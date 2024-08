נשיאת אוני' קולומביה שהתפטרה: "נגבה מחיר מהמשפחה שלי"

נשיאת אוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ד"ר מוניש (נמאט) שאפיק, הודיעה הלילה על התפטרותה. שאפיק כבר התבטאה אחרת בקונגרס, הצהירה כי תחקור ואף תפטר מתפקידם מרצים אנטי-ישראלים, ובתגובה לכך הוקם המאהל הפרו-פלסטיני בקמפוס. שאפיק ניסתה לתת למאהל לדעוך מעצמו, אחר כך ניסתה לערוך עם המפגינים מו"מ, אך לאחר שהם השתלטו על בניין היסטורי במבנה, הזמינה את המשטרה שפינתה את הסטודנטים מהקמפוס.

קולומביה הייתה האוניברסיטה הראשונה שבה הוקם מאהל מחאה במסגרת המהומות הפרו-פלסטיניות בקמפוסים באביב האחרון, ומאהל זה הפך לאחד המוקדים האלימים והקיצוניים במחאה. בסופו של דבר, בצעד חריג, נעזרה שאפיק במשטרת ניו יורק כדי לפנות את המאהל, וקיצרה את שנת הלימודים. בספטמבר צפויה להתחיל שנת לימודים חדשה בקולומביה, והמוחים כבר הצהירו כי הם מתכוונים לחדש את פעילותם. שאפיק כנראה החליטה שמספיק לה, למרות שקיבלה באופן רשמי את תמיכתם הרשמית של דירקטוריון האוניברסיטה לאורך כל התקופה.

