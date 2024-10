ענקית התוכנה מיקרוסופט שוקלת להשקיע בביטקוין. באסיפת בעלי המניות הבאה בחברה, בחודש דצמבר, תעלה הצעה להתחיל ולהיחשף למטבע הקריפטו המוביל בעולם. הצפי להחלטה גורר עניין רב בשוק, ובפרט בקרב משקיעי קריפטו שרואים בכך חותמת נוספת ללגיטימציה של הביטקוין.

בעיקר, ההצעה משכה את תשומת ליבו של מייקל סיילור, מנכ"ל חברת מיקרוסטרטג'י שזינקה ביותר מ-500% השנה ומסחררת את וול סטריט עם מודל מוטה ביטקוין. סיילור עקץ את מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, בטוויטר (X) וכתב: "אם אתה רוצה לעשות את הטריליון הבא עבור בעלי המניות שלך, תתקשר אליי".

Hey @SatyaNadella, if you want to make the next trillion dollars for $MSFT shareholders, call me. pic.twitter.com/NPnVvL7Wmj