא כל כך שגם הוא מבין שהיתרון התחרותי של החברה שהקים, קרקטר, לא יחזיק לאורך זמן, וכי חברות גדולות ממנה יכרסמו בשוק שלה.

שזיר, יהודי-אורתודוקסי חובש כיפה, נחשב לאחד מהמוחות החשובים והמבוקשים ביותר בתחום הבינה המלאכותית. הוא החל את הקריירה שלו בגוגל בארה"ב בשנת 2000, כמהנדס תוכנה מן המניין, הפך למהנדס תוכנה בכיר ב-2012, והיה ממחברי המסמך המכונן בענף ה-AI "תשומת לב היא כל מה שאתה צריך" (Attention is All you Need); המסמך הגדיר מחדש את תעשיית הבינה המלאכותית היוצרת, והביא לקפיצת המדרגה הטכנולוגית שהולידה את GPT בסטארט-אפ OpenAI, ולמהפיכת מודלי השפה.

ב-2021, עזב שזיר את גוגל, תוך שהוא מבקר את החברה, ופנה להקים את קרקטר, חברה שפיתחה שירות המאפשר למשתמשים לבחור דמות בדיונית ולשוחח איתה למטרות חינוכיות, העשרה או בידור. באמצעות הצא'ט־בוטים המלאכותיים של קרקטר, ניתן לערוך שיחה מדומה עם אילון מאסק ולשאול אותו מדוע רכש את טוויטר ומה דעתו על חברת החלליות של ג'ף בזוס; באותה מידה, ניתן לשוחח עם פסיכולוגית וירטואלית, או להיעזר בסוכן נסיעות מדומה לתכנון טיול.

לא הפעם הראשונה שענקית טכנולוגיה רוכשת הנהלה של חברה

קרקטר הפך לאחד השירותים הפופולריים ביותר בתחום הבינה המלאכותית, כאשר האתר משך אליו 20 מיליון משתמשים במהלך 2024, מהם כ-4.4 מיליון משתמשים ייחודיים בחודש (MAU). עם זאת, בהתבטאות יוצאת דופן, הודה שזיר כי הייחודיות במודלי הבינה המלאכותית המפותחים בקרקטר מאותגרת יותר ויותר על־ידי המודלים שמפתחות חברות הענק, וכי החברה עוברת בהדרגה להתמקד יותר בפיתוח מוצרים ובתחזוקה של המודל, דבר שמרמז על כך ששזיר חיפש את האתגר הבא. על־פי אתר דה-ורג', הוא חיפש לעסוק, בין השאר, בתחום הבינה המלאכותית הכללית (AGI) המכונה "בינת-על" - כלומר, בינה מלאכותית חכמה במיוחד, המסוגלת לאמן את עצמה. ייתכן כי הוא יעסוק בתחום בגוגל.

אורי אלייבייב, מומחה הבינה המלאכותית, אומר לגלובס כי העסקה הזו איננה עומדת לבדה: היא כבר השלישית מבין רכישות ההנהלה שמבצעות ענקיות הטכנולוגיה בתחום הבינה המלאכותית. "מיקרוסופט שכרו את הנהלת חברת Inflection, בעוד שאמזון ביצעו עסקה דומה עם Adept. בשלושת המקרים האלה, לא מדובר ברכישה של חברה, אלא בתשלום תמורת רכישת שכבת המוחות החזקים בתחום הבינה המלאכותית. ייתכן שזהו "מעקף" שמבצעות ענקיות הטכנולוגיה נגד הרגולטורים בארה"ב, כמו ה-FTC ומשרד המשפטים, שנוטות לאחרונה לעכב אישור מיזוגים של ענקיות טכנולוגיה. מעניין יהיה לראות כיצד הרשויות יגיבו לעסקאות שכאלה בהמשך".