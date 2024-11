מנכ"ל הבנק הדיגיטלי ONE ZERO, ואחד ממייסדיו, גל בר־דעה - עוזב את תפקידו. לא מדובר בעזיבה "פשוטה" לבנק, שכן בר־דעה היה למעשה אחד האנשים שהובילו את הרעיון להקמתו של בנק דיגיטלי בישראל, כדי שיתחרה מול המערכת הבנקאית ה"מסורתית". בר־דעה מסיים את תפקידו בבנק שהוא נמנה על מקימיו, לאחר 6.5 שנים, ולאחר שהבנק גייס כמעט מיליארד שקל (שאת רובם הוציא) ממספר משקיעים בינלאומיים נוצצים.

החדירה לחו"ל נגנזה

את בנק ONE ZERO, הקים פרופ' אמנון שעשוע (בעל השליטה בבנק), כאשר בר־דעה הוא אחד מצוות המייסדים של הבנק. באופן רשמי אומרים ב־ONE ZERO כי בר־דעה, שמונה לעמוד בראש תוכנית התרחבות ופתיחה של בנק באיטליה, עוזב לאחר שהתוכנית הזו נגנזה.

בצמרת הבנק הוחלט שלא להמשיך בניסיון החדירה לאיטליה מתוך מטרה להקים שם בנק דיגיטלי נוסף שיתבסס על היכולות הטכנולוגיות בתחום הבנקאות שפותחו על ידו. היות והחלט לא לצאת לחו"ל, אין סיבה ממשית שיישאר בתפקידו.

בר־דעה הוסיף הסבר לגניזת תוכניות ההתרחבות לחו"ל ורמז כי מדובר במלחמה. ״תמיד אמרתי לשותפי לדרך שאני מסתכל רחוק", אמר בר־דעה בהודעת הפרישה, כשהוא מכוון לתוכניות ההתרחבות הגלובליות של הבנק. אך לדבריו "המציאות שנכפתה עלינו (המלחמה, ח"ש), הביאה להשהיית התוכניות האלה, והביאה אותי לקבל את ההחלטה לצאת לדרך חדשה".

מי שיחליפו בתפקיד הוא אייל גפני, אשר ליווה את הבנק כחלק מצוות ההקמה ולאחר מכן שימש כסמנכ"ל הכספים והאסטרטגיה. בתחילת השנה הודיע ONE ZERO, כי גפני מונה לתפקיד מנכ"ל הבנק בארץ, וכעת הוא למעשה ינהל את הבנק כולו.

בר־דעה ימשיך ללוות את הבנק עד לפרסום הדוחות השנתיים שיפורסמו במרץ הקרוב. גפני ייכנס פורמלית לתפקיד מנכ"ל הבנק בתחילת שנת 2025.

ב־ONE ZERO מציינים כי החפיפה בין בר־דעה לגפני החלה למעשה כבר עם הודעת הדירקטוריון בתחילת השנה, לכן הכניסה לתפקיד של מחליפו של בר־דעה אמורה להיות חלקה.

סופג הפסדים כבדים

בנק ONE ZERO הוא בנק דיגיטלי הפועל ללא סניפים ועיקר ההשקעה בו הייתה בטכנולוגיה ובאוטומציות מבוססות בינה מלאכותית. הטכנולוגיה של הבנק נועדה להציע ללקוחותיו שירות איכותי מסביב לשעון של ניהול כסף חכם, הלומד את דפוסי ההתנהלות הפיננסית שלהם, באופן יעיל ומבלי להגדיל משמעותית את מצבת כוח האדם.

מאז הושק הבנק לציבור בינואר 2023 הוא גייס מעל 110,000 לקוחות, כאשר 1 מכל 3 חשבונות חדשים שנפתחו במערכת הבנקאית הוא ב־ONE ZERO. הבנק מנהל נכסים בהיקף של כ־3 מיליארד שקלים ותיק אשראי של כ־350 מיליון שקל. בבנק מציינים כי למרות התקופה המאתגרת בשוק המקומי, הבנק הצליח בחודשים האחרונים להגדיל את הכנסותיו בצורה משמעותית, לצד הפחתה משמעותית בהוצאות. הבנק מעסיק כיום כ־350 עובדים.

הבנק גייס בשנותיו הקצרות סכומי עתק של כמעט מיליארד שקל (כ־960 מיליון שקל) ממשקיעים מובילים בארץ ובעולם. בין המשקיעים נמנים פרופ' אמנון שעשוע, בעל השליטה בבנק, בנק יוליוס בר השווייצרי, ענקית הטכנולוגיה טנסנט הסינית, הבנק הצרפתי מיי מאני בנק, שבבעלות קרן סרברוס, קרן אוור־קראוד, קבוצת SBI, הכשרה חברה לביטוח ובית ההשקעות ילין לפידות. המשקיעים תומכים בדרישות ההון של הבנק באופן שוטף עד הגעה לרווחיות.

בנק ONE ZERO הפסיד 357 מיליון שקל בשנת 2023, ושנה קודם לכן הפסיד 263 מיליון שקל. סכומים אלה הצטרפו להשקעות ענק שבוצעו עוד קודם לכן, מאז הקמת הבנק ב־2019. ההפסדים הכבדים נבעו מהצורך לפתח את הפלטפורמה הטכנולוגית המתקדמת של הבנק הדיגיטלי.

לפני כחודש דווח בחו"ל כי ONE ZERO עתיד לצאת לגיוס הון חדש בהיקף משוער של 100 מיליון דולר. הודעה פורמלית טרם התקבלה, אך מדיניות ONE ZERO היא להמשיך בגיוסי ההון כל עוד הוא מפסיד, ולפי שעה זה המצב. כוונת הגיוס החדשה נחשפה באתר החדשות האמריקני טק קראנצ'.