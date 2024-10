רבבות מפגינים פרו־פלסטינים התאספו בערים שונות ברחבי אירופה בימים האחרונים, במה שהפך למפגן כוח נגד ישראל דווקא לקראת יום השנה למתקפת הטרור של חמאס ב־7 באוקטובר 2023.

בברלין התעמתו רעולי־פנים עם שוטרים שביטלו הפגנה המתוכננת בגלל אלימות, ברומא נפצעו עשרות שוטרים בעימותים קשים בין מוחים שניסו לפרוץ מחסומים משטרתיים לכוחות הביטחון, ובהפגנות שונות בערים אחרות, מפלמה דה־מיורקה דרך פריז ועד לונדון, התאספו עשרות אלפי בני אדם למחאה נגד ישראל ו"פשעי המלחמה" לכאורה שהיא מבצעת ברצועת עזה ובלבנון.

גם ביום השנה עצמו (ב') הבטיחו ארגונים פרו־פלסטיניים שונים להציג נוכחות ברחובות ערים מרכזיות ביבשת, בשם ההתנגדות למתקפה הישראלית על עזה בתגובה למתקפת הטרור ב־7 באוקטובר.

במידה רבה, ההפגנות של סוף השבוע היו המשך של ההפגנות הפרו־פלסטיניות המתנהלות בעקביות כבר שנה - הראשונות החלו ב־8 באוקטובר 2023 במחאה על הפצצות ישראליות על עזה - ושהוכיחו יעילות עד כה ביצירת לחץ ציבורי על המערכת הפוליטית והתקשורת, ובשחיקת התמיכה בישראל והסולידריות עמה שנרשמו בתחילת המלחמה בעזה.

בברלין, במאלמו, בלונדון ובערים אחרות, למשל, מתקיימות הפגנות פרו־פלסטיניות מדי שבוע, לעתים יותר מכך, ונוכחות המפגינים מורגשת היטב בחיים הציבוריים. 456 הפגנות פרו־פלסטיניות נרשמו בברלין בשנה החולפת, לפי נתונים שפורסמו ב"ברלינר צייטונג", כאשר 24 מתוכן נאסרו לקיום על־ידי הרשויות.

העובדה שבערים הגדולות באירופה מתגוררת אוכלוסייה מוסלמית משמעותית, שצמחה בעשור האחרון אחרי גלי הגירה ליבשת, מספקת חומר אנושי רב להפגנות נגד ישראל. בהפגנות מוצגות בובות מוכתמות ב"דם", ישראל מכונה "רוצחת ילדים", והמדינה מואשמת בביצוע רצח עם. ישנן קריאות להטיל חרם ואמברגו נשק על ישראל, ומנהיגים שונים - מנשיא ארה"ב ג'ו ביידן ועד ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר - מוצגים כ"משתפי פעולה".

בקרב המפגינים האירופיים יש גם רבים מהשמאל הרדיקלי, כולל צעירים, וקמפוסים ברחבי היבשת הפכו למעוזים של הפגנות פרו־פלסטיניות. כאפייה הפכה בחודשים האחרונים לפריט לבוש אופנתי במדינות מערב אירופה ובסקנדינביה במיוחד. בגרמניה, הסיסמה "מהנהר עד הים - פלסטין תהיה חופשית" אולי נאסרה בשל קריאה להשמדת ישראל, אך ניתן לשמוע וריאציות עליה, ובמדינות אחרות ניתן להשמיע אותה. חלק מההפגנות מתנהלות בערבית, והמשותף להן הוא דגלי פלסטין גדולים ושלטים בגנות ישראל. בימים האחרונים נראו גם דגלי חיזבאללה בהפגנות ביבשת.

אחרי שבתחילת העימות ניסו מפגינים לחסום תחנות רכבת ואף שדות תעופה (בהולנד) או לשבש את התנועה, כעת מתקיימות ההפגנות ברחובות הערים הגדולות. לעתים מתקיימות גם הפגנות סולידריות עם ישראל, או הפגנות נגד, אך מספרן מצומצם בהרבה והן מתנהלות תחת אבטחה כבדה.

