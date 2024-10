איראן מגבירה את מעורבותה באירופה בחודשים האחרונים, וביתר שאת בשבועות האחרונים, בניסיון לפגוע במטרות ישראליות ויהודיות; זו המסקנה משורת פרסומים שעלו בשאר למצב המחמיר בבריטניה, בנורבגיה, בשבדיה ובדנמרק. בחלק מהמקרים, לפי הדיווחים, מעורבים ארגוני פשיעה בעלי רקע מוסלמי שבסיסם בסקנדינביה.

בדנמרק, דיווחו הרשויות על מעצר שלישי השבוע, אחרי ששני רימונים נזרקו והתפוצצו ליד שגרירות ישראל בדנמרק בשבוע שעבר, ורימון הלם נוסף נזרק לעבר ביתה של חברה בקהילה היהודית בסוף השבוע. החשודים העצורים במקרה הראשון הם בן 15 וב-20 משבדיה. שניים מהם נעצרו בתחנת הרכבת המרכזית של קופנהגן, בניסיון לברוח חזרה לשבדיה. החשוד בזריקת רימון ההלם הוא צעיר דני, שנעצר בבירה הדנית. בשנה האחרונה, גברה התופעה בה ארגוני פשיעה דנים "שוכרים" באמצעות הטלגרם קטינים שבדים, רובם בעלי רקע של הגירה מהעיר מאלמו הסמוכה לקופנהגן, לטובת ביצוע פעולות אלימות. "אנו בודקים אם הצעירים פעלו על דעת עצמם או בהזמנת גורם כלשהו", אמר גורם משטרתי לתקשורת.

