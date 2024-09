בכירה נוספת מודיעה על עזיבת OpenAI

מירה מוראטי, סמנכ"לית הטכנולוגיות (CTO) של חברת הבינה המלאכותית OpenAI, הודיעה ביום רביעי האחרון כי תעזוב את תפקידה בחברה, זאת לאחר שש וחצי שנים.

במזכר לחברה, אותו פרסמה ברשת X (טוויטר לשעבר) כתבה מוראטי בין היתר כי "לאחר מחשבה רבה, קיבלתי את ההחלטה הקשה לעזוב את OpenAI״. עוד כתבה כי "אף פעם אין זמן אידיאלי לעזוב מקום שאוהבים, אבל הרגע הזה מרגיש לי נכון".

מוראטי מצטרפת לגל של בכירים שעזבו את החברה בחודשים האחרונים. בחודש מאי הודיעו על עזיבתם אילייה סוצקבר, שכיהן כמדען הראשי ונמנה על צוות המייסדים, וגם הספיק להקים חברת בינה מלאכותית משלו SuperSafe Intelligence. כמו כן, יאן לייקה, שהוביל את תחום הבטיחות בחברה, הודיעו על עזיבתו בסמוך לסוצקבר. בחודש שעבר הודיע ג'ון שולמן, גם הוא ממייסדי החברה, כי הוא עוזב אותה ומצטרף למתחרה אנתרופיק, אותה אגב הקימו שני אחים שגם הם עזבו את OpenAI.

