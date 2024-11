בשנת 2018 השתעשע דונלד טראמפ, בתסכולו, ברעיון להדיח את יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בגין מחלוקת על שיעורי הריבית. ראשי הפד הכינו באופן פרטי תגובה למקרה חירום: קריאת תיגר משפטית נגד הנשיא, במטרה להגן על הבנק המרכזי של אמריקה.

פאוול אמר לשר האוצר דאז, סטיבן מנושין, כי הוא ייאבק בהדחתו אם הנשיא יבקש להוציאה לפועל, לדברי אנשים המכירים את הנושא. טראמפ כעס על כך שהפד העלה את הריבית בניגוד לרצונו.

עבור פאוול, הסיכון בעימות משפטי - כזה שהוא עשוי היה להיאלץ לשלם עליו מכיסו הפרטי - היה הכרחי כדי לשמר את יכולתם של יושבי ראש הפד העתידיים למלא את תפקידם ללא איום שיסולקו בגלל מחלוקת על מדיניות.

שש שנים לאחר מכן, טראמפ חוזר לבית הלבן, והדרמה הרדומה של מערכת היחסים הרעועה שלו עם פאוול חוזרת אל קדמת הבמה. כשנשאל בשבוע שעבר אם יתפטר אם יתבקש לעשות זאת, השיב פאוול במילה אחת: "לא". הוא ענה את אותה התשובה כשנשאל האם לנשיא יש סמכות לפטר אותו.

על פאוול, מנהל קרנות השקעות פרטיות לשעבר ובעל תואר במשפטים, הופעל לחץ, לאחר מכן, להסביר את הרציונל שלו. הוא מסר תגובה קצרה נוספת: "אסור על-פי החוק".

תגובותיו הנחרצות חשפו את האפשרות שכל ניסיון לאלץ את פאוול לעזוב לפני סיום כהונתו ב-2026 ייפתר ככל הנראה במאבק משפטי חסר תקדים - אותו מאבק משפטי שראשי הפד התכוננו לקראתו לפני שנים.

"אם הנשיא היה מצליח בכך, משמעות הדבר היא שכל יו"ר עתידי יהיה נתון להדחה לפי גחמתו של הנשיא", אמר סקוט אלוורז, ששימש כיועץ הכללי של הפד מ-2004 עד 2017. "אני לא חושב שזה תקדים שפאוול היה רוצה ליצור, ומשום כך אני חושב שהוא ילחם בזה. זה תקדים עצום".

פאוול ובכירים אחרים בפד התאמצו, כמובן, להימנע מאמירות פרובוקטיביות כלשהן על טראמפ או על הבחירות. בהתאם לגישתו, של הימנעות מדרמה ושמירה על פרופיל נמוך, לא ביקש פאוול להעלות בפומבי את הסטטוס של התפקיד שלו. הנושא הועלה מחדש כבעיה בשבוע שעבר רק בתגובה לשאלות היפותטיות חוזרות ונשנות.

גם מצד טראמפ לא נשמעו לאחרונה אמירות הקוראות להדחתו של פאוול. "אני מוכן לתת לו לסיים את תקופת הכהונה, במיוחד אם אחשוב שהוא פועל נכון", אמר טראמפ לרשת בלומברג בריאיון ביוני.

האנשים שייעצו לטראמפ בנושא אינם מסכימים בעצמם עד כמה רחוק הנשיא צריך ללכת. בעלי ניסיון בשווקים יעצו נגד החלפת פאוול. סקוט בסנט, מנהל השקעות שמשמש כיום יועץ לטראמפ, הציע לנשיא הנכנס בחודש שעבר להכריז במי הוא מתכנן לבחור כיורשו של פאוול, כדי שאותו מועמד יוכל לנסות לחתור תחת פאוול, ולהפוך אותו ל'ברווז צולע'. בריאיון שנערך בשבוע שעבר, אמר בסנט, כי לאחר ביקורות שקיבל, הוא כבר אינו חושב שכדאי לממש את הרעיון.

יועצים אחרים של טראמפ מחפשים דרכים לאתגר את פאוול בצורה ישירה יותר. לדעתם הבנק המרכזי ותומכיו בוושינגטון ובוול סטריט הפכו את עצמאותו של הפד למושא סגידה והערצה, במידה שאינה נתמכת על-ידי המשפט החוקתי ואינה טובה לכלכלה.

שעות לאחר שפאוול רמז בשבוע שעבר שהוא יילחם בכל פיטורים, פרסם הסנאטור הרפובליקאי מייק לי (ממדינת יוטה) מאמר חדשותי עם הערה הרומזת לכך שהפד צריך לפעול לפי הוראות הבית הלבן. "עוד סיבה מדוע עלינו EndTheFed#" (לסיים את כהונת הפד), הוא כתב ב-X .

The Executive Branch should be under the direction of the president

That’s how the Constitution was designed

The Federal Reserve is one of many examples of how we’ve deviated from the Constitution in that regard

Yet another reason why we should #EndTheFed pic.twitter.com/qfW7tFdhe8