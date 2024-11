טראמפ הודיע רשמית: אילון מאסק ימונה לתפקיד בממשל החדש

נשיא ארה"ב הנבחר, דונלד טראמפ, הכריז אתמול על הקמת "המחלקה ליעילות ממשלתית" (DOGE), אותה יובילו אילון מאסק ואיש העסקים ויוק רמסוואמי. מאסק, מנכ"ל טסלה, שתרם מעל 120 מיליון דולר לקמפיין של טראמפ, רמז לאורך מסע הבחירות על תפקיד אפשרי בממשל העתידי - ובפרט, הביע עניין בצמצום ההוצאות הפדרליות.

רמסוואמי, יזם ואיש עסקים בן 38, הוא בנם של מהגרים מהודו שהפך למיליארדר בזכות חברת ביוטכנולוגיה. הוא בעצמו התמודד בפריימריז הרפובליקניים לנשיאות, אך פרש מהמרוץ בינואר האחרון והודיע כי הוא תומך בטראמפ.

מיד לאחר ההכרזה, פרסם מאסק הודעה ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) בה הבטיח שקיפות מלאה בפעילות המחלקה. "בכל פעם שהציבור יחשוב שאנחנו מקצצים במשהו חשוב או לא מקצצים בבזבוז - פשוט תודיעו לנו!", כתב מאסק. "נפרסם גם טבלה של ההוצאות המטופשות ביותר של כספי המיסים שלכם. זה יהיה טרגי ומבדר כאחד".

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.

Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!

We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0